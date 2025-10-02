Advertisement
सारे पाप नष्‍ट करके मरने के बाद मोक्ष देती है पापांकुशा एकादशी, व्रत में जरूर पढ़ें यह कथा

Papankusha Ekadashi Katha: अश्विन शुक्‍ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं. यह व्रत करने से सारे पाप नष्‍ट हो जाते हैं और मरने के बाद मोक्ष मिलता है. पापांकुशा एकादशी के व्रत की पूजा में इसकी कथा पढ़नी चाहिए, ताकि व्रत का पूरा फल मिले. 

Oct 02, 2025
सारे पाप नष्‍ट करके मरने के बाद मोक्ष देती है पापांकुशा एकादशी, व्रत में जरूर पढ़ें यह कथा

Papankusha Ekadashi Vrat Katha: पापांकुशा एकादशी 3 अक्‍टूबर को है. 3 अक्‍टूबर को यह बेहद महत्‍वपूर्ण मानी गई एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 4 अक्‍टूबर को एकादशी व्रत का पारण होगा. एकादशी व्रत में भगवान विष्‍णु की पूजा की जाती है. पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्‍णु की पूजा करें और इस व्रत की कथा पढ़ें. यहां है पापांकुशा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा - 

पापांकुशा एकादशी व्रत कथा

'' प्राचीन समय की बात है विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था. वह सभी पाप और अधर्म वाले कर्म करता था. वह बड़ा ही क्रूर और निर्दयी था. वह अपने पूरे जीवन में दूसरे जीवों को दुख देता रहा. जीवन के अंत में उसके पास यमराज के दूत आए और बोला कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है. कल वे प्राण हर लेंगे और अपने साथ यमलोक ले जाएंगे.

यमदूतों की बातें सुनकर बहेलिया डर गया. वह सोचने लगा कि उसे कर्मों के आधार पर नरक के कष्ट भोगने होंगे. अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी होंगी. इस डर से वह वन में गया और अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया. अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके अपनी चिंता और दुख को बताया. उसने कहा कि हे मुनि! मैंने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं. अब उससे मुक्ति चाहता हूं. कुछ ऐसा उपाय बताएं, ताकि उससे मुक्ति मिल जाए और मोक्ष प्राप्त कर लूं.

तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुमको पापांकुशा एकादशी का व्रत करना चाहिए. इस व्रत को करने से पापों से मुक्ति मिल सकती है. श्रीहरि की कृपा से मोक्ष के भी अधिकारी हो जाओगे. पापांकुशा एकादशी व्रत विधि और महत्व को सुनकर बहेलिया खुश हो गया. उसने अंगिरा ऋषि को धन्यवाद किया और घर चला गया.

उसने अश्विन शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि विधान से रखा. भगवान पद्मनाभ की पूजा की और रात्रि में जागरण किया. उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया और व्रत पूरा किया. पापांकुशा एकादशी के व्रत से उसके सभी पाप मिट गए. मृत्यु के बाद उसे मोक्ष मिल गया. जो व्यक्ति यह व्रत करता है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होती है.'' 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Papankusha Ekadashi 2025

