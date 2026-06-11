Vishnu Ashtottar Shatnam Stotram Path: पुरुषोत्तम महीने की एकादशी का खास महत्व है क्योंकि यह 3 साल में आती हैं. साथ ही पुरुषोत्तम महीना या अधिकमास और एकादशी दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित हैं. आज 11 जून 2026 को अधिकमास की परमा एकादशी है, जो अब 3 साल बाद ही आएगी.
लिहाजा आज इस खास मौके पर श्रीविष्णु अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् का पाठ करें. साथ ही आरती करें. ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होंगी, जीवन में सुख-समृद्धि, सौभाग्य बढ़ेगा.
ध्यानम्
वेत्तारं वेदपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकम्।
चक्रपाणिं गदापाणिं शंखपाणिं नरोत्तमम्॥1॥
दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनम्।
वरेण्यं वरदं विष्णुं आश्रये वसुदेवजम्॥2॥
स्तोत्रम्
विष्णुर्लक्ष्मीपतिः कृष्णो वैकुण्ठो गरुडध्वजः।
परब्रह्म जगन्नाथो वासुदेवस्त्रिविक्रमः॥3॥
दैत्यान्तको मधुरिपुस्तार्क्ष्यवाहः सनातनः।
नारायणः पद्मनाभो हृषीकेशः सुधाप्रदः॥4॥
माधवः पुण्डरीकाक्षः स्थितिकर्ता परात्परः।
वनमाली यज्ञरूपः चक्रपाणिर्गदाधरः॥5॥
उपेन्द्रः केशवो हंसः समद्रमथनो हरिः।
गोविन्दो ब्रह्मजनकः कैटभासुरमर्दनः॥6॥
श्रीधरः कामजनकः तथा शेषश्चतुर्भुजः।
पाञ्चजन्यधरः श्रीमान् शार्ङ्गपाणिर्जनार्दनः॥7॥
पीतांबरधरो देवः सूर्यचन्द्रविलोचनः।
मत्स्यरूपः कूर्मतनुः क्रोडरूपो नृकेसरी॥8॥
वामनो भार्गवो रामो बली कल्की हयाननः।
विश्वंभरः शिशुमारः श्रीकरः कपिलो ध्रुवः॥9॥
दत्तात्रेयोऽच्युतोऽनन्तो मुकुन्दो दधिवामनः।
धन्वन्तरिः श्रीनिवासः प्रद्युम्नः पुरुषोत्तमः॥10॥
श्रीवत्सकौस्तुभधरो मुरारातिरधोक्षजः।
ऋषभो मोहिनीरूपधरः सङ्कर्षणः प्रभुः॥11॥
क्षीराब्धिशायी भूतात्माऽनिरुद्धो भक्तवत्सलः।
नरो गजेन्द्रवरदस्त्रिधामा भूतभावनः॥12॥
श्वेतद्वीपेषु वास्तव्यः सूर्यमण्डलमध्यगः।
सनकादिमुनिध्येयो भगवान् शङ्करप्रियः॥13॥
नीलकान्तो धराकान्तो वेदात्मा बादरायणः।
भागीरथीजन्मभूमिपादपद्मः सतां प्रभुः॥14॥
स्वभूर्विभुर्घनश्यामो जगत्कारणमव्ययम्।
बुद्धावतारः शान्तात्मा लीलामानुषविग्रहः॥15॥
दामोदरो विराड्रूपो भूतभव्यभवत्प्रभुः।
आदिदेवो देवदेवः प्रह्लादपरिपालकः॥16॥
इति नाम्नां शतं विष्णोः पुण्यमायुष्यवर्धनम्।
श्रीकीर्तिपुष्टिदं वंश्यं पठेद्भक्तियुतो नरः॥17॥
॥ इति श्रीविष्णोरष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥
जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे ।
भक्त जनों के संकट,
दास जनों के संकट,
क्षण में दूर करे ॥
॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥
जो ध्यावे फल पावे,
दुःख बिनसे मन का,
स्वामी दुःख बिनसे मन का ।
सुख सम्पति घर आवे,
सुख सम्पति घर आवे,
कष्ट मिटे तन का ॥
॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥
मात पिता तुम मेरे,
शरण गहूं किसकी,
स्वामी शरण गहूं मैं किसकी ।
तुम बिन और न दूजा,
तुम बिन और न दूजा,
आस करूं मैं जिसकी ॥
॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥
तुम पूरण परमात्मा,
तुम अन्तर्यामी,
स्वामी तुम अन्तर्यामी ।
पारब्रह्म परमेश्वर,
पारब्रह्म परमेश्वर,
तुम सब के स्वामी ॥
॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥
तुम करुणा के सागर,
तुम पालनकर्ता,
स्वामी तुम पालनकर्ता ।
मैं मूरख फलकामी,
मैं सेवक तुम स्वामी,
कृपा करो भर्ता॥
॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥
तुम हो एक अगोचर,
सबके प्राणपति,
स्वामी सबके प्राणपति ।
किस विधि मिलूं दयामय,
किस विधि मिलूं दयामय,
तुमको मैं कुमति ॥
॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥
दीन-बन्धु दुःख-हर्ता,
ठाकुर तुम मेरे,
स्वामी रक्षक तुम मेरे ।
अपने हाथ उठाओ,
अपने शरण लगाओ,
द्वार पड़ा तेरे ॥
॥ ॐ जय जगदीश हरे..॥
विषय-विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा,
स्वमी पाप(कष्ट) हरो देवा ।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
सन्तन की सेवा ॥
ॐ जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे ।
भक्त जनों के संकट,
दास जनों के संकट,
क्षण में दूर करे ॥