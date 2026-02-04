Advertisement
गुरुवार को करें परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् का पाठ, पहाड़ जैसी समस्याओं का भी होगा अंत!

गुरुवार को करें परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् का पाठ, पहाड़ जैसी समस्याओं का भी होगा अंत!

Parameshwara Stuti Stotram: परमेश्वर स्तुति स्तोत्र भगवान विष्णु को समर्पित है. ऐसे में जो भी भक्त भगवान विष्णु को समर्पित है का पाठ करता है उसके जीवन से सभी दुख संकट और बाधाओं का अंत होता है. श्री नारायण की स्तुति गान करने वाले स्तोत्र को बहुत शक्तिशाली बताया गया है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 04, 2026, 01:24 PM IST
Parameshwara Stuti Stotram
Parameshwara Stuti Stotram

परमेश्वर स्तुति स्तोत्र भगवान विष्णु को समर्पित है. ऐसे में जो भी भक्त भगवान विष्णु को समर्पित है का पाठ करता है उसके जीवन से सभी दुख संकट और बाधाओं का अंत होता है. श्री नारायण की स्तुति गान करने वाले स्तोत्र को बहुत शक्तिशाली बताया गया है. परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् का पाठ मुख्य रूप से गुरुवार के दिन करना अति प्रभावशाली बताया गया है. गुरुवार के दिन सुबह सवेरे जागकर उठें और स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करें और पीले फूलों को अर्पित कर विष्णु जी की पूजा उपासना करें. 

परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् पाठ के लाभ

  • परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् का पाठ करने से दरिद्रता दूर होती है.

  • परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं.

  • परमेश्वर स्तुति स्तोत्र का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है. 

  • परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है.

  • परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् का पाठ करने से मन के अहंकार से मुक्ति मिलती है.

  • परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् का पाठ करने से सोच सकारात्मक होती है. 

  • परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम् आत्मज्ञान होता है और विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

॥परमेश्वर स्तुति स्तोत्रम्॥
त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्या मलमयं

प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः।

बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं मानय विभो

गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम्॥1॥

न सृष्टेस्ते हानिर्यदि हि कृपयातोऽवसि च मां

त्वयानेके गुप्ता व्यसनमिति तेऽस्ति श्रुतिपथे।

अतो मामुद्धर्तुं घटय मयि दृष्टि सुविमलां

न रिक्तां मे याच्ञां स्वजनरत कर्तुं भव हरे॥2॥

कदाहं भो स्वामिन्नियतमनसा त्वां हृदि

भजन्नभद्रे संसारे ह्यनवरतदुःखेऽतिविरसः।

लभेयं तां शान्तिं परममुनिभिर्या ह्यधिगता

दयां कृत्वा मे त्वं वितर परशान्तिं भवहर॥3॥

विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं

विधुश्चेत्पाता मावतु जनिमृतेर्दुःखजलधेः।

हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं

यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्॥4॥

अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदित

स्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवत्तः श्रुतिदृशा।

तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं

स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुम्॥5॥

कदाहं हे स्वामिञ्जनिमृतिमयं दुःखनिबिडं

भवं हित्वा सत्येऽनवरतसुखे स्वात्मवपुषि।

रमे तस्मिन्नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका

रमन्ते यस्मिंस्ते कृतसकलकृत्या यतिवरा॥6॥

पठन्त्येके शास्त्रं निगममपरे तत्परतया

यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थांस्तव हितान्।

अहं तु स्वामिंस्ते शरणमगमं संसृतिभयाद्यथा

ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो॥7॥

अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः

श्रुतौ सिद्धोऽद्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विधुतः।

इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया

दतस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया॥8॥

अनादौ संसारे जनिमृतिमये दुःखितमना

मुमुक्षुः सन्कश्चिद्भजति हि गुरुं ज्ञानपरमम्।

ततो ज्ञात्वा यं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै

भजेऽहं तं देवं भवति च परो यस्य भजनात्॥9॥

विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षडपरे

मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्।

अतः संसाराब्धेस्तरणसरणिं मामुपदिशन्

स्वबुद्धिं श्रौतीं मे वितर भगवंस्त्वं हि कृपया॥10॥

कदाहं भो स्वामिन्निगममतिवेद्यं शिवमयं

चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहम्।

त्वमर्थाभिन्नं त्वामभिरम इहात्मन्यविरतं

मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया॥11॥

यदर्थं सर्वं वै प्रियमसुधनादि प्रभवति

स्वयं नान्यार्थो हि प्रिय इति च वेदे प्रविदितम्।

स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित

स्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्॥12॥

मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत्स्वात्मनि मतिस्त्वदीया

माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती।

ततोऽहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति

दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदम्॥13॥

नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया

चान्ये स्वामिन्किमिति समयेऽस्मिञ्छयितवान्।

न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहितसर्वे मयि विभो

न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्॥14॥

अनन्ताद्या विज्ञा न गुणजलधेस्तेऽन्तमगमन्नतः

न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्।

गुणवद्धि त्वां जनिमृतिहरं याति परमां

गतिं योगिप्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमनवम्॥15॥

॥ इति श्रीमन्मौक्तिकरामोदासीनशिष्यब्रह्मानन्दविरचितं
परमेश्वरस्तुतिसारस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Parameshwara Stuti Stotram

