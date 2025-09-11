पितर चालीसा, श्राद्ध के अलावा इस खास तिथि पर भी करें यह पाठ, दूर होगा पितृ दोष
पितर चालीसा, श्राद्ध के अलावा इस खास तिथि पर भी करें यह पाठ, दूर होगा पितृ दोष

Pitra Chalisa: पितृ पक्ष चल रहे हैं और इस समय में पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है. पितरों के लिए किए जाने वाले अनुष्‍ठान में पितृ चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए. यह पाठ करने का बड़ा महत्‍व है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 11, 2025, 08:32 AM IST
Pitar Chalisa Paath: पितृ पक्ष के दौरान बिहार के गयाजी में फल्गु नदी के तट पर पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है. इसके अलावा जिस तिथि पर पूर्वजों का निधन हुआ हो उस दिन श्राद्ध किया जाता है. पंचबलि कर्म किया जाता है. यानी कि गाय, चींटी, कुत्‍ते, कौवे और गरीबों को भोजन कराया जाता है. श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोज कराना बहुत अहम होता है. पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए दान-पुण्‍य भी किया जाता है. इन सब अनुष्‍ठानों के बीच पितृ चालीसा या पितर चालीसा का पाठ करना भी बेहद जरूरी है. 

यह भी पढ़ें: बेटा ही नहीं बेटियां भी कर सकती हैं श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान, शास्‍त्रों में बताई गई है ये अहम बात

पितृ दोष होता है दूर 

पितृ पक्ष के अनुष्‍ठानों और हर अमावस्‍या तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण आदि करते समय पितर चालीसा का पाठ करने से पितृ दोष दूर होता है. पितृ प्रसन्‍न होते हैं और घर में खुशहाली-समृद्धि रहती है. वंश बढ़ता है. यदि पितृ दोष से भी मुक्ति पाना चाहते हैं तो पितृ चालीसा जरूर पढ़ें. 

पितर चालीसा | Pitar Chalisa
 
॥ दोहा ॥
हे पितरेश्वर आपको, दे दियो आशीर्वाद।
चरणाशीश नवा दियो,रखदो सिर पर हाथ॥
 
सबसे पहले गणपत,पाछे घर का देव मनावा जी।
हे पितरेश्वर दया राखियो,करियो मन की चाया जी॥
 
॥ चौपाई ॥
पितरेश्वर करो मार्ग उजागर। चरण रज की मुक्ति सागर॥
परम उपकार पित्तरेश्वर कीन्हा। मनुष्य योणि में जन्म दीन्हा॥
 
मातृ-पितृ देव मनजो भावे।सोई अमित जीवन फल पावे॥
जै-जै-जै पित्तर जी साईं।पितृ ऋण बिन मुक्ति नाहिं॥
 
चारों ओर प्रताप तुम्हारा।संकट में तेरा ही सहारा॥
नारायण आधार सृष्टि का।पित्तरजी अंश उसी दृष्टि का॥
 
प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते।भाग्य द्वार आप ही खुलवाते॥
झुंझुनू में दरबार है साजे।सब देवों संग आप विराजे॥
 
प्रसन्न होय मनवांछित फल दीन्हा।कुपित होय बुद्धि हर लीन्हा॥
पित्तर महिमा सबसे न्यारी।जिसका गुणगावे नर नारी॥
 
तीन मण्ड में आप बिराजे।बसु रुद्र आदित्य में साजे॥
नाथ सकल संपदा तुम्हारी।मैं सेवक समेत सुत नारी॥
 
छप्पन भोग नहीं हैं भाते।शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते॥
तुम्हारे भजन परम हितकारी।छोटे बड़े सभी अधिकारी॥
 
भानु उदय संग आप पुजावै।पांच अँजुलि जल रिझावे॥
ध्वज पताका मण्ड पे है साजे।अखण्ड ज्योति में आप विराजे॥
 
सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी।धन्य हुई जन्म भूमि हमारी॥
शहीद हमारे यहाँ पुजाते।मातृ भक्ति संदेश सुनाते॥
 
जगत पित्तरो सिद्धान्त हमारा।धर्म जाति का नहीं है नारा॥
हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई।सब पूजे पित्तर भाई॥
 
हिन्दु वंश वृक्ष है हमारा।जान से ज्यादा हमको प्यारा॥
गंगा ये मरुप्रदेश की।पितृ तर्पण अनिवार्य परिवेश की॥
 
बन्धु छोड़ना इनके चरणाँ।इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा॥
चौदस को जागरण करवाते।अमावस को हम धोक लगाते॥
 
जात जडूला सभी मनाते।नान्दीमुख श्राद्ध सभी करवाते॥
धन्य जन्म भूमि का वो फूल है।जिसे पितृ मण्डल की मिली धूल है॥
 
श्री पित्तर जी भक्त हितकारी।सुन लीजे प्रभु अरज हमारी॥
निशदिन ध्यान धरे जो कोई।ता सम भक्त और नहीं कोई॥
 
तुम अनाथ के नाथ सहाई।दीनन के हो तुम सदा सहाई॥
चारिक वेद प्रभु के साखी।तुम भक्तन की लज्जा राखी॥
 
नाम तुम्हारो लेत जो कोई।ता सम धन्य और नहीं कोई॥
जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत।नवों सिद्धि चरणा में लोटत॥
 
सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी।जो तुम पे जावे बलिहारी॥
जो तुम्हारे चरणा चित्त लावे।ताकी मुक्ति अवसी हो जावे॥
 
सत्य भजन तुम्हारो जो गावे।सो निश्चय चारों फल पावे॥
तुमहिं देव कुलदेव हमारे।तुम्हीं गुरुदेव प्राण से प्यारे॥
 
सत्य आस मन में जो होई।मनवांछित फल पावें सोई॥
तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई।शेष सहस्र मुख सके न गाई॥
 
मैं अतिदीन मलीन दुखारी।करहु कौन विधि विनय तुम्हारी॥
अब पित्तर जी दया दीन पर कीजै।अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजै॥
 
॥ दोहा ॥
पित्तरौं को स्थान दो,तीरथ और स्वयं ग्राम।
श्रद्धा सुमन चढ़ें वहां,पूरण हो सब काम॥
 
झुंझुनू धाम विराजे हैं,पित्तर हमारे महान।
दर्शन से जीवन सफल हो,पूजे सकल जहान॥
 
जीवन सफल जो चाहिए,चले झुंझुनू धाम।
पित्तर चरण की धूल ले,हो जीवन सफल महान॥
 
समाप्त

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी

pitra chalisa paath

;