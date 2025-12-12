Pitra Dosha Nashak Kavach : साल में 12 अमावस्‍या आती हैं और हर अमावस्‍या का अपना खास महत्‍व होता है. वैसे तो सभी अमावस्‍या तिथियां पितरों को समर्पित हैं. इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण करने का विधान है. अमावस्‍या पर पवित्र नदी में स्‍नान करके, तर्पण किया जाता है. साथ ही गरीबों को दान दिया जाता है. ऐसा करने से पितृ प्रसन्‍न होते हैं और धन-समृद्धि, सुख, वंशवृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. वहीं पितरों की नाराजगी अच्‍छी-भली जिंदगी बर्बाद कर देती है. वंश आगे नहीं बढ़ता, विवाह की उम्र होने पर शादी नहीं होती, घर में झगड़े-कलह और तंगी बनी रहती है.

पितृ दोष होगा दूर

लिहाजा अमावस्‍या को स्‍नान, दान, तर्पण करें और इसके बाद पितृ कवच का पाठ जरूर करें. ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है. घर में धन-समृद्धि बढ़ती है. सारी समस्‍याएं दूर होती हैं. 19 दिसंबर को साल 2025 की आखिरी अमावस्‍या है. यह पौष अमावस्‍या है. इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्‍नान करें और तर्पण करें. फिर गरीबों को दान करें. 19 दिसंबर 2025 को पौष अमावस्‍या के दिन स्‍नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजकर 19 मिनट से 6 बजकर 14 मिनट तक है.

पितृ कवच का पवित्र पाठ



कृणुष्व पाजः प्रसितिम् न पृथ्वीम् याही राजेव अमवान् इभेन।

तृष्वीम् अनु प्रसितिम् द्रूणानो अस्ता असि विध्य रक्षसः तपिष्ठैः॥



तव भ्रमासऽ आशुया पतन्त्यनु स्पृश धृषता शोशुचानः।

तपूंष्यग्ने जुह्वा पतंगान् सन्दितो विसृज विष्व-गुल्काः॥



प्रति स्पशो विसृज तूर्णितमो भवा पायु-र्विशोऽ अस्या अदब्धः।

यो ना दूरेऽ अघशंसो योऽ अन्त्यग्ने माकिष्टे व्यथिरा दधर्षीत्॥



उदग्ने तिष्ठ प्रत्या-तनुष्व न्यमित्रान् ऽओषतात् तिग्महेते।

यो नोऽ अरातिम् समिधान चक्रे नीचा तं धक्ष्यत सं न शुष्कम्॥



ऊर्ध्वो भव प्रति विध्याधि अस्मत् आविः कृणुष्व दैव्यान्यग्ने।

अव स्थिरा तनुहि यातु-जूनाम् जामिम् अजामिम् प्रमृणीहि शत्रून्।

अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि॥

