Hindi Newsआरतीभगवान विष्णु को समर्पित पुरुष सूक्तम् है अति शक्तिशाली, जिसके पाठ से जीवन के संकटों का होता है नाश!

भगवान विष्णु को समर्पित पुरुष सूक्तम् है अति शक्तिशाली, जिसके पाठ से जीवन के संकटों का होता है नाश!

Purusha Suktam Lyrics: भगवान विष्णु को समर्पित पुरुष सूक्तम् अति शक्तिशाली स्तुतियों में से एक है जिसके पाठ से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है. आइए पुरुष सूक्तम् का पाठ करें!

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 28, 2026, 12:06 PM IST
Purusha Suktam
Purusha Suktam

Purusha Suktam: भगवान विष्णु को समर्पित पुरुष सूक्तम् का पाठ करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है. यह भगवान नारायण के सबसे लोकप्रिय स्तुतियों में से एक माना गया है. पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है जो 16 श्लोकों से युक्त है और जिसका पाठ अनेक धार्मिक कर्म अनुष्ठानों में किया जाता है. पुरुष सूक्त का नित्य पाठ करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अचल कृपा, मोक्ष के साथ ही भौतिक सुख-समृद्धि व मानसिक शांति का आशीर्वाद देते हैं. पुरुष सूक्तम् का पाठ करने से जीवन की सभी नकारात्मकता का नाश होता है. जीवन को सुरक्षा मिलती है. जीवन में एकाग्रता और ज्ञान का संचार होता है. मोक्ष की प्राप्ति, मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता और नकारात्मक भावनाओं का नाश, आत्मविश्वास में वृद्धि से लेकर ज्ञान का विकास जैसे कई कई लाभ भगवान के उन भक्तों को होता है जो पुरुष सूक्त का सच्चे मन से पाठ करते हैं. आइए पुरुष सूक्तम् का पाठ करें.

॥ अथ शुक्लयजुर्वेदीय पुरुषसूक्तः ॥
हरिः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।

स भूमिं सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम्॥1॥

पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्।

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥2॥

एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः।

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥3॥

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत् पुनः।

ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥4॥

ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः।

स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥5॥

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्।

पशूँस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥6॥

तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥7॥

तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः।

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः॥8॥

तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः।

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥9॥

यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्।

मुखं किमस्यासीत् किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥10॥

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥11॥

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत।

श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥12॥

नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत।

पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँऽकल्पयन्॥13॥

यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत।

वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥14॥

सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः।

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुम्॥15॥

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥16॥

॥ इति शुक्लयजुर्वेदीयपुरुषसूक्तं सम्पूर्णम् ॥

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव.

