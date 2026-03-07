श्रीराधा-कृष्ण की उपासना के समय करें इस प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ, दुख का होगा नाश और मनोकामनाएं होंगी पूर्ण

Radha Krishna Stotra: भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराधा जी की एक साथ कृपा पाने के लिए जरूरी हो कि उनकी उपासना करें और उनके प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ करें. आइए इस बारे में जानें.
Radha Krishna Stotra: जिस भक्त पर भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी की कृपा एक साथ बरसती है उसके जीवन के सभी दुखों का नाश होता है और उसका पूजा जीवन धन्य हो जाता है. मान्यता है कि हर सुबह राधा-कृष्ण की पूजा करने से जीवन में सौहाद्र, प्रेम, सुख-समृद्धि और सकारात्मक उर्जा बनी रहती है. पूरे श्रद्धा-भाव और भक्ति से श्रीराधा-कृष्ण की पूजा उपासना करें और फिर श्रीराधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करें तो जीवन के सभी दुख, संताप और नकारात्मकता का नाश होगा. जीवन आनंदपूर्वक बीतता है. ऐसे साधक का आत्मविश्वास कभी कम नहीं होता है. आइए श्रीराधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करें और जानें कि स्तोत्र के पाठ से क्या-क्या लाभ होते हैं.
राधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करने के लाभ
राधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करने से दुख-संताप का नाश होता है और मानसिक तनाव दूर होता है.
राधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करने से आर्थिक तंगी दूर होता है और पारिवारिक परेशानियां दूर होती हैं.
राधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और मानसिक शांति मिलती है.
राधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है और सुख बना रहता है.
राधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है. भय और तनाव दूर होता है.
राधा-कृष्ण स्तोत्र का पाठ करने से भगवत कृपा होती है और राधा-कृष्ण का एक साथ प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होता है.
॥राधा-कृष्ण स्तोत्र॥
वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससम् ।
सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम् ॥
राधेशं राधिकाप्राणवल्लभं वल्लवीसुतम् ।
राधासेवितपादाब्जं राधावक्षस्थलस्थितम् ॥
राधानुगं राधिकेष्टं राधापहृतमानसम् ।
राधाधारं भवाधारं सर्वाधारं नमामि तम् ॥
राधाहृत्पद्ममध्ये च वसन्तं सन्ततं शुभम् ।
राधासहचरं शश्वत् राधाज्ञापरिपालकम् ॥
ध्यायन्ते योगिनो योगान् सिद्धाः सिद्धेश्वराश्च यम् ।
तं ध्यायेत् सततं शुद्धं भगवन्तं सनातनम् ॥
निर्लिप्तं च निरीहं च परमात्मानमीश्वरम् ।
नित्यं सत्यं च परमं भगवन्तं सनातनम् ॥
यः सृष्टेरादिभूतं च सर्वबीजं परात्परम् ।
योगिनस्तं प्रपद्यन्ते भगवन्तं सनातनम् ॥
बीजं नानावताराणां सर्वकारणकारणम् ।
वेदवेद्यं वेदबीजं वेदकारणकारणम् ॥
योगिनस्तं प्रपद्यन्ते भगवन्तं सनातनम् ।
गन्धर्वेण कृतं स्तोत्रं यः पठेत् प्रयतः शुचिः ।
इहैव जीवन्मुक्तश्च परं याति परां गतिम् ॥
हरिभक्तिं हरेर्दास्यं गोलोकं च निरामयम् ।
पार्षदप्रवरत्वं च लभते नात्र संशयः ॥