राधा अष्‍टमी पर जरूर करें राधा रानी जी की आरती, 'आरती वृषभानु लली की कीजै...', साथ ही करें 28 नामों का जाप
Radha ji ki Aarti: राधा रानी का प्राकट्य दिवस राधा अष्‍टमी के दिन व्रत करना, पूजा-आरती करना अत्‍यंत फलदायी होता है. 31 अगस्‍त 2025 को राधा अष्‍टमी है और इस दिन राधा जी की पूजा में आरती जरूर पढ़ें और राधा जी के 108 नाम या 28 नामों का जाप करें. 

Aug 31, 2025
Radha ji ke 108 Naam: राधा अष्‍टमी के पावन पर्व पर श्री राधा रानी की पूजा और आरती करें. राधा जी को उनके प्रिय भोग पीली मिठाई, रबड़ी, दही और पंचामृत का भोग लगाएं. साथ ही राधा जी के नामों का जाप जरूर करें. ऐसा करने से श्री राधा रानी और भगवान कृष्‍ण दोनों की कृपा प्राप्‍त होती है. यहां देखें राधा जी की आरती, राधा जी के 108 नाम और राधा जी के 28 नाम.   

आरती श्री राधाजी की
 
आरती राधाजी की कीजै। टेक...
कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा।
 
आरती वृषभानु लली की कीजै। आरती...
कृष्णचन्द्र की करी सहाई, मुंह में आनि रूप दिखाई।
 
उस शक्ति की आरती कीजै। आरती...
नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, यमुना तट पर रास रचाई।
 
आरती रास रसाई की कीजै। आरती...
प्रेम राह जिनसे बतलाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई।
 
आरती राधाजी की कीजै। आरती...
दुनिया की जो रक्षा करती, भक्तजनों के दुख सब हरती।
 
आरती दु:ख हरणीजी की कीजै। आरती...
दुनिया की जो जननी कहावे, निज पुत्रों की धीर बंधावे।
 
आरती जगत माता की कीजै। आरती...
निज पुत्रों के काज संवारे, रनवीरा के कष्ट निवारे।
 
आरती विश्वमाता की कीजै। आरती राधाजी की कीजै...

राधा जी के 28 नाम 

1. राधा 
2. रासेश्वरी 
3. रम्या 
4. कृष्ण मत्राधिदेवता 
5. सर्वाद्या 
6. सर्ववन्द्या 
7. वृन्दावन विहारिणी 
8. वृन्दा राधा 
9. रमा 
10. अशेष गोपी मण्डल पूजिता 
11. सत्या 
12. सत्यपरा 
13. सत्यभामा 
14. श्री कृष्ण वल्लभा 
15 वृष भानु सुता 
16. गोपी 
17. मूल प्रकृति 
18. ईश्वरी 
19. गान्धर्वा 
20. राधिका 
21. रम्या 
22. रुक्मिणी 
23. परमेश्वरी 
24. परात्परतरा
25. पूर्णा
26. पूर्णचन्द्रविमानना 
27. भुक्ति- मुक्तिप्रदा  
28. भवव्याधि-विनाशिनी

राधा जी के 108 नाम 

ॐ श्रीराधायै नम: ।
ॐ राधिकायै नम: ।
ॐ कृष्णवल्लभायै नम: ।
ॐ कृष्णसंयुतायै नम: ।
ॐ वृन्दावनेश्वर्यै नम:
ॐ कृष्णप्रियायै नम: ।
ॐ मदनमोहिन्यै नम: ।
ॐ श्रीमत्यै कृष्णकान्तायै नम: ।
ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नम: ।
ॐ यशस्विन्यै नम: ।
ॐ यशोगम्यायै नम: ।
ॐ यशोदानन्दवल्लभायै नम: ।
ॐ दामोदरप्रियायै नम: ।
ॐ गोप्यै नम: ।
ॐ गोपानन्दकर्यै नम: ।
ॐ कृष्णांगवासिन्यै नम: ।
ॐ हृद्यायै नम: ।
ॐ हरिकान्तायै नम: ।
ॐ हरिप्रियायै नम: ।
ॐ प्रधानगोपिकायै नम: ।
ॐ गोपकन्यायै नम: ।
ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नम: ।
ॐ वृन्दावनविहारिण्यै नम: ।
ॐ विकसितमुखाम्बुजायै नम: ।
ॐ गोकुलानन्दकर्त्र्यै  नम: ।
ॐ गोकुलानन्ददायिन्यै नम: ।
ॐ गतिप्रदायै नम: ।
ॐ गीतगम्यायै नम: ।
ॐ गमनागमनप्रियायै नम: ।
ॐ विष्णुप्रियायै नम: ।
ॐ विष्णुकान्तायै नम: ।
ॐ विष्णोरंकनिवासिन्यै नम: ।
ॐ यशोदानन्दपत्न्यै नम: ।
ॐ यशोदानन्दगेहिन्यै नम: ।
ॐ कामारिकान्तायै नम: ।
ॐ कामेश्यै नम: ।
ॐ कामलालसविग्रहायै नम: ।
ॐ जयप्रदायै नम: ।
ॐ जयायै नम: ।
ॐ जीवायै नम: ।
ॐ जीवानन्दप्रदायिन्यै नम: ।
ॐ नन्दनन्दनपत्न्यै नम: ।
ॐ वृषभानुसुतायै नम: ।
ॐ शिवायै नम: ।
ॐ गणाध्यक्षायै नम: ।
ॐ गवाध्यक्षायै नम: ।
ॐ जगन्नाथप्रियायै नम: ।
ॐ किशोर्यै नम: ।
ॐ कमलायै नम: ।
ॐ पद्मायै नम: ।
ॐ पद्महस्तायै नम: ।
ॐ पवित्रायै नम: ।
ॐ सर्वमंगलायै नम: ।
ॐ कृष्णकान्तायै नम: ।
ॐ विचित्रवासिन्यै नम: ।
ॐ वेणुवाद्यायै नम: ।
ॐ वेणुरत्यै नम: ।
ॐ सौम्यरूपायै नम: ।
ॐ ललितायै नम: ।
ॐ विशोकायै नम: ।
ॐ विशाखायै नम: ।
ॐ चित्रमालिन्यै नम: ।
ॐ विमलायै नम: ।
ॐ दु:खहन्त्र्यै नम: ।
ॐ मत्यै नम: ।
ॐ धृत्यै नम: ।
ॐ लज्जायै नम: ।
ॐ कान्त्यै नम: ।
ॐ पुष्टयै नम: ।
ॐ गोकुलत्वप्रदायिन्यै नम: ।
ॐ केशवायै नम: ।
ॐ केशवप्रीतायै नम: ।
ॐ रासक्रीडाकर्यै नम: ।
ॐ रासवासिन्यै नम: ।
ॐ राससुन्दर्यै नम: ।
ॐ लवंगनाम्न्यै नम: ।
ॐ कृष्णभोग्यायै नम: ।
ॐ चन्द्रवल्लभायै नम: ।
ॐ अर्द्धचन्द्रधरायै नम: ।
ॐ रोहिण्यै नम: ।
ॐ कामकलायै नम: ।
ॐ बिल्ववृक्षनिवासिन्यै नम: ।
ॐ बिल्ववृक्षप्रियायै नम: ।
ॐ बिल्वोपमस्तन्यै नम: ।
ॐ तुलसीतोषिकायै नम: ।
ॐ गजमुक्तायै नम: ।
ॐ महामुक्तायै नम: ।
ॐ महामुक्तिफलप्रदायै नम: ।
ॐ प्रेमप्रियायै नम: ।
ॐ प्रेमरुपायै नम: ।
ॐ प्रेमभक्तिप्रदायै नम: ।
ॐ प्रेमक्रीडापरीतांग्यै नम: ।
ॐ दयारुपायै नम: ।
ॐ गौरचन्द्राननायै नम: ।
ॐ कलायै नम: ।
ॐ शुकदेवगुणातीतायै नम: ।
ॐ शुकदेवप्रियायै सख्यै नम: ।
ॐ रतिप्रदायै नम: ।
ॐ चैतन्यप्रियायै नम: ।
ॐ सखीमध्यनिवासिन्यै नम: ।
ॐ मथुरायै नम: ।
ॐ श्रीकृष्णभावनायै नम: ।
ॐ पतिप्राणायै नम: ।
ॐ पतिव्रतायै नम: ।
ॐ सकलेप्सितदात्र्यै नम: ।
ॐ कृष्णभार्यायै नम: ।
ॐ श्यामसख्यै नम: ।
ॐ कल्पवासिन्यै नम: ।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी रुचि.

