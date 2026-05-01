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Hindi Newsआरतीशनिवार को इन दो छाया ग्रह के कवच का पाठ कर पाएं भ्रम से मुक्ति, शुभ फल और सुख!

शनिवार को इन दो छाया ग्रह के कवच का पाठ कर पाएं भ्रम से मुक्ति, शुभ फल और सुख!

शनिवार के दिन राहु-केतु की उपासना कर इन्हें शांत कर सकते हैं. मान्यता है कि इन दो ग्रहों के शांत होने से व्यक्ति भ्रम से दूर होकर जीवन में सुख पाता है. राहु-केतु को संतुलित करने के लिए राहु कवच और केतु कवच का पाठ कर सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 01, 2026, 12:56 PM IST
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Rahu Ketu (AI Photo)
Rahu Ketu (AI Photo)

ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है. कुंडली में इनकी स्थिति व्यक्ति के जीवन को शुभ-अशुभ रूप से प्रभावित करता है.  शनिवार का दिन राहू और केतु के लिए समर्पित है ऐसे में इस दिन इन दोनों पापी ग्रहों की शांति के लिए इनकी पूजा कर सकते हैं. इसके साथ ही सुखमय जीवन, भ्रम से मुक्ति और अति शुभ फलों की प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन पूजा के बाद राहु कवच और केतु कवच का पाठ कर सकते हैं. ध्यान दे खराब राहु भ्रम फैलाता है और खराब केतु शारीरिक बीमारियां और अनिंद्रा लाता है ऐसे में अगर कुंडली में राहु केतु की अच्छी स्थिति चाहिए तो शनिवार को इनकी पूजा करें और फिर इसके राहु-केतु कवच का सच्चे मन से पाठ करें. जल्द ही शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

॥राहु कवच॥
अस्य श्रीराहुकवचस्तोत्रमंत्रस्य चंद्रमा ऋषिः ।

अनुष्टुप छन्दः । रां बीजं । नमः शक्तिः ।

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स्वाहा कीलकम् । राहुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥

प्रणमामि सदा राहुं शूर्पाकारं किरीटिन् ॥

सैन्हिकेयं करालास्यं लोकानाम भयप्रदम् ॥

निलांबरः शिरः पातु ललाटं लोकवन्दितः ।

चक्षुषी पातु मे राहुः श्रोत्रे त्वर्धशरीरवान् ॥

नासिकां मे धूम्रवर्णः शूलपाणिर्मुखं मम ।

जिव्हां मे सिंहिकासूनुः कंठं मे कठिनांघ्रीकः ॥

भुजङ्गेशो भुजौ पातु निलमाल्याम्बरः करौ ।

पातु वक्षःस्थलं मंत्री पातु कुक्षिं विधुंतुदः ॥

कटिं मे विकटः पातु ऊरु मे सुरपूजितः ।

स्वर्भानुर्जानुनी पातु जंघे मे पातु जाड्यहा ॥

गुल्फ़ौ ग्रहपतिः पातु पादौ मे भीषणाकृतिः ।

सर्वाणि अंगानि मे पातु निलश्चंदनभूषण: ॥

राहोरिदं कवचमृद्धिदवस्तुदं यो ।

भक्ता पठत्यनुदिनं नियतः शुचिः सन् ।

प्राप्नोति कीर्तिमतुलां श्रियमृद्धिमायु

रारोग्यमात्मविजयं च हि तत्प्रसादात् ॥

॥केतु कवच॥
अस्य श्रीकेतुकवचस्तोत्रमंत्रस्य त्र्यंबक ऋषिः ।

अनुष्टप् छन्दः । केतुर्देवता । कं बीजं । नमः शक्तिः ।

केतुरिति कीलकम् I केतुप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ॥

केतु करालवदनं चित्रवर्णं किरीटिनम् ।

प्रणमामि सदा केतुं ध्वजाकारं ग्रहेश्वरम् ॥

चित्रवर्णः शिरः पातु भालं धूम्रसमद्युतिः ।

पातु नेत्रे पिंगलाक्षः श्रुती मे रक्तलोचनः ॥

घ्राणं पातु सुवर्णाभश्चिबुकं सिंहिकासुतः ।

पातु कंठं च मे केतुः स्कंधौ पातु ग्रहाधिपः ॥

हस्तौ पातु श्रेष्ठः कुक्षिं पातु महाग्रहः ।

सिंहासनः कटिं पातु मध्यं पातु महासुरः ॥

ऊरुं पातु महाशीर्षो जानुनी मेSतिकोपनः ।

पातु पादौ च मे क्रूरः सर्वाङ्गं नरपिंगलः ॥

य इदं कवचं दिव्यं सर्वरोगविनाशनम् ।

सर्वशत्रुविनाशं च धारणाद्विजयि भवेत् ॥

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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