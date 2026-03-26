Ram Stuti Lyrics in Hindi: रामनवमी की पूजा में भगवान राम के जन्म की कथा पढ़ें और साथ ही राम स्तुति भी गाएं. ऐसा करने से भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा और मनोकामनाएं पूरी होंगी.
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Ramnavami Katha: पूरे देश में रामनवमी पर्व की धूम है. अयोध्या के राम मंदिर से लेकर देश भर के राम मंदिरों में प्रभु राम के जन्मोत्सव की विशेष तैयारियां की गईं हैं. रामनवमी पर घर से लेकर मंदिर तक विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. भगवान राम की पूजा के लिए पहले पूजा स्थल को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. फिर चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान राम की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. भगवान राम का पंचामृत से स्नान कराएं, चंदन-रोली लगाएं. नए वस्त्र पहनाएं. फूल और आभूषणों से श्रृंगार करें. फल-मिठाई का भोग लगाएं. घी का दीपक जलाएं. मंत्र जाप करें, भगवान राम के जन्म की कथा पढ़ें. राम स्तुति और आरती गाएं. सभी को प्रसाद बांटें. यहां पढ़ें रामनवमी की कथा और राम स्तुति.
त्रेतायुग में अयोध्या के महाराजा दशरथ के यहां जब लंबे समय तक संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी. महाराज की आज्ञानुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया. महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि-मुनियों तथा वेदविज्ञ प्रकाण्ड पण्डितों को यज्ञ सम्पन्न कराने के लिये बुलावा भेज दिया. निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता ऋंग ऋषि को लेकर यज्ञ मण्डप में पधारे. इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया. सम्पूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगन्ध से महकने लगा.
समस्त पण्डितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन-धान्य, गौ आदि भेंट कर के सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई. साथ ही ऋषियों ने राजा दशरथ को यज्ञ का प्रसाद चरा(खीर) दी और रानियों को देने के लिए कहा. महाराजा दशरथ ने वह प्रसाद अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया. प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीनों रानियों ने गर्भधारण किया.
जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल शनि, वृहस्पति तथा शुक्र अपने-अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ जो कि नील वर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यन्त तेजोमय, परम कान्तिवान तथा अत्यंत सुंदर था. उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे. इसके पश्चात् शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ.
सम्पूर्ण राज्य में आनन्द मनाया जाने लगा. महाराज के चार पुत्रों के जन्म के उल्लास में गन्धर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं. देवता अपने विमानों में बैठ कर पुष्प वर्षा करने लगे. महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी. पुरस्कार में प्रजा-जनों को धन-धान्य तथा दरबारियों को रत्न, आभूषण प्रदान किए गए. चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम रामचन्द्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए.
आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचन्द्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे. उनमें अत्यन्त विलक्षण प्रतिभा थी जिसके परिणामस्वरू अल्प काल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए. उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई. वे निरन्तर माता-पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे.
उनका अनुसरण शेष तीन भाई भी करते थे. गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था. महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देख कर गर्व और आनन्द से भर उठता था.
श्री रामचन्द्र कृपालु भजुमन
हरण भवभय दारुणं ।
नव कंज लोचन कंज मुख
कर कंज पद कंजारुणं ॥१॥
कन्दर्प अगणित अमित छवि
नव नील नीरद सुन्दरं ।
पटपीत मानहुँ तडित रुचि शुचि
नोमि जनक सुतावरं ॥२॥
भजु दीनबन्धु दिनेश दानव
दैत्य वंश निकन्दनं ।
रघुनन्द आनन्द कन्द कोशल
चन्द दशरथ नन्दनं ॥३॥
सिर मुकुट कुंडल तिलक
चारु उदारु अङ्ग विभूषणं ।
आजानु भुज सर चाप धर
संग्राम जित खरदूषणं ॥४॥
इति वदति तुलसीदास शंकर
शेष मुनि मन रंजनं ।
मम् हृदय कंज निवास कुरु
कामादि खलदल गंजनं ॥५॥
मन जाहि राच्यो मिलहि सो
वर सहज सुन्दर सांवरो ।
करुणा निधान सुजान शील
स्नेह जानत रावरो ॥६॥
एहि भांति गौरी असीस सुन सिय
सहित हिय हरषित अली।
तुलसी भवानिहि पूजी पुनि-पुनि
मुदित मन मन्दिर चली ॥७॥
॥सोरठा॥
जानी गौरी अनुकूल सिय
हिय हरषु न जाइ कहि ।
मंजुल मंगल मूल वाम
अङ्ग फरकन लगे।