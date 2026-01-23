Surya Dev ki Aarti : सूर्य देव की पहली किरण धरती पर आने का दिन है रथ सप्तमी. हर साल माघ शुक्ल सप्तमी को रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है. सूर्य देव की पूजा में सूर्य देव की आरती जरूर करनी चाहिए.
Ratha Saptami 2026 : सूर्य देवता की ऊर्जा और प्रकाश से ही धरती पर जीवन है. यह जीवन धरती पर कब आया इसे लेकर अलग-अलग मत हो सकते हैं. लेकिन सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने का दिन हर साल रथ सप्तमी के तौर पर मनाया जाता है. मान्यता है कि इसी तिथि को सूर्य की पहली किरण धरती पर आई थी या यूं कहें कि इसी दिन भगवान सूर्य का अवतरण हुआ था. रथ सप्तमी को माघी सप्तमी भी कहते हैं. इस दिन विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है. इससे पापों का नाश होता है और व्यक्ति को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है. साथ ही आत्मविश्वास बढ़ता है, करियर में तेजी से तरक्की मिलती है.
पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 24 जनवरी, शनिवार की रात 12 बजकर 40 मिनट से शुरू होगी और 25 जनवरी, रविवार की रात 11 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार रथ सप्तमी इस बार 25 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. इसी दिन रथ सप्तमी का व्रत रखा जाएगा और स्नान-दान किया जाएगा. रथ सप्तमी पर स्नान करने और सूर्य को अर्घ्य देने का सबसे उत्तम समय सुबह 5:32 बजे से 7:12 बजे तक रहेगा. वहीं, सूर्य देव की पूजा, दान के लिए सुबह 11:13 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक रहेगा. इस समय में सूर्य देव की पूजा और दान करना सबसे फलदायी रहेगा. ध्यान रहे कि पूजा में सूर्य देव की ये आरती जरूर गाएं.
ॐ जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान.
जगत् के नेत्रस्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा.
धरत सब ही तव ध्यान, ॐ जय सूर्य भगवान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
सारथी अरुण हैं प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी. तुम चार भुजाधारी..
अश्व हैं सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे. तुम हो देव महान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
ऊषाकाल में जब तुम, उदयाचल आते. सब तब दर्शन पाते..
फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा. करे सब तब गुणगान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते. गोधन तब घर आते..
गोधूलि बेला में, हर घर हर आंगन में. हो तव महिमा गान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
देव-दनुज नर-नारी, ऋषि-मुनिवर भजते. आदित्य हृदय जपते..
स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी. दे नव जीवनदान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार. महिमा तब अपरम्पार..
प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते. बल, बुद्धि और ज्ञान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
भूचर जलचर खेचर, सबके हों प्राण तुम्हीं. सब जीवों के प्राण तुम्हीं..
वेद-पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने. तुम ही सर्वशक्तिमान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
पूजन करतीं दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल. तुम भुवनों के प्रतिपाल..
ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी. शुभकारी अंशुमान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
ॐ जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान.
जगत् के नेत्रस्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा.स्वरूपा..
धरत सब ही तव ध्यान, ॐ जय सूर्य भगवान..
