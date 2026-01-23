Advertisement
trendingNow13083604
Hindi NewsआरतीSurya Dev Aarti : आने वाली है रथ सप्‍तमी, सूर्य पूजा के समय करें सूर्य देव की आरती, रॉकेट की तेजी से मिलेगी करियर ग्रोथ

Surya Dev Aarti : आने वाली है रथ सप्‍तमी, सूर्य पूजा के समय करें सूर्य देव की आरती, रॉकेट की तेजी से मिलेगी करियर ग्रोथ

Surya Dev ki Aarti : सूर्य देव की पहली किरण धरती पर आने का दिन है रथ सप्‍तमी. हर साल माघ शुक्‍ल सप्‍तमी को रथ सप्‍तमी के दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है. सूर्य देव की पूजा में सूर्य देव की आरती जरूर करनी चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 23, 2026, 12:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Surya Dev Aarti : आने वाली है रथ सप्‍तमी, सूर्य पूजा के समय करें सूर्य देव की आरती, रॉकेट की तेजी से मिलेगी करियर ग्रोथ

Ratha Saptami 2026 : सूर्य देवता की ऊर्जा और प्रकाश से ही धरती पर जीवन है. यह जीवन धरती पर कब आया इसे लेकर अलग-अलग मत हो सकते हैं. लेकिन सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने का दिन हर साल रथ सप्‍तमी के तौर पर मनाया जाता है. मान्‍यता है कि इसी तिथि को सूर्य की पहली किरण धरती पर आई थी या यूं कहें कि इसी दिन भगवान सूर्य का अवतरण हुआ था. रथ सप्‍तमी को माघी सप्‍तमी भी कहते हैं. इस दिन विधि-विधान से सूर्य देव की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है. इससे पापों का नाश होता है और व्‍यक्ति को उत्‍तम लोक की प्राप्ति होती है. साथ ही आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है, करियर में तेजी से तरक्‍की मिलती है. 

रथ सप्तमी 2026 कब है? 

पंचांग के अनुसार, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 24 जनवरी, शनिवार की रात 12 बजकर 40 मिनट से शुरू होगी और 25 जनवरी, रविवार की रात 11 बजकर 11 मिनट पर समाप्‍त होगी. उदया तिथि के अनुसार रथ सप्तमी इस बार 25 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. इसी दिन रथ सप्‍तमी का व्रत रखा जाएगा और स्नान-दान किया जाएगा. रथ सप्तमी पर स्नान करने और सूर्य को अर्घ्‍य देने का सबसे उत्तम समय सुबह 5:32 बजे से 7:12 बजे तक रहेगा. वहीं, सूर्य देव की पूजा, दान के लिए सुबह 11:13 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक रहेगा. इस समय में सूर्य देव की पूजा और दान करना सबसे फलदायी रहेगा. ध्‍यान रहे कि पूजा में सूर्य देव की ये आरती जरूर गाएं. 

श्री सूर्यदेव की आरती
 

ॐ जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान.
जगत् के नेत्रस्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा.
धरत सब ही तव ध्यान, ॐ जय सूर्य भगवान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
 
सारथी अरुण हैं प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी. तुम चार भुजाधारी..
अश्व हैं सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे. तुम हो देव महान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....

Add Zee News as a Preferred Source

ऊषाकाल में जब तुम, उदयाचल आते. सब तब दर्शन पाते..
फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा. करे सब तब गुणगान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....

संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते. गोधन तब घर आते..
गोधूलि बेला में, हर घर हर आंगन में. हो तव महिमा गान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
 
देव-दनुज नर-नारी, ऋषि-मुनिवर भजते. आदित्य हृदय जपते..
स्तोत्र ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी. दे नव जीवनदान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
 
तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार. महिमा तब अपरम्पार..
प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते. बल, बुद्धि और ज्ञान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
 
भूचर जलचर खेचर, सबके हों प्राण तुम्हीं. सब जीवों के प्राण तुम्हीं..
वेद-पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने. तुम ही सर्वशक्तिमान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
 
पूजन करतीं दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल. तुम भुवनों के प्रतिपाल..
ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी. शुभकारी अंशुमान..
..ॐ जय सूर्य भगवान.....
 
ॐ जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान.
जगत् के नेत्रस्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा.स्वरूपा..
धरत सब ही तव ध्यान, ॐ जय सूर्य भगवान..

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Ratha Saptami 2026

Trending news

गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
Goa Nightclub Fire
गोवा नाइट क्‍लब हादसे में लुथरा ब्रदर्स पर ईडी का शिकंजा, 8 ठिकानों पर छापेमारी
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
vaishno devi yatra
सफेद चादर से लिपटा त्रिकुटा पर्वत, कटरा में रोकी गई माता वैष्णो देवी यात्रा
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
Remo Dsouza
गैंगस्टर रवि पुजारी गिरफ्तार, रेमो डिसूजा से मांगी थी 50 लाख रुपये की फिरौती
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
Andhra pradesh news
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अलमारी में सीक्रेट फाइल भूल गए अंग्रेज, भारत से भागने का प्लान-B तैयार था
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट