Advertisement
trendingNow12998435
Hindi Newsआरती

श्री भैरव चालीसा, श्री भैरव सङ्कट हरन,मंगल करन कृपालु...

Recite Kaal Bhairav Chalisa: बुधवार 12 नवंबर को काल भैरव जयंती है.  तंत्र साधक काल भैरव देव की भक्ति करते हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा अर्चना करते हैं. अगहन माह की कृष्णअष्टमी तिथि पर काशी के कोतवाल की भक्ति में लोग डूब जाते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 12, 2025, 07:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhairav Chalisa
Bhairav Chalisa

Shri Bhairav Chalisa Ka Path: 12 नवंबर 2025 को यानी मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी तिथि पर बुधवार के दिन काल भैरव जयंती मनाई जाती है. इस पर् के शुभ अवसर पर तंत्र विद्या के साधक काल भैरव देव की कठिन उपासना और भक्ति करते हैं. जिससे प्रसन्न होकर काल भैरव देव भक्ति की सभी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति करते हैं. शुभ समय पर काल भैरव देव की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है. काल भैरव देव की कृपा भक्त और उसके पूरे परिवार पर बनी रहती है.पूजा के समय भैरव चालीसा का पाठ करने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है.

॥भैरव चालीसा॥ (Shri Bhairav Chalisa)

॥ दोहा ॥
श्री भैरव सङ्कट हरन,मंगल करन कृपालु।
करहु दया जि दास पे,निशिदिन दीनदयालु॥

Add Zee News as a Preferred Source

॥ चौपाई ॥
जय डमरूधर नयन विशाला।श्याम वर्ण, वपु महा कराला॥
जय त्रिशूलधर जय डमरूधर।काशी कोतवाल, संकटहर॥
जय गिरिजासुत परमकृपाला।संकटहरण हरहु भ्रमजाला॥
जयति बटुक भैरव भयहारी।जयति काल भैरव बलधारी॥
अष्टरूप तुम्हरे सब गायें।सकल एक ते एक सिवाये॥
शिवस्वरूप शिव के अनुगामी।गणाधीश तुम सबके स्वामी॥
जटाजूट पर मुकुट सुहावै।भालचन्द्र अति शोभा पावै॥
कटि करधनी घुँघरू बाजै।दर्शन करत सकल भय भाजै॥
कर त्रिशूल डमरू अति सुन्दर।मोरपंख को चंवर मनोहर॥
खप्पर खड्ग लिये बलवाना।रूप चतुर्भुज नाथ बखाना॥
वाहन श्वान सदा सुखरासी।तुम अनन्त प्रभु तुम अविनाशी॥
जय जय जय भैरव भय भंजन।जय कृपालु भक्तन मनरंजन॥
नयन विशाल लाल अति भारी।रक्तवर्ण तुम अहहु पुरारी॥
बं बं बं बोलत दिनराती।शिव कहँ भजहु असुर आराती॥
एकरूप तुम शम्भु कहाये।दूजे भैरव रूप बनाये॥
सेवक तुमहिं तुमहिं प्रभु स्वामी।सब जग के तुम अन्तर्यामी॥
रक्तवर्ण वपु अहहि तुम्हारा।श्यामवर्ण कहुं होई प्रचारा॥
श्वेतवर्ण पुनि कहा बखानी।तीनि वर्ण तुम्हरे गुणखानी॥
तीनि नयन प्रभु परम सुहावहिं।सुरनर मुनि सब ध्यान लगावहिं॥
व्याघ्र चर्मधर तुम जग स्वामी।प्रेतनाथ तुम पूर्ण अकामी॥
चक्रनाथ नकुलेश प्रचण्डा।निमिष दिगम्बर कीरति चण्डा॥
क्रोधवत्स भूतेश कालधर।चक्रतुण्ड दशबाहु व्यालधर॥
अहहिं कोटि प्रभु नाम तुम्हारे।जयत सदा मेटत दुःख भारे॥
चौंसठ योगिनी नाचहिं संगा।क्रोधवान तुम अति रणरंगा॥
भूतनाथ तुम परम पुनीता।तुम भविष्य तुम अहहू अतीता॥
वर्तमान तुम्हरो शुचि रूपा।कालजयी तुम परम अनूपा॥
ऐलादी को संकट टार्यो।साद भक्त को कारज सारयो॥
कालीपुत्र कहावहु नाथा।तव चरणन नावहुं नित माथा॥
श्री क्रोधेश कृपा विस्तारहु।दीन जानि मोहि पार उतारहु॥
भवसागर बूढत दिनराती।होहु कृपालु दुष्ट आराती॥
सेवक जानि कृपा प्रभु कीजै।मोहिं भगति अपनी अब दीजै॥
करहुँ सदा भैरव की सेवा।तुम समान दूजो को देवा॥
अश्वनाथ तुम परम मनोहर।दुष्टन कहँ प्रभु अहहु भयंकर॥
तम्हरो दास जहाँ जो होई।ताकहँ संकट परै न कोई॥
हरहु नाथ तुम जन की पीरा।तुम समान प्रभु को बलवीरा॥
सब अपराध क्षमा करि दीजै।दीन जानि आपुन मोहिं कीजै॥
जो यह पाठ करे चालीसा।तापै कृपा करहु जगदीशा॥

॥ दोहा ॥
जय भैरव जय भूतपति,जय जय जय सुखकंद।
करहु कृपा नित दास पे,देहुं सदा आनन्द॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

kaal bhairav chalisa

Trending news

Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Bihar voting percentage
SIR का डर या कोई और वजह...बिहार की जनता में क्यों मच गई रिकॉर्डतोड़ वोटिंग की होड़
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?
Delhi Car Blast
Delhi Blast: हड़बड़ी में हुआ था धमाका, मंसूबा अधिक भयावह था! 24 घंटे में क्या निकला?