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मंगलवार को करें ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का सच्चे मन से पाठ, भारी से भारी कर्ज होगा खत्म

Rin Mochan Mangal Stotram: मंगलवार को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें जिससे कर्ज और धन संबंधी दिक्कतों का नाश होने लगता है और जीवन सुखी हो जाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 06, 2026, 02:37 PM IST
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Hanuman ji
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Rin Mochan Mangal Stotra: आज के समय सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है कर्ज या लोन का बोझ जिसका हर दूसरा व्यक्ति सामना करता है. इसके लिए राम भक्त हनुमान जी से जुड़े एक उपाय करें तो जल्दी ही कर्ज के बोझ से छुटकारा पाया जा सकता है. संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित मंगलवार के दिन उनकी विशेष पूजा उपासना करें और फिर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करें. इससे जातक के सभी दुख दूर हो जाएंगे. दरिद्रता दूर होगी और कर्ज की समस्या का नाश होगा. मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं दूर होंगी. मंगलवार के दिन ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ का यह एक उपाय करने से हनुमान जी को प्रसन्नता होगी और उन्हीं की स्वामित्व वाले ग्रह मंगल जातक की कुंडली में शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है.

ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कैसे करें और इसका लाभ क्या है?

  • हनुमान जी का ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ कुंडली में मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करता है. 

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  • ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ हर दिन न कर पाएं तो हर मंगलवार को करें. मंगल ग्रह संतुलित रहेगा.

  • स्नान आदि कर लाल वस्त्र पहने और एक लाल आसन पर बैठें. हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीया जलाकर स्तोत्र का पाठ करें.

॥ऋणमोचन मंगल स्तोत्र॥
मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः।

स्थिरासनो महाकयः सर्वकर्मविरोधकः ॥1॥

लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः।

धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः॥2॥

अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः।

व्रुष्टेः कर्ताऽपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः॥3॥

एतानि कुजनामनि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्।

ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्॥4॥

धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्।

कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्॥5॥

स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत्पठनीयं सदा नृभिः।

न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पाऽपि भवति क्वचित्॥6॥

अङ्गारक महाभाग भगवन्भक्तवत्सल।

त्वां नमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय॥7॥

ऋणरोगादिदारिद्रयं ये चान्ये ह्यपमृत्यवः।

भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा॥ 8 ||

अतिवक्त्र दुरारार्ध्य भोगमुक्त जितात्मनः।

तुष्टो ददासि साम्राज्यं रुश्टो हरसि तत्ख्शणात्॥9॥

विरिंचिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा।

तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः॥10॥

पुत्रान्देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः।

ऋणदारिद्रयदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः॥11॥

एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतम्।

महतिं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा॥12॥

|| इति श्री ऋणमोचक मङ्गलस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ||

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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