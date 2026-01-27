कर्ज का भार होगा खत्म, सच्चे मन से करें ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र: का पाठ

Rinharta Ganesh Stotra: सच्चे मन से जिस भी घर में ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करते हैं उस घर के किसी भी सदस्य के सर पर कर्ज का बोझ नहीं होता है. आइए ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें.
Trending Photos
Rinharta Ganesh Stotra Lyrics: कई बार ऐसा होता है कि कमाई अच्छी होती है. व्यापार में लाभ होता है लेकिन सर से कर्ज का बोझ फिर भी नहीं उतरता है. जरूरतों को पूरा करने में ही धन खर्च हो जाता है और पैसा बचता नहीं कि जिससे कर्ज चुकाया जा सके. ऐसे में अगर कोई सहायता कर सकता है तो वो स्वयं गणेश जी ही कर सकते हैं. किसी कारणवश कर्ज न उतार पा रहे हैं तो ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जिससे तुंरत लाभ हो सकता है. जो व्यक्ति ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र’ का सच्चे मन से नित्य प्रातः काल में स्नान ध्यान कर पाठ करते हैं तो छह माह में कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं. आइए ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें.
ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र के पाठ का लाभ
ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करने से जीवन की कई परेशानियों का अंत हो सकता है लेकिन खासकर इस स्तोत्र का पाठ करने से कर्ज संबंधी सभी दिक्कतों का नाश होता है. नियमित रूप से ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करें तो कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है. मानसिक शांति मिलती है और धन संबंधी हर एक समस्या से भक्त को छुटकारा मिलता है. जीवन में सुख-समृद्धि के रास्ते खुलते हैं.
||ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र||
ध्यान
ओम सिन्दूर-वर्णं द्वि-भुजं गणेशं लम्बोदरं पद्म-दले निविष्टम्।
ब्रह्मादि-देवैः परि-सेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणामि देवम्।।
मूल-पाठ
सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजित: फल-सिद्धए।
सदैव पार्वती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे।।
त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चित:।
सदैव पार्वती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे।।
हिरण्य-कश्यप्वादीनां वधार्थे विष्णुनार्चित:।
सदैव पार्वती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे।।
महिषस्य वधे देव्या गण-नाथ: प्रपुजित:।
सदैव पार्वती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे।।
तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजित:।
सदैव पार्वती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे।।
भास्करेण गणेशो हि पूजितश्छवि-सिद्धए।
सदैव पार्वती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे।।
शशिना कान्ति-वृद्धयर्थं पूजितो गण-नायक:।
सदैव पार्वती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे।।
पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजित:।
सदैव पार्वती-पुत्र: ऋण-नाशं करोतु मे।।
इदं त्वृण-हर-स्तोत्रं तीव्र-दारिद्र्य-नाशनं,
एक-वारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं सामहित:।
दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेर-समतां व्रजेत्।।