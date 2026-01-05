Advertisement
trendingNow13063972
Hindi Newsआरतीसकट चौथ की पूजा में पढ़ें गणेश चालीसा, संतान सुख से झोली भर देगा ये उपाय

सकट चौथ की पूजा में पढ़ें गणेश चालीसा, संतान सुख से झोली भर देगा ये उपाय

Sakat Chauth Kab hai : सकट चौथ व्रत माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखते हैं. इस दिन सकट माता और भगवान गणेश की पूजा करें, तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं. साथ ही गणेश चालीसा जरूर पढ़ें. इससे संतान सुख मिलता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सकट चौथ की पूजा में पढ़ें गणेश चालीसा, संतान सुख से झोली भर देगा ये उपाय

Til Chaturthi kab hai : सकट चौथ व्रत को तिलवा चौथ, तिल-कुटा चौथ, माघी चौथ, वक्र-तुण्डि चतुर्थी और तिल चतुर्थी भी कहते हैं. इस दिन सकट माता की पूजा की जाती है इसलिए मुख्‍य तौर पर यह सकट चौथ के नाम से मशहूर है. सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र और उसकी अच्‍छी सेहत, सुख-समृद्धि के लिए रखा जाता है. साथ ही नि:संतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए सकट चौथ व्रत रखते हैं. इसके अलावा माघ महीने में मकर संक्रांति के पास पड़ने वाली इस चतुर्थी में गणपति बप्‍पा को तिल का भोग लगाया जाता है. इस दिन विधि-विधान से पूजा करें और गणेश चालीसा का पाठ जरूर करें. इस साल 6 जनवरी 2026, मंगलवार को सकट चौथ व्रत रखा जाएगा. यहां पढ़ें गणेश चालीसा का पाठ. 

यह भी पढ़ें: सकट कब है? यहां पढ़ें सकट चौथ की संपूर्ण कथा

गणेश चालीसा पाठ 

Add Zee News as a Preferred Source

दोहा

जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल।
विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल॥

चौपाई

जय जय जय गणपति गणराजू। 
मंगल भरण करण शुभ काजू॥

जय गजबदन सदन सुखदाता। 
विश्व विनायक बुद्धि विधाता॥

वक्र तुण्ड शुचि शुण्ड सुहावन। 
तिलक त्रिपुण्ड भाल मन भावन॥

राजित मणि मुक्तन उर माला। 
स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला॥

पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं। 
मोदक भोग सुगंधित फूलं॥

सुंदर पीतांबप तन साजित। 
चरण पादुका मुनि मन राजित॥

धनि शिवसुवन षडानन भ्राता। 
गौरी ललन विश्व-विधाता॥

ऋद्धि सिद्धि तव चंवर डुलावे। 
मूषक वाहन सोहत द्वारे॥

कहौ जन्म शुभ कथा तुम्हारी। 
अति शुचि पावन मंगल कारी॥

एक समय गिरिराज कुमारी। 
पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी॥

भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा। 
तब पहुंच्यो तुम धरि द्विज रूपा।

अतिथि जानि कै गौरी सुखारी। 
बहु विधि सेवा करी तुम्हारी॥

अति प्रसन्न ह्वै तुम वर दीन्हा। 
मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा॥

मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला। 
बिना गर्भ धारण यहि काला॥

गणनायक गुण ज्ञान निधाना। 
पूजित प्रथम रूप भगवाना॥

अस कहि अन्तर्धान रूप ह्वै। 
पलना पर बालक स्वरूप ह्वै॥

बनि शिशु रुदन जबहि तुम ठाना। 
लखि मुख सुख नहिं गौरि समाना॥

सकल मगन सुख मंगल गावहिं। 
नभ ते सुरन सुमन वर्षावहिं॥

शम्भु उमा बहुदान लुटावहिं। 
सुर मुनि जन सुत देखन आवहिं॥

लखि अति आनन्द मंगल साजा। 
देखन भी आए शनि राजा॥

निज अवगुण गुनि शनि मन माहीं। 
बालक देखन चाहत नाहीं॥

गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो। 
उत्सव मोर न शनि तुहि भायो॥

कहन लगे शनि मन सकुचाई। 
का करिहौ शिशु मोहि दिखाई॥

नहिं विश्वास उमा कर भयऊ। 
शनि सों बालक देखन कह्यऊ॥

पड़तहिं शनि दृग कोण प्रकाशा। 
बालक शिर उड़ि गयो आकाशा॥

गिरजा गिरीं विकल ह्वै धरणी। 
सो दुख दशा गयो नहिं वरणी॥

हाहाकार मच्यो कैलाशा। 
शनि कीन्ह्यों लखि सुत को नाशा॥

तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधाए। 
काटि चक्र सो गज शिर लाए॥

बालक के धड़ ऊपर धारयो। 
प्राण मन्त्र पढ़ शंकर डारयो॥

नाम गणेश शंभु तब कीन्हे। 
प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे॥

बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा। 
पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा॥

चले षडानन भरमि भुलाई। 
रची बैठ तुम बुद्धि उपाई॥

चरण मातु-पितु के धर लीन्हें। 
तिनके सात प्रदक्षिण कीन्हें॥

धनि गणेश कहि शिव हिय हरषे। 
नभ ते सुरन सुमन बहु बरसे॥

तुम्हरी महिमा बुद्धि बड़ाई। 
शेष सहस मुख सकै न गाई॥

मैं मति हीन मलीन दुखारी। 
करहुँ कौन बिधि विनय तुम्हारी॥

भजत रामसुन्दर प्रभुदासा। 
लख प्रयाग ककरा दुर्वासा॥

अब प्रभु दया दीन पर कीजै। 
अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजै॥

दोहा

श्री गणेश यह चालीसा पाठ करें धर ध्यान।
नित नव मंगल गृह बसै लहे जगत सन्मान॥
सम्वत् अपन सहस्र दश ऋषि पंचमी दिनेश।
पूरण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश॥

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Sakat Chauth 2026

Trending news

पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा
BMC elections
BMC चुनाव: 100 यूनिट बिजली, फ्री बस राइड और... उद्धव-राज ठाकरे के घोषणापत्र में वादा