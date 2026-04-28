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Hindi Newsआरतीसंकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से बन जाएगा सुरक्षा कवच, बप्पा काटेंगे हर एक संकट!

संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से बन जाएगा सुरक्षा कवच, बप्पा काटेंगे हर एक संकट!

Sankat Nashan Ganesh Stotram: संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से जीवन तो एक सुरक्षा कवच प्राप्त होता है. गणपति ऐसे भक्त के हर एक संकट को काटते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 28, 2026, 12:43 PM IST
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Ganesh ji (AI Photo)
Ganesh ji (AI Photo)

Sankat Nashan Ganesh Stotra: संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से गणपति बप्पा सभी संकटों का नाश करते हैं. इस स्तोत्र के बारे में नारद पुराण में वर्णन मिलता है. मान्यता है कि एक बार नारद जी भारी संकट में फंस गए थे तब भगवान शिव के सुझाव पर उन्होंने संकटनाशन गणेश स्तोत्र की रचना की और सच्चे मन से गणेश जी का ध्यान करते हुए इसका पाठ भी किया. इसके बाद विघ्नहर्ता श्री गणेश जी ने नारद जी के सभी संकटों का नाश किया. संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से क्या-क्या लाभ होता है आइए जानें.

संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से लाभ

  • संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से संकटों का निवारण होता है.

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  • संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से दुखों और बाधाओं पार पाने की शक्ति मिलती है.

  • संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है.

  • संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से विद्या, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि प्राप्त होती है.

  • संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

  • संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से दुश्मनों से छुटकारा मिलता है.

  • संकटनाशन गणेश स्तोत्र के पाठ से भारी कर्ज से मु्क्ति मिलती है.

॥संकटनाशन गणेश स्तोत्र॥

प्रणम्य शिरसा देवं गौरी विनायकम्।
भक्तावासं स्मेर नित्यमाय्ः कामार्थसिद्धये॥1॥

प्रथमं वक्रतुडं च एकदंत द्वितीयकम्।
तृतियं कृष्णपिंगात्क्षं गजववत्रं चतुर्थकम्॥2॥

लंबोदरं पंचम च पष्ठं विकटमेव च।
सप्तमं विघ्नराजेंद्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम्॥3॥

नवमं भाल चंद्रं च दशमं तु विनायकम्।
एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजानन्॥4॥

द्वादशैतानि नामानि त्रिसंघ्यंयः पठेन्नरः।
न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो॥5॥

विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्।
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मो क्षार्थी लभते गतिम्॥6॥

जपेद्णपतिस्तोत्रं षडिभर्मासैः फलं लभते।
संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशयः॥7॥

अष्टभ्यो ब्राह्मणे भ्यश्र्च लिखित्वा फलं लभते।
तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः॥8॥

॥इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्॥

गणेश जी के प्रभावशाली मंत्र- 
गणेश जी के इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करें-
वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरू मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।।
 
गणेश जी का यह मंत्र संकट करेगा दूर-
'ॐ गं गणपतये नम:।'
 
गणेश जी के इस मंत्र के जाप से जीवन में सकारात्मकता आएगी-
'ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा।'

गणेश जी के इस मंत्र के जाप से जीवन में सौभाग्य आता है-
ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये।
वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नम:।।

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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