शुक्रवार को सच्चे मन से करें संतोषी माता की आरती, जय संतोषी माता, मैया जय...

Jai Santoshi Mata Aarti Lyrics in Hindi: शुक्रवार के दिन मां संतोषी की उपसना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और धन संबंधी परेशानियां दूर होती है. शुक्रवार की शाम मां संतोषी की आरती गाने से माता अति प्रसन्न होती हैं.
Trending Photos
Maa Santoshi Aarti Lyrics in Hindi: शुक्रवार का दिन मां संतोषी की पूजा के लिए समर्पित है. इस दिन जिस घर में मां संतोषी की उपासना और माता संतोषी के निमित्त शुक्रवार का व्रत रखा जाता है उस घर में हमेशा वैभव, सुख-शांति बनी रहती है. माता संतोषी भक्त के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करती हैं और समस्याओं से निकलने का रास्ता दिखाती हैं. मां की विशेष कृपा पाने के लिए शुक्रवार की शाम को स्नान आदि करने के बाद आराधना पूजा करें. पूजा के समय ही सच्चे मन से मां संतोषी की आरती गाएं, माता प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगी. आइए जानें माता संतोषी की आरती.
||संतोषी माता की आरती|| Santoshi Mata Aarti
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता।
अपने सेवक जन को, सुख संपत्ति दाता।।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
सुंदर, चीर सुनहरी, मां धारण कीन्हो।
हीरा पन्ना दमके, तन श्रृंगार लीन्हो।।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे।
मंद हंसत करूणामयी, त्रिभुवन जन मोहे।।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता ..
स्वर्ण सिंहासन बैठी, चंवर ढुरे प्यारे।
धूप, दीप, मधुमेवा, भोग धरें न्यारे।।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
गुड़ अरु चना परमप्रिय, तामे संतोष कियो।
संतोषी कहलाई, भक्तन वैभव दियो।।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
जय शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही।
भक्त मण्डली छाई, कथा सुनत मोही।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
मंदिर जगमग ज्योति, मंगल ध्वनि छाई।
विनय करें हम बालक, चरनन सिर नाई।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
भक्ति भावमय पूजा, अंगीकृत कीजै।
जो मन बसे हमारे, इच्छा फल दीजै।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
दुखी, दरिद्री ,रोगी , संकटमुक्त किए।
बहु धनधान्य भरे घर, सुख सौभाग्य दिए।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
ध्यान धर्यो जिस जन ने, मनवांछित फल पायो।
पूजा कथा श्रवण कर, घर आनंद आयो।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
शरण गहे की लज्जा, राखियो जगदंबे।
संकट तू ही निवारे, दयामयी अंबे।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..
संतोषी मां की आरती, जो कोई नर गावे।
ॠद्धिसिद्धि सुख संपत्ति, जी भरकर पावे।
जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता..