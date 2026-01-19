Advertisement
trendingNow13079302
Hindi NewsआरतीMaa Saraswati Vandana Lyrics: बसंत पंचमी पर सरस्‍वती पूजा में जरूर करें सरस्‍वती वंदना, मिलेगा बुद्धि का वरदान

Maa Saraswati Vandana Lyrics: बसंत पंचमी पर सरस्‍वती पूजा में जरूर करें सरस्‍वती वंदना, मिलेगा बुद्धि का वरदान

Maa Saraswati Vandana Ya Kundendu Tushar Har Dhavala Lyrics : विद्या की देवी मां सरस्‍वती की पूजा का महापर्व बसंत पंचमी का दिन होता है. मान्‍यता है कि इसी दिन देवी सरस्‍वती प्रकट हुई थीं. सरस्‍वती पूजा में सरस्‍वती वंदना जरूर करना चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maa Saraswati Vandana Lyrics: बसंत पंचमी पर सरस्‍वती पूजा में जरूर करें सरस्‍वती वंदना, मिलेगा बुद्धि का वरदान

Maa Saraswati Vandana Ya Kundendu Tushar Har Dhavala Lyrics : स्‍टूडेंट्स, शिक्षा, लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों और कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का दिन विशेष होता है. इस दिन विद्या की देवी मां सरस्‍वती की पूजा की जाती है. वीणावादन करती हुई धवल सफेद वस्‍त्र धारण किए हुए कमल पर विराजमान मां सरस्‍वती की पूजा करने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है. कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है. इस साल 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी. इस दिन वासंती रंग यानी कि पीला रंग पहनना शुभ होता है. बसंत पंचमी की पूजा में मां सरस्‍वती को पीले फूल, बेसन की मिठाई अर्पित करने के साथ सरस्‍वती वंदना भी गाएं. तभी पूजा पूर्ण होती है. यहां पढ़ें सरस्‍वती वंदना और उसका हिंदी अर्थ. 

सरस्‍वती वंदना हिंदी अर्थ सहित 

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना।
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥1॥
 
जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुन्द के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा-दण्ड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर कर देने वाली सरस्वती हमारी रक्षा करें ॥1॥
 
शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं
वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌।
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्‌
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌॥2॥
 
शुक्लवर्ण वाली,संपूर्ण चराचर जगत्‌ में व्याप्त, आदिशक्ति, परब्रह्म के विषय में किए गए विचार एवं चिंतन के सार रूप परम उत्कर्ष को धारण करने वाली, सभी भयों से भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरे को मिटाने वाली, हाथों में वीणा, पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली और पद्मासन पर विराजमान्‌ बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत, भगवती शारदा (सरस्वती देवी) की मैं वंदना करता हूं ॥2॥

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

Saraswati Vandana

Trending news

BNP या NCP किसको मिलेगी सत्ता? चुनाव से पहले बांग्लादेश में छिड़ी जुबानी जंग
Bangladesh Election
BNP या NCP किसको मिलेगी सत्ता? चुनाव से पहले बांग्लादेश में छिड़ी जुबानी जंग
शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?
BMC Chunav 2026
शिंदे होटल पॉलिटिक्स करते रहे, इधर बीएमसी में भाजपा और उद्धव ठाकरे ने कर ली सेटिंग?
कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान
Kokborok Day
कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान
60 साल पहले आज ही के दिन जब बदल गई सियासी इबारत...इंदिरा के उदय की छिपी है कहानी
indira gandhi
60 साल पहले आज ही के दिन जब बदल गई सियासी इबारत...इंदिरा के उदय की छिपी है कहानी
7.65 रुपए की चोरी का केस, 50 साल से चल रहा था मुकदमा; अब कोर्ट ने लिया ये फैसला
mumbai
7.65 रुपए की चोरी का केस, 50 साल से चल रहा था मुकदमा; अब कोर्ट ने लिया ये फैसला
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
Cambodia Job Scam
कंबोडिया में भारतीयों को बेचा...! की साइबर ठगी; पाकिस्तानी एजेंटों ने रचा पूरा खेल
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
BMC Chunav 2026
भाजपा और शिंदे सेना में ढाई साल का फॉर्मूला क्यों उछला? BMC में अब खेल लॉटरी का है
राजघाट पर UAE के शाही खानदान की 3 नस्लों ने पौधे लगाकर क्या संदेश दिया?
UAE
राजघाट पर UAE के शाही खानदान की 3 नस्लों ने पौधे लगाकर क्या संदेश दिया?
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
Manipurgang rape survivor death
मणिपुर गैंगरेप पीड़िता की मौत, ढाई साल बाद भी आजाद घूम रहे हैं आरोपी
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल
BMC polls
भिवंडी में चुनावी हिंसा, भिड़े BJP और केवीए समर्थक; पत्थरबाजी से बिगड़ा माहौल