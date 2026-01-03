Advertisement
trendingNow13062153
Hindi Newsआरतीपौष पूर्णिमा की शुभ तिथि पर करें श्री सत्यनारायणाष्टकम् स्तोत्र का पाठ, मिलेंगे शुभ परिणाम!

पौष पूर्णिमा की शुभ तिथि पर करें श्री सत्यनारायणाष्टकम् स्तोत्र का पाठ, मिलेंगे शुभ परिणाम!

Satyanarayan Ashtakam: पौष पूर्णिमा तिथि प रसत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना करने से जीवन के कष्ट मिटने लगते हैं. इल दिन श्रीसत्यनारायणाष्टकम् स्तोत्र का पाठ करने वाले भक्त से सत्यनारायण भगवान अति प्रसन्न होते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 03, 2026, 06:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Satyanarayan Ashtakam
Satyanarayan Ashtakam

Shri Satyanarayan Ashtakam with lyrics: पौष पूर्णिमा तिथि को अति पवित्र तिथि माना गया है. इस तिथि का बहुत महत्व है. इस दिन भक्त गंगा स्नान कर दान आदि करते हैं. पौष पूर्णिमा पर श्री सत्यनारायण भगवान की उपासना करने से जीवन के कष्ट तो मिटते ही है इसके साथ ही भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती है. घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होता है. हालांकि, गुरुवार के दिन, पूर्णिमा तिथि पर और ऐसी ही अन्य शुभ दिन या तिथियों पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करने और कथा सुनाने का विधान है. सत्यनारायण भगवान विष् जी का सत्य स्वरूप है जिनकी पौष पूर्णिमा पर पूरी करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. पूजा के समय श्री सत्यनारायणाष्टकम् स्तोत्र का पाठ करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है. व्यक्ति के पाप कट जाते हैं. ध्यान रहे कि श्रीसत्यनारायणाष्टकम् स्तोत्र का पाठ शब्दों के सही उच्चारण के साथ करनी चाहिए. आइए श्रीसत्यनारायणाष्टकम् स्तोत्र का पाठ करें.

॥श्री सत्यनारायणाष्टकम् स्तोत्र॥
आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शंकरम्।
सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुमीशम्भजे॥

सर्वदा लोककल्याणपारायणं देवगोविप्ररक्षार्थसद्विग्रहम्।
दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरम् श्रीसत्यनारायणाष्टकम्॥

Add Zee News as a Preferred Source

दक्षिणे यस्य गंगा शुभा शोभते राजते सा रमा यस्य वामे सदा।
यः प्रसन्नाननो भाति भव्यश्च तं श्रीसत्यनारायणाष्टकम्॥

संकटे संगरे यं जनः सर्वदा स्वात्मभीनाशनाय स्मरेत् पीडितः।
पूर्णकृत्यो भवेद् यत्प्रसादाच्च तं श्रीसत्यनारायणाष्टकम्॥

वाञ्छितं दुर्लभं यो ददाति प्रभुः साधवे स्वात्मभक्ताय भक्तिप्रियः।
सर्वभूताश्रयं तं हि विश्वम्भरं श्रीसत्यनारायणाष्टकम्॥

ब्राह्मणः साधुवैश्यश्च तुंगध्वजो येऽभवन् विश्रुता यस्य भक्त्यामराः।
लीलया यस्य विश्वं ततं तं विभुं श्रीसत्यनारायणाष्टकम्॥

येन चाब्रम्हाबालतृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतज्जगत्।
भक्तभावप्रियं श्रीदयासागरं श्रीसत्यनारायणाष्टकम्॥

सर्वकामप्रदं सर्वदा सत्प्रियं वन्दितं देववृन्दैर्मुनीन्द्रार्चितम्।
पुत्रपौत्रादिसर्वेष्टदं शाश्वतं श्रीसत्यनारायणाष्टकम्॥

अष्टकं सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत्।
तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै॥

श्रीसत्यनारायणाष्टकम् सम्पूर्णम्

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Satyanarayan Ashtakam

Trending news

DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
DNA Analysis
DNA: नफरत की राजनीति और हिंसा की अपील, वंदे मातरम पर हिंसा की धमकी क्यों?
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ
Pakistan
ऑपरेशन सिंदूर के बाद PAK की प्रोपोगेंडा मशीन एक्टिव, सोशल मीडिया पर गढ़ रहा झूठ