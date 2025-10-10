Advertisement
श्री शनि देव आरती: जय जय श्री शनिदेव

Shani Dev Ki Aarti: शनिवार तो जातक श्रद्धा भाव से शनिदेव की साधना करते हैं उन पर शनि देव की कृपा बनी रहती है और जीवन से रोग, दोष, दुख और संकटों का नाश होता है. आइए शनि देव की आरती जानें. 

Oct 10, 2025, 01:41 PM IST
Shani Dev Aarti
Shani Dev Aarti

Shani Aarti Lyrics in Hindi: शनिवार का दिन न्याय के कारक ग्रह और कर्मफल दाता शनि देव को समर्पित है. इस दिन शनि देव की उपासना करने से कुंडली में उनके बुरे प्रभाव कम होते हैं. शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना कर उन्हें सरसों के तेल का दीपक दिखाएं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. शनिदेव की क्रुर दृष्टि का प्रभाव कम होता है और साढ़ेसाती व ढैय्या का असर भी बहुत कम हो जाता है. शनिवार के दिन घर में या शनिदेव के मंदिर में जाकर जातक शनिदेव की विशेष पूजा करें और शनिदेव की आरती गाएं तो उनके विशेष कार्य की सिद्धि हो सकती है और मेहनत का पूरा फल प्राप्त हो सकता है. शनिवार को शनि देव के निमित्त व्रत रखने से भी उनकी कृपा पाई जा सकती है. आइए शनिदेव की आरती जानें.

॥शनि देव की आरती॥
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।

सूर्य पुत्र प्रभु छाया महतारी॥

जय जय श्री शनि देव।

श्याम अंग वक्र-दृष्टि चतुर्भुजा धारी।

नी लाम्बर धार नाथ गज की असवारी॥

जय जय श्री शनि देव।

क्रीट मुकुट शीश राजित दिपत है लिलारी।

मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी॥

जय जय श्री शनि देव।

मोदक मिष्ठान पान चढ़त हैं सुपारी।

लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी॥

जय जय श्री शनि देव।

देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी।

विश्वनाथ धरत ध्यान शरण हैं तुम्हारी॥

जय जय श्री शनि देव भक्तन हितकारी।।

जय जय श्री शनि देव।

शनि देव का बीज मंत्र- "शं शनैश्चराय नम:"
शनि देवका वेदोक्त मंत्र- "ॐ शमाग्निभि: करच्छन्न: स्तपंत सूर्य शंवातोवा त्वरपा अपास्निधा:"

श्री शनि व्यासवि‍रचित मंत्र-  
"ॐ नीलांजन समाभासम्। रविपुत्रम यमाग्रजम्।
छाया मार्तण्डसंभूतम। तम् नमामि शनैश्चरम्।।"

शनि देव का का पौराणिक मंत्र- "ऊँ ह्रिं नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम। छाया मार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।।"

शनि देव का वैदिक मंत्र- "ऊँ शन्नोदेवीर- भिष्टयऽआपो भवन्तु पीतये शंय्योरभिस्त्रवन्तुनः।"

शनिचर पुराणोक्त मंत्र-   
"सूर्यपुत्रो दीर्घेदेही विशालाक्ष: शिवप्रिय: द 
मंदचार प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि:"

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

shani aarti

