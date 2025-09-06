शनि चालीसा पढ़ने से दूर होते हैं साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍ट, पर इन बातों का रखें ध्‍यान
Advertisement
trendingNow12910537
Hindi Newsआरती

शनि चालीसा पढ़ने से दूर होते हैं साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍ट, पर इन बातों का रखें ध्‍यान

Shani Chalisa: शनि चालीसा पाठ करने से शनि देव प्रसन्‍न होते हैं. शनि दोष, साढ़ेसाती, ढैय्या, शनि की महादशा के दौरान होने वाले कष्‍टों से निजात पाने के लिए रोजाना या हर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करने से बहुत लाभ होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शनि चालीसा पढ़ने से दूर होते हैं साढ़ेसाती-ढैय्या के कष्‍ट, पर इन बातों का रखें ध्‍यान

Shani Chalisa Lyrics in Hindi: शनि देव को दंडाधिकारी और न्‍याय का देवता कहा जाता है क्‍योंकि वे कर्मो के अनुसार फल देते हैं. शनि की मार बहुत कष्‍ट देती है इसलिए लोग कभी भी शनि देव को नाराज नहीं करना चाहते हैं. ऐसे जातक जो शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या, शनि दोष से परेशान हैं, उन्‍हें शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए. ऐसा करने से शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है. 

इन बातों का रखें ध्‍यान 

शनि चालीसा पढ़ने से पहले सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ध्‍यान रखें कि यदि शनि देव की मूर्ति के सामने शनि चालीसा पढ़ रहे हैं तो ना तो शनि देव के ठीक सामने खड़े हों, ना उनकी आंखों में देखें. बल्कि मूर्ति से थोड़ा तिरछे होकर खड़े हों और फिर सच्‍चे मन से शनि चालीसा पढ़ें. आखिर में शनि देव से कृपा करने और शुभ फल देने की प्रार्थना करें. वैसे तो रोज शनि चालीसा का पाठ किया जा सकता है लेकिन कम से कम हर शनिवार को जरूर शनि चालीसा पढ़ें. 

Add Zee News as a Preferred Source

श्री शनि चालीसा 

दोहा
जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल।
दीनन के दुख दूर करि, कीजै नाथ निहाल॥

जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज।
करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज॥
 
जयति जयति शनिदेव दयाला।
करत सदा भक्तन प्रतिपाला॥
चारि भुजा, तनु श्याम विराजै।
माथे रतन मुकुट छबि छाजै॥
 
परम विशाल मनोहर भाला।
टेढ़ी दृष्टि भृकुटि विकराला॥
 
कुण्डल श्रवण चमाचम चमके।
हिय माल मुक्तन मणि दमके॥
 
कर में गदा त्रिशूल कुठारा।
पल बिच करैं अरिहिं संहारा॥
 
पिंगल, कृष्णो, छाया नन्दन।
यम, कोणस्थ, रौद्र, दुखभंजन॥
 
सौरी, मन्द, शनी, दश नामा।
भानु पुत्र पूजहिं सब कामा॥

जा पर प्रभु प्रसन्न ह्वैं जाहीं।
रंकहुँ राव करैं क्षण माहीं॥
 
पर्वतहू तृण होई निहारत।
तृणहू को पर्वत करि डारत॥
 
राज मिलत बन रामहिं दीन्हयो।
कैकेइहुँ की मति हरि लीन्हयो॥
 
बनहूँ में मृग कपट दिखाई।
मातु जानकी गई चुराई॥
 
लखनहिं शक्ति विकल करिडारा।
मचिगा दल में हाहाकारा॥
 
रावण की गति-मति बौराई।
रामचन्द्र सों बैर बढ़ाई॥
 
दियो कीट करि कंचन लंका।
बजि बजरंग बीर की डंका॥
 
नृप विक्रम पर तुहि पगु धारा।
चित्र मयूर निगलि गै हारा॥
 
हार नौलखा लाग्यो चोरी।
हाथ पैर डरवायो तोरी॥
 
भारी दशा निकृष्ट दिखायो।
तेलिहिं घर कोल्हू चलवायो॥
 
विनय राग दीपक महं कीन्हयों।
तब प्रसन्न प्रभु ह्वै सुख दीन्हयों॥
 
हरिश्चन्द्र नृप नारि बिकानी।
आपहुं भरे डोम घर पानी॥
 
तैसे नल पर दशा सिरानी।
भूंजी-मीन कूद गई पानी॥
 
श्री शंकरहिं गह्यो जब जाई।
पारवती को सती कराई॥
 
तनिक विलोकत ही करि रीसा।
नभ उड़ि गयो गौरिसुत सीसा॥
 
पाण्डव पर भै दशा तुम्हारी।
बची द्रौपदी होति उघारी॥
 
कौरव के भी गति मति मारयो।
युद्ध महाभारत करि डारयो॥
 
रवि कहँ मुख महँ धरि तत्काला।
लेकर कूदि परयो पाताला॥
 
शेष देव-लखि विनती लाई।
रवि को मुख ते दियो छुड़ाई॥
 
वाहन प्रभु के सात सुजाना।
जग दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना॥
 
जम्बुक सिंह आदि नख धारी।
सो फल ज्योतिष कहत पुकारी॥
 
गज वाहन लक्ष्मी गृह आवैं।
हय ते सुख सम्पति उपजावैं॥
 
गर्दभ हानि करै बहु काजा।
सिंह सिद्धकर राज समाजा॥
 
जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारै।
मृग दे कष्ट प्राण संहारै॥
 
जब आवहिं प्रभु स्वान सवारी।
चोरी आदि होय डर भारी॥
 
तैसहि चारि चरण यह नामा।
स्वर्ण लौह चाँदी अरु तामा॥
 
लौह चरण पर जब प्रभु आवैं।
धन जन सम्पत्ति नष्ट करावैं॥
 
समता ताम्र रजत शुभकारी।
स्वर्ण सर्व सर्व सुख मंगल भारी॥
 
जो यह शनि चरित्र नित गावै।
कबहुं न दशा निकृष्ट सतावै॥
 
अद्भुत नाथ दिखावैं लीला।
करैं शत्रु के नशि बलि ढीला॥
 
जो पण्डित सुयोग्य बुलवाई।
विधिवत शनि ग्रह शांति कराई॥
 
पीपल जल शनि दिवस चढ़ावत।
दीप दान दै बहु सुख पावत॥

कहत राम सुन्दर प्रभु दासा।
शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा॥
 
दोहा
पाठ शनिश्चर देव को, की हों 'भक्त' तैयार।
करत पाठ चालीस दिन, हो भवसागर पार॥

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

shani chalisa

Trending news

अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
;