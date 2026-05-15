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Hindi NewsआरतीShani Jayanti 2026: चमत्कारी है शनि आरती और चालीसा का पाठ, साढ़ेसाती ढैय्या और महादशा के नकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर!

Shani Jayanti 2026: चमत्कारी है शनि आरती और चालीसा का पाठ, साढ़ेसाती ढैय्या और महादशा के नकारात्मक प्रभाव होते हैं दूर!

Shani Chalisa and Shani Aarti On Shani Jayanti 2026: शनि आरती और शनि चालीसा का पाठ करना जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है. साढ़ेसाती ढैय्या और महादशा के नकारात्मक प्रभाव जातकों पर कम हो सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 15, 2026, 06:28 PM IST
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Shani Dev
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Shani Dev Ji Ki Arti Lyrics in Hindi: जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी... यह आरती शनि देव की है. शनि जयंती के विशेष मौके पर शनि देव की आरती गाकर शनि देव की पूजा को संपन्न करने से शनिदेव अति प्रसन्न होती है. शनि देव की आरती को गाने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

श्री शनि देव आरती
जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।

सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी।।

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जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।

श्याम अंक वक्र दृष्ट चतुर्भुज धारी। 

नीलांबर धार नाथ गज की आसवारी।।

जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।

क्रीट मुकुट शीश रजित दिपत है लिलारी। 

मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी।।

जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।

मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी। 

लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी।।

जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।

देव दनुज ऋषि मुनि सुमरित हर नारी। 

विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी।।

जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी।

जय शनि देव महाराज की।

शनि चालीसा
जयति-जयति शनिदेव दयाला... यह शनि चालीसा का पाठ करना अति शुभ फलदायी हो सकता है. श्री शनिदेव की कृपा प्राप्त करना है तो शनि चालीसा का पाठ करना एक अति सरल उपाय माना जाता है. श्री शनि चालीसा का पाठ हर शनिवार को या शनि जयंती के शुभ मौके पर करने से शनिदेव प्रसन्न होके हैं और अपनी क्रूर दृष्टि के प्रभाव को उस जातक पर कम कर देते हैं. ये है शनि चालीसा.

।।श्री शनि चालीसा।।
दोहा
जय-जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महराज।
करहुं कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज।।

जयति-जयति शनिदेव दयाला।
करत सदा भक्तन प्रतिपाला।।
चारि भुजा तन श्याम विराजै।
माथे रतन मुकुट छवि छाजै।।

परम विशाल मनोहर भाला।
टेढ़ी दृष्टि भृकुटि विकराला।।
कुण्डल श्रवण चमाचम चमकै।
हिये माल मुक्तन मणि दमकै।।

कर में गदा त्रिशूल कुठारा।
पल विच करैं अरिहिं संहारा।।
पिंगल कृष्णो छाया नन्दन।
यम कोणस्थ रौद्र दुःख भंजन।।

सौरि मन्द शनी दश नामा।
भानु पुत्रा पूजहिं सब कामा।।
जापर प्रभु प्रसन्न हों जाहीं।
रंकहु राउ करें क्षण माहीं।।

पर्वतहूं तृण होई निहारत।
तृणहंू को पर्वत करि डारत।।
राज मिलत बन रामहि दीन्हा।
कैकइहूं की मति हरि लीन्हा।।

बनहूं में मृग कपट दिखाई।
मात जानकी गई चुराई।।
लषणहि शक्ति बिकल करि डारा।
मचि गयो दल में हाहाकारा।।

दियो कीट करि कंचन लंका।
बजि बजरंग वीर को डंका।।
नृप विक्रम पर जब पगु धारा।
चित्रा मयूर निगलि गै हारा।।

हार नौलखा लाग्यो चोरी।
हाथ पैर डरवायो तोरी।।
भारी दशा निकृष्ट दिखाओ।
तेलिहुं घर कोल्हू चलवायौ।।

विनय राग दीपक महं कीन्हो।
तब प्रसन्न प्रभु ह्नै सुख दीन्हों।।
हरिशचन्द्रहुं नृप नारि बिकानी।
आपहुं भरे डोम घर पानी।।

वैसे नल पर दशा सिरानी।
भूंजी मीन कूद गई पानी।।
श्री शकंरहि गहो जब जाई।
पारवती को सती कराई।।

तनि बिलोकत ही करि रीसा।
नभ उड़ि गयो गौरि सुत सीसा।।
पाण्डव पर ह्नै दशा तुम्हारी।
बची द्रोपदी होति उघारी।।

कौरव की भी गति मति मारी।
युद्ध महाभारत करि डारी।।
रवि कहं मुख महं धरि तत्काला।
लेकर कूदि पर्यो पाताला।।

शेष देव लखि विनती लाई।
रवि को मुख ते दियो छुड़ाई।।
वाहन प्रभु के सात सुजाना।
गज दिग्गज गर्दभ मृग स्वाना।।

जम्बुक सिंह आदि नख धारी।
सो फल ज्योतिष कहत पुकारी।।
गज वाहन लक्ष्मी गृह आवैं।
हय ते सुख सम्पत्ति उपजावैं।।

गर्दभहानि करै बहु काजा।
सिंह सिद्धकर राज समाजा।।
जम्बुक बुद्धि नष्ट करि डारै।
मृग दे कष्ट प्राण संहारै।।

जब आवहिं प्रभु स्वान सवारी।
चोरी आदि होय डर भारी।।
तैसहिं चारि चरण यह नामा।
स्वर्ण लोह चांदी अरु ताम्बा।।

लोह चरण पर जब प्रभु आवैं।
धन सम्पत्ति नष्ट करावैं।।
समता ताम्र रजत शुभकारी।
स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी।।

जो यह शनि चरित्रा नित गावै।
कबहुं न दशा निकृष्ट सतावै।।
अद्भुत नाथ दिखावैं लीला।
करैं शत्राु के नशि बल ढीला।।

जो पंडित सुयोग्य बुलवाई।
विधिवत शनि ग्रह शान्ति कराई।।
पीपल जल शनि-दिवस चढ़ावत।
दीप दान दै बहु सुख पावत।।

कहत राम सुन्दर प्रभु दासा।
शनि सुमिरत सुख होत प्रकाशा।।

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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