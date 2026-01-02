Advertisement
Hindi Newsआरतीशनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचना है तो करें शनि कवच का पाठ!

शनिदेव की क्रूर दृष्टि से बचना है तो करें शनि कवच का पाठ!

Shani Kavach Stotra Path Lyrics: शनि कवच शनिदेव को समर्पित एक प्रभावशाली और शक्तिशाली स्तोत्र है जिसका शनिवार के दिन पाठ करने से शनिदेव के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है. आइए इस बारे में और जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 02, 2026, 01:55 PM IST
Shani Kavach Path Benefits
Shani Kavach Path Benefits: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय के देवता और कर्मफल दाता माना जाता है जो व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं. शनिदेव बुरे कर्मों के लिए जातक को दंडित भी करते हैं. शनि को प्रसन्न करने से उनकी क्रूर दृष्टि का प्रभाव जातक पर कम या ना के बराबर पड़ता है. जीवन में स्थिरता, सफलता के साथ ही मेहनत का पूरा फल कुछ हद तक शनि के शुभ होने से ही मिलती है. शनि के अशुभ प्रभाव से बचना है तो शनिवार के दिन शनि कवच का पाठ करें.

।।शनि कवच पाठ।।
अस्य श्री शनैश्चरकवचस्तोत्रमंत्रस्य कश्यप ऋषिः,

अनुष्टुप् छन्दः, शनैश्चरो देवता, शीं शक्तिः,

शूं कीलकम्, शनैश्चरप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः

नीलाम्बरो नीलवपु: किरीटी गृध्रस्थितत्रासकरो धनुष्मान्।

चतुर्भुज: सूर्यसुत: प्रसन्न: सदा मम स्याद्वरद: प्रशान्त:।।

श्रृणुध्वमृषय: सर्वे शनिपीडाहरं महंत्।

कवचं शनिराजस्य सौरेरिदमनुत्तमम्।।

कवचं देवतावासं वज्रपंजरसंज्ञकम्।

शनैश्चरप्रीतिकरं सर्वसौभाग्यदायकम्।।

ऊँ श्रीशनैश्चर: पातु भालं मे सूर्यनंदन:।

नेत्रे छायात्मज: पातु कर्णो यमानुज:।।

नासां वैवस्वत: पातु मुखं मे भास्कर: सदा।

स्निग्धकण्ठश्च मे कण्ठ भुजौ पातु महाभुज:।।

स्कन्धौ पातु शनिश्चैव करौ पातु शुभप्रद:।

वक्ष: पातु यमभ्राता कुक्षिं पात्वसितस्थता।।

नाभिं गृहपति: पातु मन्द: पातु कटिं तथा।

ऊरू ममाSन्तक: पातु यमो जानुयुगं तथा।।

पदौ मन्दगति: पातु सर्वांग पातु पिप्पल:।

अंगोपांगानि सर्वाणि रक्षेन् मे सूर्यनन्दन:।।

इत्येतत् कवचं दिव्यं पठेत् सूर्यसुतस्य य:।

न तस्य जायते पीडा प्रीतो भवन्ति सूर्यज:।।

व्ययजन्मद्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतोSपि वा।

कलत्रस्थो गतोवाSपि सुप्रीतस्तु सदा शनि:।।

अष्टमस्थे सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीयगे।

कवचं पठते नित्यं न पीडा जायते क्वचित्।।

इत्येतत् कवचं दिव्यं सौरेर्यन्निर्मितं पुरा।

जन्मलग्नस्थितान्दोषान् सर्वान्नाशयते प्रभु:।।

शनि कवच का पाठ करने के लाभ

  • शनि कवच का पाठ करने से कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होती है. 

  • काम में आने वाली रुकावटें दूर होती है और तनाव दूर होने लगती हैं.

  • धन, स्वास्थ्य और करियर संबंधी परेशानियां दूर होती हैं.

  • साढ़ेसाती या ढैय्या से प्रभावित राशियों के जातकों को शनि कवच का पाठ करने से राहत मिलती है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

shani kavach path

