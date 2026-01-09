Advertisement
trendingNow13068873
Hindi Newsआरतीशनि स्तोत्रम् का पाठ कर शनिदेव को करें प्रसन्न, शुभ फलों की होगी प्राप्ति!

शनि स्तोत्रम् का पाठ कर शनिदेव को करें प्रसन्न, शुभ फलों की होगी प्राप्ति!

Shani Stotram Lyrics: शनिदेव की पूजा कर उनकी कृपा पाई जा सकती है. इसके लिए शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और कुछ शनि मंत्रों का जाप करें. इसके साथ ही अगर शनि स्तोत्र का पाठ करें तो इसके अनेक लाभ हो सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 09, 2026, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shani Stotram Lyrics
Shani Stotram Lyrics

Shani Stotram Ka Path: शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को उनसे जुड़े कुछ उपाय किए जा सकते हैं. खास कर वे जातक जिन पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव है अगर वे शनिदेव की परीक्षा से गुजर रहे हैं तो उनको शनिवार के दिन कुछ उपाय तो जरूर करने चाहिए. जैसे शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और शनिदेव की पूजा आराधना करें. इसके अलावा पूजा करते समय शनैश्चरस्तोत्रम् का पाठ करें. शनिदेव कर्मफल दाता है. ऐसे में शनिदेव की कृपा जब प्राप्त होती है तो मेहनत का पूरा फल प्राप्त होने लगता है. करियर और कारोबार में जातक सफलता पाने लगते हैं. ऐसे में शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें.

॥ शनैश्चरस्तोत्रम् ॥
॥ विनियोग ॥
श्रीगणेशाय नमः॥

अस्य श्रीशनैश्चरस्तोत्रस्य। दशरथ ऋषिः॥

Add Zee News as a Preferred Source

शनैश्चरो देवता। त्रिष्टुप् छन्दः॥

शनैश्चरप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः॥

॥ दशरथ उवाच ॥
कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः।

नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥1॥

सुरासुराः किंपुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च।

पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥2॥

नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः।

पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥3॥

देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशाः पुरपत्तनानि।

पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥4॥

तिलैर्यवैर्माषगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा।

प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥5॥

प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायाम्।

यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥6॥

अन्यप्रदेशात्स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्।

गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥7॥

स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी।

एकस्त्रिधा ऋग्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥8॥

शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च।

पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते॥9॥

कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः।

सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन संस्तुतः॥10॥

एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्।

शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्भविष्यति॥11॥

॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीशनैश्चरस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

शनिदेव के मंत्र
इस मंत्र का करें जाप- ऊँ शं शनैश्चाराय नमः।
इस मंत्र का करें जाप- ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः।
इस मंत्र का करें जाप- ॐ नीलाजंन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्।
इस मंत्र का करें जाप- छाया मार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।।

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Shani Stotram

Trending news

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा हादसा, खाई में गिरी निजी बस; 8 की मौत
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
Maharashtra news
BMC चुनाव से पहले क्यों शरद पवार गुट से मिल गए अजित? अब किया खुलासा
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
India US News in Hindi
ट्रंप की 500% टैरिफ धमकी पर भारत का सख्त संदेश, कहा - हम दबाव में नहीं आएंगे
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
West Bengal
अमित शाह के ऑफिस के बाहर TMC का प्रदर्शन, महुआ मोइत्रा को ले गई पुलिस
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Pratik Jain
I-PAC रेड मामले में ममता की एंट्री ने बढ़ाया तापमान, अमित शाह ने ED से मांगी रिपोर्ट
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
land for jobs
Land for Jobs Case: लालू परिवार की बढ़ीं मुश्किलें, अब आगे इस केस में क्या होगा?
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
West Bengal news
न शॉपकीपर, न वेंडर...पश्चिम बंगाल के इस स्कूल में बना अनोखा स्टोर, हो रही चर्चा
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
Rahul Gandhi
क्या आप BJP के नेता हैं या...? रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता ने किया पलटवार
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
हल होंगी दुकानदारों की समस्याएं..राज्य ट्रेडर्स कमीशन की बैठक में क्या बोले केजरीवाल
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप
Assam elections
असम BJP अध्यक्ष दिलीप सैकिया के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने लगाया 'वोट चोरी' का आरोप