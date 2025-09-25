Advertisement
Shardiya Navratri 2025 Day 5: नवरात्रि के पांचवें दिन करें देवी स्कंदमाता स्तोत्र का पाठ!

Navratri 5th Day Maa Skandamata Puja: वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है. 26 सितंबर 2025 को नवरात्रि के पंचम दिन स्कंदमाता की पूजा-अर्चना करने की परंपरा है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:10 PM IST
Shardiya Navratri 2025 5th Day Maa Skandamata
Shardiya Navratri 2025 5th Day Maa Skandamata

Navratri 5th Day Maa Skandamata Puja: वैदिक पंचांग की मानें तो इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 को हो चुकी है. नवरात्रि के पंचमी तिथि को स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जाती है. मां स्कंदमाता की कृपा से भक्त को ज्ञान प्राप्त होता है. स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण मां भगवती के इस रूप को स्कंदमाता कहते हैं. मां स्कंदमाता को मातृत्व के स्वरूप का प्रतीक हैं. जिनकी विधिवत पूजा करने से संतान सुख मिलता है. आइए देवी स्कंदमाता स्तोत्र जानें.

देवी स्कंदमाता स्तोत्र
"नमामि स्कन्दमाता स्कन्दधारिणीम्।"
"समग्रतत्वसागरम् पारपारगहराम्॥"

"शिवाप्रभा समुज्वलां स्फुच्छशागशेखराम्।"
"ललाटरत्नभास्करां जगत्प्रदीप्ति भास्कराम्॥"

"महेन्द्रकश्यपार्चितां सनत्कुमार संस्तुताम्।"
"सुरासुरेन्द्रवन्दिता यथार्थनिर्मलाद्भुताम्॥"

"अतर्क्यरोचिरूविजां विकार दोषवर्जिताम्।"
"मुमुक्षुभिर्विचिन्तितां विशेषतत्वमुचिताम्॥"

"नानालङ्कार भूषिताम् मृगेन्द्रवाहनाग्रजाम्।"
"सुशुध्दतत्वतोषणां त्रिवेदमार भूषणाम्॥"

"सुधार्मिकौपकारिणी सुरेन्द्र वैरिघातिनीम्।"
"शुभां पुष्पमालिनीं सुवर्णकल्पशाखिनीम्॥"

"तमोऽन्धकारयामिनीं शिवस्वभावकामिनीम्।"
"सहस्रसूर्यराजिकां धनज्जयोग्रकारिकाम्॥"

"सुशुध्द काल कन्दला सुभृडवृन्दमज्जुलाम्।"
"प्रजायिनी प्रजावति नमामि मातरम् सतीम्॥"

"स्वकर्मकारणे गतिं हरिप्रयाच पार्वतीम्।"
"अनन्तशक्ति कान्तिदां यशोअर्थभुक्तिमुक्तिदाम्॥"

"पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहम् सुरार्चिताम्।"
"जयेश्वरि त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम्॥"

देवी स्कंदमाता प्रार्थना
"सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चित करद्वया।"
"शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥"

देवी स्कंदमाता स्तुति
"या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कन्दमाता रूपेण संस्थिता।" 
"नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

