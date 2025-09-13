Shailputri Chalisa: नवरात्रि के पहले दिन करें शैलपुत्री चालीसा का पाठ, बनेंगे हर काम

Shailputri Chalisa Lyrics: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है. चूंकि, 22 सिंतबर को नवरत्रि का पहला दिन है इसलिए घटस्थापना भी इसी दिन होगी. शारदीय नवरात्रि में पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है. कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान विधि-विधान से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना करने से जगत जननी मां जगदंबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है. नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के अलावा चालीसा पाठ करने का भी विशेष विधान और नियम है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले मां शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए किस चालीसा का पाठ करना चाहिए.

श्री शैलपुत्री चालीसा

॥ दोहा ॥

श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल।

विघ्न हरण मंगल मूरति, जय जय गिरिजा लाल॥

॥ चौपाई ॥

जय गिरिराजकुमारि गत जननी।

सकल सृष्टि पालक भवानी भवानी॥

जय शैलपुत्री माता महिमा अपार।

जो कोई तुमको ध्यावत भव भव पार॥

चंद्रार्ध मस्तक विराजत सुभ गंगा।

तुमहि देखि हरषत हिय शिव संगा॥

वाहन वृषभ राजत छवि निराली।

सोहत रूप मातु शिव की ललाली॥

कहत अष्टमां महिमा अमृत वाणी।

महिमा अपरम्पार विधि न जानी॥

कली कालक पाप हटावनि हरता।

संतन प्रभु प्रीति प्रभु भवानी करता॥

जो कोई तुहि ध्यावत रुधि रासि भवानी।

सकल सृष्टि पालक दुर्गा भवानी॥

गौरी शंकर संग विराजति सुहावनि।

मंगल कारण काली माई कहलावनि॥

ध्यान धरत जो कोई नर भवानी।

सकल सृष्टि में होत सुबानी॥

श्री शैलपुत्री चालीसा का पाठ।

करत ध्यान जस आपनि दास॥

विनय राम दास मनु प्रीतम भवानी।

तासु ध्यान से सकल सृष्टि भवानी॥

