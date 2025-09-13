Shailputri Chalisa: नवरात्रि के पहले दिन करें शैलपुत्री चालीसा का पाठ, बनेंगे हर काम
Advertisement
trendingNow12920903
Hindi Newsआरती

Shailputri Chalisa: नवरात्रि के पहले दिन करें शैलपुत्री चालीसा का पाठ, बनेंगे हर काम

Shardiya Navratri 2025 Shailputri Chalisa: इस साल शारदीय नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर को माता शैलपुत्री की पूजा-अर्चना की जाएगी. आइए जानते हैं इस दिन मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए किस चालीसा का पाठ करना चाहिए. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shailputri Chalisa: नवरात्रि के पहले दिन करें शैलपुत्री चालीसा का पाठ, बनेंगे हर काम

Shailputri Chalisa Lyrics: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हो रहा है. चूंकि, 22 सिंतबर को नवरत्रि का पहला दिन है इसलिए घटस्थापना भी इसी दिन होगी. शारदीय नवरात्रि में पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक क्रमशः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्माण्डा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है. कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान विधि-विधान से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की उपासना  करने से जगत जननी मां जगदंबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है. नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के अलावा चालीसा पाठ करने का भी विशेष विधान और नियम है. ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रि के पहले मां शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए किस चालीसा का पाठ करना चाहिए. 

श्री शैलपुत्री चालीसा 

॥ दोहा ॥

Add Zee News as a Preferred Source

श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल करण कृपाल।
विघ्न हरण मंगल मूरति, जय जय गिरिजा लाल॥

॥ चौपाई ॥

जय गिरिराजकुमारि गत जननी।

सकल सृष्टि पालक भवानी भवानी॥

जय शैलपुत्री माता महिमा अपार।

जो कोई तुमको ध्यावत भव भव पार॥

चंद्रार्ध मस्तक विराजत सुभ गंगा।

तुमहि देखि हरषत हिय शिव संगा॥

वाहन वृषभ राजत छवि निराली।

सोहत रूप मातु शिव की ललाली॥

कहत अष्टमां महिमा अमृत वाणी।

महिमा अपरम्पार विधि न जानी॥

कली कालक पाप हटावनि हरता।

संतन प्रभु प्रीति प्रभु भवानी करता॥

जो कोई तुहि ध्यावत रुधि रासि भवानी।

सकल सृष्टि पालक दुर्गा भवानी॥

गौरी शंकर संग विराजति सुहावनि।

मंगल कारण काली माई कहलावनि॥

ध्यान धरत जो कोई नर भवानी।

सकल सृष्टि में होत सुबानी॥

श्री शैलपुत्री चालीसा का पाठ।

करत ध्यान जस आपनि दास॥

विनय राम दास मनु प्रीतम भवानी।

तासु ध्यान से सकल सृष्टि भवानी॥

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में जरूर करें मां दुर्गा के इस स्तोत्र का पाठ, बरसेगी खूब कृपा

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Maa Shailputri Chalisa

Trending news

कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
PM Modi Manipur Tour
मैं तो खुश हूं...मणिपुर में पीएम को देख प्रियंका गांधी का तंज, खरगे बोले 'बस 3 घंटे'
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
uddhav thackeray
'जब खून और पानी एक साथ नहीं...', भारत-पाक मैच के खिलाफ उद्धव ठाकरे करेंगे प्रदर्शन
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
Election Commission
देश भर में SIR कराएगा चुनाव आयोग, कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं; EC का SC में जवाब
;