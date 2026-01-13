Shattila Ekadashi Vrat Katha : गरीब लकड़हारा कैसे बन गया धनी सेठ...षटतिला एकादशी पर जरूर पढ़ें यह व्रत कथा

Ekadashi Vrat Katha : जगत के पालनहार भगवान विष्‍णु को समर्पित एकादशी तिथि का व्रत रखना चाहिए और विधि-विधान से पूजा करनी चाहिए. माघ महीने के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं, जो कि इस बार 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पड़ रही है. पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी 13 जनवरी 2026 की दोपहर 3 बजकर 16 मिनट पर शुरू होगी और 14 जनवरी 2026 को शाम 5 बजकर 53 मिनट पर समाप्‍त होगी. इसलिए उदयातिथि के आधार पर 14 जनवरी को एकादशी व्रत रखा जाएगा. षटतिला एकादशी को साल की बड़ी एकादशी में से एक माना गया है. यह व्रत जितना अहम है, उतना ही जरूरी है इस एकादशी की पूजा में कथा पढ़ना या सुनना. यहां पढ़ें षटतिला एकादशी व्रत कथा.

षटतिला एकादशी व्रत कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जिया करता था. वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था. एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लक​ड़ियों को खरीद लिया. जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी चल रही है. सेठ जी से पूंछने पर उसे पता चला कि वह अगले दिन षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं. तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फायदा है.

तब सेठ ने बताया कि इसके पुण्यफल से धन-दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है. उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ षटतिला एकादशी का व्रत विधि-विधान से किया और तिल का दान किया. उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का एक साल तक व्रत किया. जिसके पुण्यफल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया. हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरा करते हुए उसे धन दौलत आदि दिया, वैसे ही सभी को देना.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)