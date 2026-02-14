महाशिवरात्रि पर करें शिव मानस पूजा स्तोत्रम् का पाठ, मिलेगी आध्यात्मिक शुद्धि!

Shiv Manas Stotra Full Lyrics: महाशिवरात्रि पर शिव मानस पूजा स्तोत्रम् का पाठ करने से भक्त की आध्यात्मिक शुद्धि होती है और जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
Shiv Manas Stotra Lyrics: शिव मानस पूजा स्तोत्रम् (Shiv Manas Puja Stotra) का जो भी भक्त नित्य पाठ करते हैं उन्हें मानसिक शांति मिलती है, आध्यात्मिक शुद्धि होती है और शिव जी की कृपा जीवन पर बनी रहती है. महाशिवरात्रि पर्व पर अगर शिव मानस स्तोत्रका पाठ करें तो सभी पापों का नाश होता है. ऐसे भक्तों की एकाग्रता बनी रहती है और मोक्ष के रास्ते खुलते हैं. ऐसे भक्तों के जीवन में कोई भी दुख जीवन में नहीं रुकता है.
शिव मानस पूजा स्तोत्रम् के पाठ के फायदे
शिव मानस पूजा स्तोत्रम् का पाठ करने से आंतरिक शुद्धि और एकाग्रता आती है. मन शांत होता है.
शिव मानस पूजा स्तोत्रम् का पाठ करने से ओवरथिंकिंग और एंग्जायटी खत्म होती है.
शिव मानस पूजा स्तोत्रम् का पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है.
शिव मानस पूजा स्तोत्रम् का पाठ करने से आध्यात्मिक व भौतिक लाभ मिलने लगता है.
शिव मानस पूजा स्तोत्रम् के नियमित पाठ से ज्ञान, बुद्धि, धन में वृद्धि होती है.
शिव मानस पूजा स्तोत्रम् का पाठ करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
शिव मानस पूजा स्तोत्रम् का पाठ करने से अहंकार से दूर होता है और जीवन की सभी चिंताएं दूर होती हैं.
॥शिव मानस पूजा स्तोत्रम्॥
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्।
जातीचम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा
दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्॥1॥
सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम्।
शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु॥2॥
छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं
वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा।
साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया
सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो॥3॥
आत्मा त्वं गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं
पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः।
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्॥4॥
करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा।
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्।
विदितमविदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व।
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवशम्भो॥5॥
॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता शिवमानसपूजा समाप्ता ॥