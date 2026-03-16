शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का सच्चे मन से करें पाठ, मिलेगा भोले बाबा से लंबी आयु और मानसिक शांति का आशीर्वाद!

शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ जो भी भक्त सच्चे मन से करता है उसे भोले बाबा की कृपा प्राप्त होती है. शिव जी प्रसन्न होकर लंबी आयु और मानसिक शांति से लेकर अनेक आशीर्वाद भक्त को देते हैं.
जो भी भक्त शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का नित्य पाठ करता है उस पर भगवान शिव की असीम कृपा होती है. अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और शरीर के सभी रोग दूर होते हैं. शिव जी का यह स्तोत्र जीवन के सभी कष्टों को नष्ट करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है. आइए इस कड़ी कड़ी में शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करें और इससे होने वाले लाभ के बारे में जानें.
शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करने के लाभ
शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करने से असाध्य रोगों का नाश होता है और आयु लंबी होती है.
शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और दुर्घटनाओं व अनहोनी से रक्षा प्राप्त होता है.
शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करने से मानसिक शांति और भय से मुक्ति मिलती है.
शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करने से मन को शांति मिलती है. नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं.
शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करने से कुंडली से मांगलिक दोष, कालसर्प दोष व अन्य अशुभ ग्रहों के हानिकारक प्रभाव दूर होते हैं.
शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करने से जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है.
शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् का पाठ करने से शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक विकास होता है.
"॥ शिव मृत्युञ्जय स्तोत्रम् ॥
रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं
शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम्।
क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥1॥
पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं
भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्।
भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशिनं भवमव्ययं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥2॥
मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं
पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहम्।
देवसिद्धतरङ्गिणी करसिक्तशीतजटाधरं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥3॥
कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं
नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम्।
अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥4॥
यक्षराजसखं भगाक्षिहरं भुजङ्गविभूषणं
शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्।
क्ष्वेडनीलगलं परश्वधधारिणं मृगधारिणं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥5॥
भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं
दक्षयज्ञविनाशिनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्।
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं निखिलाघसङ्घनिबर्हणं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥6॥
भक्तवत्सलमर्चतां निधिमक्षयं हरिदम्बरं
सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनूपमम्।
भूमिवारिनभोहुताशनसोमपालितस्वाकृतिं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥7॥
विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं
संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्।
क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमाव्रतं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः॥8॥
रुद्रं पशुपतिं स्थाणुं नीलकण्ठमुमापतिम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥9॥
कालकण्ठं कलामूर्तिं कालाग्निं कालनाशनम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥10॥
नीलकण्ठं विरुपाक्षं निर्मलं निरूपद्रवम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥11॥
वामदेवं महादेवं लोकनाथं जगद्गुरुम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥12॥
देवदेवं जगन्नाथं देवेशमृषभध्वजम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥13॥
अनन्तमव्ययं शान्तमक्षमालाधरं हरम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥14॥
आनन्दं परमं नित्यं कैवल्यपदकारणम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥15॥
स्वर्गापवर्गदातारं सृष्टिस्थित्यन्तकारिणम्।
नमामि शिरसा देवं किं नो मृत्युः करिष्यति॥16॥
॥ इति श्रीपद्मपुराणान्तर्गत उत्तरखण्डे श्रीमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॥"