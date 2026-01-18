Advertisement
Hindi Newsआरतीशिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर महादेव को करें प्रसन्न, शारीरिक और मानसिक कष्ट होंगे दूर!

शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ कर महादेव को करें प्रसन्न, शारीरिक और मानसिक कष्ट होंगे दूर!

Shiv Panchakshar Stotram Mantra: भगवान शिव और मां पार्वती की विधि विधान से पूजा करने वाले भक्त को शुभ फलों की प्राप्ति होती है. पूजा के समय शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना अति शुभ और सकारात्मक फलदायी सिद्ध होता है.

Jan 18, 2026
Shiv Panchakshar Stotram
Shiv Panchakshar Stotram

Shiv Panchakshar Stotram Lyrics: महाशिवरात्रि हो, मासिक शिवरात्रि हो, प्रदोष व्रत हो या भोलेनाथ को समर्पित दिन सोमवार हो, इन तिथियों और दिन पर शिव जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है. जिस घर में शिवजी और मां पर्वती की एक साथ विधिपूर्वक पूजा की जाती है उस घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता का वास नहीं होता हो सभी संकटों का नाश होता है. शिव भक्त श्रद्धा और भक्ति के भाव से जब शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं उनसे भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं. वहीं भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्रम् का पाठ करें तो इसके जल्द ही शुभ परिणाम देखे जा सकते हैं. आइए इस कड़ी में शिव पंचाक्षर स्तोत्रम् जानें और इसके लाभ के बारे में विस्तार से जानें. 

शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करने के फायदे क्या हैं
धार्मिक मान्यताएं हैं कि जो भी भक्त नियमित रूप से शिव जी की विधि विधान से पूजा करता है और शिव पंचाक्षर स्तोत्रम् का पाठ करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और हर तरह के तनाव दूर होने लगते हैं. जीवन में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं. मेहनत के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है. जो भी भक्त शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ सच्चे मन से करता है उसे भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है.

नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय।
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे न काराय नम: शिवाय:।।
 
मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। 
मंदारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मे म काराय नम: शिवाय:।।

शिवाय गौरी वदनाब्जवृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय। 
श्री नीलकंठाय वृषभद्धजाय तस्मै शि काराय नम: शिवाय:।।
 
वषिष्ठ कुभोदव गौतमाय मुनींद्र देवार्चित शेखराय। 
चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै व काराय नम: शिवाय:।।
 
यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय। 
दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै य काराय नम: शिवाय:।।
 
पंचाक्षरमिदं पुण्यं य: पठेत शिव सन्निधौ। 
शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते।।
 
नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। 
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मे 'न' काराय नमः शिवायः।।

shiv panchakshar stotram

