प्रदोष व्रत पर करें भोलेनाथ के इस प्रभावशाली स्तोत्र का पाठ, भय और बाधाओं से मिलेगी मुक्ति!

Shiv pradosh Stotra Full Lyrics: वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित है. आइए शिव प्रदोष स्त्रोत का पाठ करें और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें.
Shiv pradosh Stotra Pradosh Vrat 2026: 1 मार्च 2026 को फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथि पर रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा. प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित है, ऐसे में इस व्रत पर शिव जी और पार्वती जी की विशेष पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प किया जाता है. प्रदोष व्रत पर अगर भक्त पूजा-अर्चना करते हुए शिव प्रदोष स्तोत्र का पाठ करें तो शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है और जीवन के सभी संकट दूर होते हैं. आइए शिव प्रदोष स्तोत्र पढ़ें और इसके पाठ का लाभ जानें.
शिव प्रदोष स्तोत्र के पाठ के लाभ
शिव प्रदोष स्तोत्र के पाठ से भक्त आर्थिक कष्टों से मुक्त हो पाते हैं और घर की दरिद्रता दूर होती है.
शिव प्रदोष स्तोत्र के पाठ से भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
शिव प्रदोष स्तोत्र के पाठ से मानसिक शांति मिलती है और शरीर के रोगों का नाश होता है.
शिव प्रदोष स्तोत्र के पाठ से जीवन के सभी पापों से मुक्ति मिलती है.
शिव प्रदोष स्तोत्र के पाठ से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है.
||शिव प्रदोष स्तोत्र||
"जय देव जगन्नाथ "जय शंकर शाश्वत ।"
"जय सर्वसुराध्यक्ष "जय सर्वसुरार्चित ।।"
"जय सर्वगुणातीत "जय सर्ववरप्रद ।"
"जय नित्यनिराधार "जय विश्वम्भराव्यय ।।"
"जय विश्वैकवन्द्येश "जय नागेन्द्रभूषण ।"
"जय गौरीपते शम्भो "जय चन्द्रार्धशेखर ।।"
"जय कोट्यर्कसंकाश "जयानन्तगुणाश्रय ।"
"जय भद्र विरुपाक्ष "जयाचिन्त्य निरंजन ।।"
"जय नाथ कृपासिन्धो "जय भक्तार्तिभंजन ।"
"जय दुस्तरसंसारसागरोत्तारण प्रभो ।।"
"प्रसीद मे महादेव संसारार्तस्य खिद्यत: ।"
"सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर ।।"
"महादारिद्रयमग्नस्य महापापहतस्य च ।"
"महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ।।"
"ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभि: ।"
"ग्रहै: प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शंकर ।।"
"दरिद्र: प्रार्थयेद् देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् ।"
"अर्थाढ्यो वाऽथ राजा वा प्रार्थयेद् देवमीश्वरम् ।।"
"दीर्घमायु: सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नति: ।"
"ममस्तु नित्यमानन्द: प्रसादात्तव शंकर ।।"
"शत्रव: संक्षयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजा: ।"
"नश्यन्तु दस्यवो राष्ट्रे जना: सन्तु निरापद: ।।"
"दुर्भिक्षमारिसंतापा: शमं यान्तु महीतले ।"
"सर्वसस्यसमृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिश: ।।"
"एवमाराधयेद् देवं पूजान्ते गिरिजापतिम् ।"
"ब्राह्मणान् भो"जयेत् पश्चाद् दक्षिणाभिश्च पू"जयेत् ।।"
"सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारिणी ।"
"शिवपूजा मयाख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा ।।"