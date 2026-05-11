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Hindi Newsआरतीहनुमान जी के इन दो आरती में है असीम शक्ति, पूजा कर गाएं... भय से मिलेगी मुक्ति और ऊर्जा से भर जाएगा शरीर!

हनुमान जी के इन दो आरती में है असीम शक्ति, पूजा कर गाएं... भय से मिलेगी मुक्ति और ऊर्जा से भर जाएगा शरीर!

Hanuman Ji Ki Aarti: हनुमान जी के इन दो आरती को गाने से असीम शक्ति की प्राप्ति होती है. भय से मुक्ति मिलती है और ऊर्जा से शरीर भर जाता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 11, 2026, 06:41 PM IST
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Hanuman Ji
Hanuman Ji

Shree Hanuman Aarti Full Lyrics: हनुमान जी बड़े कृपालु है, अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं. मंगलवार को, बड़ा मंगल को या हनुमान जी से जुड़े अन्य त्योहारों पर अगर भक्त सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करे और पूजा को हनुमान जी की आरती गाकर संपन्न करें तो उसे असीम शक्ति की प्राप्ति हो सकती है. किसी भी तरह के संकट का सामना करने का आत्मविश्वास प्राप्त हो सकता है.  भय से मुक्ति मिल सकती है और ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है. आइए हनुमान जी की दो अलग-अलग आरती देखें.

॥ श्री पवनसुत हनुमान आरती ॥

जयति मंगलागार, संसार,

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भारापहर, वानराकार विग्रह पुरारी।

राम-रोषानल, ज्वालमाला

मिषध्वान्तचर-सलभ-संहारकारी॥

जयति मरुदन्जनामोद-मन्दिर,

नतग्रीवसुग्रीव-दुःखैकबन्धो।

यातुधानोद्धत-क्रुद्ध-कालाग्निहर,

सिद्ध-सुर-सज्जनानन्दसिन्धो॥

जयति रुद्राग्रणी, विश्ववन्द्याग्रणी,

विश्वविख्यात-भट-चक्रवर्ती।

सामगाताग्रणी, कामजेताग्रणी,

रामहित, रामभक्तानुवर्ती॥

जयति संग्रामजय, रामसन्देशहर,

कौशला-कुशल-कल्याणभाषी।

राम-विरहार्क-संतप्त-भरतादि

नर-नारि-शीतलकरणकल्पशाषी॥

जयति सिंहासनासीन सीतारमण,

निरखि निर्भर हरष नृत्यकारी।

राम संभ्राज शोभा-सहित सर्वदा

तुलसि-मानस-रामपुर-विहारी॥

हनुमान जी की इस आरती का करें गान
आरती कीजै हनुमान लला की हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध आरती है जिसको गाने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं. भगवान हनुमान का दिन मंगलवार हो या हनुमान जयंती और बड़ा मंगल जैसे शुभ अवसर, हनुमान जी की पूजा को इस आरती को गाकर संपन्न करने से भय से मुक्ति मिलती है और शारीरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है.

॥ आरती श्री हनुमानजी ॥

आरती कीजै हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की॥

जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांके॥

अंजनि पुत्र महा बलदाई। सन्तन के प्रभु सदा सहाई॥

दे बीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारि सिया सुधि लाए॥

लंका सो कोट समुद्र-सी खाई। जात पवनसुत बार न लाई॥

लंका जारि असुर संहारे। सियारामजी के काज सवारे॥

लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आनि संजीवन प्राण उबारे॥

पैठि पाताल तोरि जम-कारे। अहिरावण की भुजा उखारे॥

बाएं भुजा असुरदल मारे। दाहिने भुजा संतजन तारे॥

सुर नर मुनि आरती उतारें। जय जय जय हनुमान उचारें॥

कंचन थार कपूर लौ छाई। आरती करत अंजना माई॥

जो हनुमानजी की आरती गावे। बसि बैकुण्ठ परम पद पावे॥

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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