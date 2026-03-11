भय और शत्रु से मिलेगी मुक्ति, मासिक कालाष्टमी व्रत पर करें इस चालीसा और आरती का पाठ!

Kaal Bhairav Chalisa Aarti Lyrics in Hindi: जीवन में अगर बाधाएं बनी रहती हैं, चाहकर भी परेशानियों का अंत नहीं हो पाता है तो आपको मासिक कालाष्टमी पर्व पर भगवान काल भैरव की चालीसा का पाठ करना चाहिए. ऐसा करने से भय और शत्रु से मुक्ति मिलती है. आइए भैरव चालीसा का पाठ करें.

काल भैरव चालीसा

दोहा

श्री गणपति, गुरु गौरि पद, प्रेम सहित धरि माथ ।

चालीसा वन्दन करों, श्री शिव भैरवनाथ ॥

श्री भैरव संकट हरण, मंगल करण कृपाल ।

श्याम वरण विकराल वपु, लोचन लाल विशाल ॥

चौपाई

जय जय श्री काली के लाला ।

जयति जयति काशी-कुतवाला ॥

जयति बटुक भैरव जय हारी ।

जयति काल भैरव बलकारी ॥

जयति सर्व भैरव विख्याता ।

जयति नाथ भैरव सुखदाता ॥

भैरव रुप कियो शिव धारण ।

भव के भार उतारण कारण ॥

भैरव रव सुन है भय दूरी ।

सब विधि होय कामना पूरी ॥

शेष महेश आदि गुण गायो ।

काशी-कोतवाल कहलायो ॥

जटाजूट सिर चन्द्र विराजत ।

बाला, मुकुट, बिजायठ साजत ॥

कटि करधनी घुंघरु बाजत ।

दर्शन करत सकल भय भाजत ॥

जीवन दान दास को दीन्हो ।

कीन्हो कृपा नाथ तब चीन्हो ॥

वसि रसना बनि सारद-काली ।

दीन्यो वर राख्यो मम लाली ॥

धन्य धन्य भैरव भय भंजन ।

जय मनरंजन खल दल भंजन ॥

कर त्रिशूल डमरु शुचि कोड़ा ।

कृपा कटाक्ष सुयश नहिं थोड़ा ॥

जो भैरव निर्भय गुण गावत ।

अष्टसिद्घि नवनिधि फल पावत ॥

रुप विशाल कठिन दुख मोचन ।

क्रोध कराल लाल दुहुं लोचन ॥

अगणित भूत प्रेत संग डोलत ।

बं बं बं शिव बं बं बोतल ॥

रुद्रकाय काली के लाला ।

महा कालहू के हो काला ॥

बटुक नाथ हो काल गंभीरा ।

श्वेत, रक्त अरु श्याम शरीरा ॥

करत तीनहू रुप प्रकाशा ।

भरत सुभक्तन कहं शुभ आशा ॥

त्न जड़ित कंचन सिंहासन ।

व्याघ्र चर्म शुचि नर्म सुआनन ॥

तुमहि जाई काशिहिं जन ध्यावहिं ।

विश्वनाथ कहं दर्शन पावहिं ॥

जय प्रभु संहारक सुनन्द जय ।

जय उन्नत हर उमानन्द जय ॥

भीम त्रिलोकन स्वान साथ जय ।

बैजनाथ श्री जगतनाथ जय ॥

महाभीम भीषण शरीर जय ।

रुद्र त्र्यम्बक धीर वीर जय ॥

अश्वनाथ जय प्रेतनाथ जय ।

श्वानारुढ़ सयचन्द्र नाथ जय ॥

निमिष दिगम्बर चक्रनाथ जय ।

गहत अनाथन नाथ हाथ जय ॥

त्रेशलेश भूतेश चन्द्र जय ।

क्रोध वत्स अमरेश नन्द जय ॥

श्री वामन नकुलेश चण्ड जय ।

कृत्याऊ कीरति प्रचण्ड जय ॥

रुद्र बटुक क्रोधेश काल धर ।

चक्र तुण्ड दश पाणिव्याल धर ॥

करि मद पान शम्भु गुणगावत ।

चौंसठ योगिन संग नचावत ।

करत कृपा जन पर बहु ढंगा ।

काशी कोतवाल अड़बंगा ॥

देयं काल भैरव जब सोटा ।

नसै पाप मोटा से मोटा ॥

जाकर निर्मल होय शरीरा।

मिटै सकल संकट भव पीरा ॥

श्री भैरव भूतों के राजा ।

बाधा हरत करत शुभ काजा ॥

ऐलादी के दुःख निवारयो ।

सदा कृपा करि काज सम्हारयो ॥

सुन्दरदास सहित अनुरागा ।

श्री दुर्वासा निकट प्रयागा ॥

श्री भैरव जी की जय लेख्यो ।

सकल कामना पूरण देख्यो ॥

दोहा

जय जय जय भैरव बटुक, स्वामी संकट टार ।

कृपा दास पर कीजिये, शंकर के अवतार ॥

जो यह चालीसा पढ़े, प्रेम सहित सत बार ।

उस घर सर्वानन्द हों, वैभव बड़े अपार ॥

इति श्री भैरव चालीसा समाप्त

भगवान काल भैरव की आरती

मासिक कालाष्टमी पर्व पर काल भैरव की पूजा उपासना करने से राहु और शनि ग्रह का दोष दूर होता हैं. कालाष्टमी की पूजा को भगवान काल भैरव की आरती कर संपन्न करें. इससे भगवान प्रसन्न होंगे और आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे. आइए भगवान काल भैरव की आरती जानें.

भगवान काल भैरव की आरती

जय भैरव देवा, प्रभु जय भैरव देवा।

जय काली और गौर देवी कृत सेवा।।

प्रभु जय भैरव देवा।।

तुम्ही पाप उद्धारक दुःख सिंधु तारक।

भक्तों के सुख कारक भीषण वपु धारक।।

जय भैरव देवा...वाहन श्वान विराजत कर त्रिशूल धारी।

महिमा अमित तुम्हारी जय जय भयहारी।।

जय भैरव देवा।।

तुम बिन देवा, सेवा सफल नहीं होवे।

चौमुख दीपक दर्शन से सब दुःख खोवे ॥

जय भैरव देवा।।

तेल चटकी दधि मिश्रित भाषावाली तेरी।

कृपा कीजिये भैरवजी, करिए नहीं देरी।।

जय भैरव देवा।।

पांव घुंघरू बाजत अरु डमरू दमकावत।

बटुकनाथ बन बालक जल मन हरषावत।

जय भैरव देवा।।

कालभैरवजी की आरती जो कोई जन गावे।

कहे धरनी धर मानुष मनवांछित फल पावे।।

जय भैरव देवा।।