श्री बृहस्पति देव की आरती, जय बृहस्पति देवा...

Brihaspati Dev Ji Ki Aarti in Hindi: गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति से शुरू होता है. ध्यान दें कि देव गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं. जो भी जातक गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजा आराधना करते हैं उन जातकों को ज्ञान की प्राप्ति होती है. ऐसे जातकों का भाग्य चमकता है. गुरुवार के दिन पूरे विधि विधान से गुरु बृहस्पति की पूजा अर्चना की जाती है. गुरुवार की पूजा में परिवार के सभी सदस्य एक साथ जब बृहस्पति देव की आरती गाते हैं तो घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है. पुराणों के अनुसार गुरुवार दिन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की आरती गाने से दुख और कष्ट दूर होता है. आइए ओम जय बृहस्पति देवा आरती जानें.

||श्री बृहस्पति देव की आरती||

ॐ जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा।

छिन-छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा।।

ॐ जय बृहस्पति देवा।।

तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी।

जगतपिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी।।

ॐ जय बृहस्पति देवा।।



चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हर्ता।

सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भर्ता।।

ॐ जय बृहस्पति देवा।।



तन, मन, धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े।

प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े।।

ॐ जय बृहस्पति देवा।।



दीनदयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी।

पाप दोष सब हर्ता, भव बंधन हारी।।

ॐ जय बृहस्पति देवा।।



सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो।

विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी।।

ॐ जय बृहस्पति देवा।।



जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे।

जेष्टानंद बंद सो-सो निश्चय पावे।।

ॐ जय बृहस्पति देवा।।

गुरुवार के शक्तिशाली मंत्र जिका जाप करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है.

इस मंत्र का करें जाप- ॐ नमोः नारायणाय॥

यह मंत्र भी है शक्तिशाली- ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय॥

गुरुवार के मंत्र- ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥

गुरुवार के मंत्र- ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभयो नमः॥

यह है गुरुवार का मंत्र- ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि, ​तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ॥