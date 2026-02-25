Advertisement
दुख और दरिद्रता का होगा नाश, मनोकामनाओं की होगी पूर्ति, सच्चे मन से करें श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ!

दुख और दरिद्रता का होगा नाश, मनोकामनाओं की होगी पूर्ति, सच्चे मन से करें श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ!

Shri Dinabandhu Ashtakam Path Benefits: दुख और दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए कुछ जरूरी उपाय कर सकते हैं, उन्हीं उपायों में से एक है सच्चे मन से श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ करना. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 25, 2026, 11:37 AM IST
Shri Dinabandhu Ashtakam
Shri Dinabandhu Ashtakam

Shri Dinabandhu Ashtakam Full Lyrics: भगवान विष्णु को समर्पित श्री दीनबन्धु अष्टकम् अत्यन्त लोकप्रिय अष्टकम् में से एक है. जिसके पाठ से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन की सभी परेशानियों का अंत करते हैं. एकादशी व्रत हो या गुरुवार का व्रत, ऐसे कई विशेष पूजन के अवसरों पर इस अष्टकम् का पाठ करने से जीवन के दुखों का अंत होता है और भाग्य खुलता है.

श्री दीनबन्ध्वष्टकम् के पाठ के पाठ का लाभ
श्री दीनबन्ध्वष्टकम् के नित्य पाठ से भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मन शांत होता है. भक्त के पाप कट जाते हैं और जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है. जीवन में सुख-समृद्धि आती है और आध्यात्मिक प्रगति होती है. ऐसे भक्तों के कष्टों का भगवान नाश करते हैं. 

  • श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और भक्त से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं.

  • श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ करने से भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

  • श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ करने से संकटों और दुखों का नाश होता है. भय दूर होता है.

  • श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ करने से पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मशुद्धि होती है.

  • श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ करने से आत्मिक शांति मिलती है और मन के संशय दूर होते हैं.

  • श्री दीनबन्ध्वष्टकम् का पाठ करने से जीवन समृद्ध होता है और धन व यश बढ़ता है.

॥ श्री दीनबन्ध्वष्टकम् ॥
यस्मादिदं जगदुदेति चतुर्मुखाद्यंयस्मिन्नवस्थितमशेषमशेषमूले।
यत्रोपयाति विलयं च समस्तमन्तेदृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥1॥

चक्रं सहस्रकरचारु करारविन्देगुर्वी गदा दरवरश्च विभाति यस्य।
पक्षीन्द्रपृष्ठपरिरोपितपादपद्मो।दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥2॥

येनोद्धृता वसुमती सलिले निमग्ना नग्नाच पाण्डववधूः स्थगिता दुकूलैः।
संमोचितो जलचरस्य मुखाद्गजेन्द्रो।दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥3॥

यस्यार्द्रदृष्टिवशतस्तु सुराः समृद्धिंकोपेक्षणेन दनुजा विलयं व्रजन्ति।
भीताश्चरन्ति च यतोऽर्कयमानिलाद्या।दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥4॥

गायन्ति सामकुशला यमजं मखेषुध्यायन्ति धीरमतयो यतयो विविक्ते।
पश्यन्ति योगिपुरुषाः पुरुषं शरीरे।दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥5॥

आकाररूपगुणयोगविवर्जितोऽपि मददभक्तानुकम्पननिमित्तगृहीतमूर्तिः।
यः सर्वगोऽपि कृतशेषशरीरशय्यो।दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥6॥

यस्याङ्घ्रिपङ्कजमनिद्रमुनीन्द्रवृन्दैराराध्यते भवदवानलदाहशान्त्यै।
सर्वापराधमविचिन्त्य ममाखिलात्मा।दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥7॥

यन्नामकीर्तनपरः श्वपचोऽपि नूनंहित्वाखिलं कलिमलं भुवनं पुनाति।
दग्ध्वा ममाघमखिलं करुणेक्षणेन।दृग्गोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः॥8॥

दीनबन्ध्वष्टकं पुण्यंब्रह्मानन्देन भाषितम्।
यः पठेत् प्रयतो नित्यंतस्य विष्णुः प्रसीदति॥9॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसस्वामिब्रह्मानन्दविरचितं श्रीदीनबन्ध्वष्टकं सम्पूर्णम् ॥

