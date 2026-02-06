Advertisement
trendingNow13100372
Hindi Newsआरतीहनुमान जी बनाएंगे बिगड़े काम, पुरानी मनोरथ होगी पूर्ण, करें श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ!

हनुमान जी बनाएंगे बिगड़े काम, पुरानी मनोरथ होगी पूर्ण, करें श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ!

Shri Hanuman Tandav Stotram Lyrics: श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है. हनुमान भक्तों कोबल-बुद्धि की प्राप्ति होती है और भय से मुक्ति मिलती है. आइए श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 06, 2026, 05:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shri Hanuman Tandav Stotram
Shri Hanuman Tandav Stotram

Shri Hanuman Tandav Stotram: श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् श्रीराम भक्त हनुमान जी को समर्पित है जो एक अति शक्तिशाली और प्रभावशाली स्तोत्र है. इस हनुमान जी के इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के कष्टों से मु्क्ति मिलती है और मन का भय दूर होता है. भक्त के सभी संकट और समस्याओं का अंत होता है. बल-बुद्धि विद्या बढ़ती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है. मंगलवार या शनिवार के दिन श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से विशेष और शुभ प्रभाव प्राप्त होता है.

श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् के पाठ का लाभ

  • श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से शत्रु और भय का नाश होता है. नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है.

    Add Zee News as a Preferred Source

  • श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से मानसिक और शारीरिक बल बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.

  • श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से बिगड़े काम बनेंगे, पुरानी मनोरथ पूर्ण होंगे.

  • श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है. शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का बुरा प्रभाव दूर होता है.

  • श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और दुख कष्ट का भी नाश होता है. 

॥ श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् ॥
॥ ध्यान ॥
वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितम्।
रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम्॥

॥ स्तोत्र पाठ ॥
भजे समीरनन्दनं, सुभक्तचित्तरञ्जनं,

दिनेशरूपभक्षकं, समस्तभक्तरक्षकम्।

सुकण्ठकार्यसाधकं, विपक्षपक्षबाधकं,

समुद्रपारगामिनं, नमामि सिद्धकामिनम्॥1॥

सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं

वचस्त्वमाशु धैर्य्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न।

इति प्लवङ्गनाथभाषितं निशम्य वान-

राऽधिनाथ आप शं तदा, स रामदूत आश्रयः॥2॥

सुदीर्घबाहुलोचनेन, पुच्छगुच्छशोभिना,

भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ।

कृतौ हि कोसलाधिपौ, कपीशराजसन्निधौ,

विदहजेशलक्ष्मणौ, स मे शिवं करोत्वरम्॥3॥

सुशब्दशास्त्रपारगं, विलोक्य रामचन्द्रमाः,

कपीश नाथसेवकं, समस्तनीतिमार्गगम्।

प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति, प्रलम्बबाहुभूषितः

कपीन्द्रसख्यमाकरोत्, स्वकार्यसाधकः प्रभुः॥4॥

प्रचण्डवेगधारिणं, नगेन्द्रगर्वहारिणं,

फणीशमातृगर्वहृद्दृशास्यवासनाशकृत्।

विभीषणेन सख्यकृद्विदेह जातितापहृत्,

सुकण्ठकार्यसाधकं, नमामि यातुधतकम्॥5॥

नमामि पुष्पमौलिनं, सुवर्णवर्णधारिणं

गदायुधेन भूषितं, किरीटकुण्डलान्वितम्।

सुपुच्छगुच्छतुच्छलंकदाहकं सुनायकं

विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र-सर्ववंशनाशकम्॥6॥

रघूत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं

दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रीकाप्रदर्शकम्।

विदेहजातिशोकतापहारिणम् प्रहारिणम्

सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम्॥7॥

नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता

महासहा यता यया द्वयोर्हितं ह्यभूत्स्वकृत्यतः।

सुकण्ठ आप तारकां रघूत्तमो विदेहजां

निपात्य वालिनं प्रभुस्ततो दशाननं खलम्॥8॥

इमं स्तवं कुजेऽह्नि यः पठेत्सुचेतसा नरः

कपीशनाथसेवको भुनक्तिसर्वसम्पदः।

प्लवङ्गराजसत्कृपाकताक्षभाजनस्सदा

न शत्रुतो भयं भवेत्कदापि तस्य नुस्त्विह॥9॥

नेत्राङ्गनन्दधरणीवत्सरेऽनङ्गवासरे।

लोकेश्वराख्यभट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतम्॥10॥

॥ इति श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Aarti

Trending news

अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
PM Modi
राज्यसभा में PM मोदी के भाषण पर छिड़ा विवाद, जानें NCP नेता फौजिया ने क्या कहा?
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
Pariksha Pe Charcha
'परीक्षा पे चर्चा' में PM Modi की छात्रों को खास सलाह, नेताओं ने की जमकर सराहना
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
PM Modi
'PM मोदी ने रूस को हमले से रोका...',पोलैंड के मंत्री ने खोले बड़े राज
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
Pariksha Pe Charcha 2026
'25 साल अभी बाकी हैं', परीक्षा पे चर्चा के दौरान PM मोदी का ये बयान क्यों चर्चा में
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Supreme Court
जनता ने आपको नकार दिया तो...जनसुराज पार्टी की मांग पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान
Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes 2026: 'मेरा खून भगवा है, सनातन पर बोलना जरूरी; नीतेश राणे का बयान