हनुमान जी बनाएंगे बिगड़े काम, पुरानी मनोरथ होगी पूर्ण, करें श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ!

Shri Hanuman Tandav Stotram Lyrics: श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है. हनुमान भक्तों कोबल-बुद्धि की प्राप्ति होती है और भय से मुक्ति मिलती है. आइए श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करें.
Trending Photos
Shri Hanuman Tandav Stotram: श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् श्रीराम भक्त हनुमान जी को समर्पित है जो एक अति शक्तिशाली और प्रभावशाली स्तोत्र है. इस हनुमान जी के इस स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के कष्टों से मु्क्ति मिलती है और मन का भय दूर होता है. भक्त के सभी संकट और समस्याओं का अंत होता है. बल-बुद्धि विद्या बढ़ती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है. मंगलवार या शनिवार के दिन श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से विशेष और शुभ प्रभाव प्राप्त होता है.
श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् के पाठ का लाभ
श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से शत्रु और भय का नाश होता है. नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है.
श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से मानसिक और शारीरिक बल बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है.
श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से बिगड़े काम बनेंगे, पुरानी मनोरथ पूर्ण होंगे.
श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है. शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का बुरा प्रभाव दूर होता है.
श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् का पाठ करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है और दुख कष्ट का भी नाश होता है.
॥ श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् ॥
॥ ध्यान ॥
वन्दे सिन्दूरवर्णाभं लोहिताम्बरभूषितम्।
रक्ताङ्गरागशोभाढ्यं शोणापुच्छं कपीश्वरम्॥
॥ स्तोत्र पाठ ॥
भजे समीरनन्दनं, सुभक्तचित्तरञ्जनं,
दिनेशरूपभक्षकं, समस्तभक्तरक्षकम्।
सुकण्ठकार्यसाधकं, विपक्षपक्षबाधकं,
समुद्रपारगामिनं, नमामि सिद्धकामिनम्॥1॥
सुशङ्कितं सुकण्ठभुक्तवान् हि यो हितं
वचस्त्वमाशु धैर्य्यमाश्रयात्र वो भयं कदापि न।
इति प्लवङ्गनाथभाषितं निशम्य वान-
राऽधिनाथ आप शं तदा, स रामदूत आश्रयः॥2॥
सुदीर्घबाहुलोचनेन, पुच्छगुच्छशोभिना,
भुजद्वयेन सोदरीं निजांसयुग्ममास्थितौ।
कृतौ हि कोसलाधिपौ, कपीशराजसन्निधौ,
विदहजेशलक्ष्मणौ, स मे शिवं करोत्वरम्॥3॥
सुशब्दशास्त्रपारगं, विलोक्य रामचन्द्रमाः,
कपीश नाथसेवकं, समस्तनीतिमार्गगम्।
प्रशस्य लक्ष्मणं प्रति, प्रलम्बबाहुभूषितः
कपीन्द्रसख्यमाकरोत्, स्वकार्यसाधकः प्रभुः॥4॥
प्रचण्डवेगधारिणं, नगेन्द्रगर्वहारिणं,
फणीशमातृगर्वहृद्दृशास्यवासनाशकृत्।
विभीषणेन सख्यकृद्विदेह जातितापहृत्,
सुकण्ठकार्यसाधकं, नमामि यातुधतकम्॥5॥
नमामि पुष्पमौलिनं, सुवर्णवर्णधारिणं
गदायुधेन भूषितं, किरीटकुण्डलान्वितम्।
सुपुच्छगुच्छतुच्छलंकदाहकं सुनायकं
विपक्षपक्षराक्षसेन्द्र-सर्ववंशनाशकम्॥6॥
रघूत्तमस्य सेवकं नमामि लक्ष्मणप्रियं
दिनेशवंशभूषणस्य मुद्रीकाप्रदर्शकम्।
विदेहजातिशोकतापहारिणम् प्रहारिणम्
सुसूक्ष्मरूपधारिणं नमामि दीर्घरूपिणम्॥7॥
नभस्वदात्मजेन भास्वता त्वया कृता
महासहा यता यया द्वयोर्हितं ह्यभूत्स्वकृत्यतः।
सुकण्ठ आप तारकां रघूत्तमो विदेहजां
निपात्य वालिनं प्रभुस्ततो दशाननं खलम्॥8॥
इमं स्तवं कुजेऽह्नि यः पठेत्सुचेतसा नरः
कपीशनाथसेवको भुनक्तिसर्वसम्पदः।
प्लवङ्गराजसत्कृपाकताक्षभाजनस्सदा
न शत्रुतो भयं भवेत्कदापि तस्य नुस्त्विह॥9॥
नेत्राङ्गनन्दधरणीवत्सरेऽनङ्गवासरे।
लोकेश्वराख्यभट्टेन हनुमत्ताण्डवं कृतम्॥10॥
॥ इति श्रीहनुमत्ताण्डवस्तोत्रम् सम्पूर्णम् ॥