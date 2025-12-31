श्री हरि स्तोत्रम् का पाठ कर पाएं भगवान विष्णु की कृपा, बनेंगे सारे काम और मिलेगा सुख!

Shri Hari Stotram: श्रीहरि स्तोत्र एक बहोत प्रभावशाली और शक्तिशाली स्तोत्र है जिसका पाठ करने से जीवन के सभी दुखों का नाश होता है. भगवान विष्णु को समर्पित इस स्तोत्र का पाठ करने वाले भक्त पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है. साधकों को श्रीहरि स्तोत्र का पाठ हर दिन या विशेष कर गुरुवार को करना चाहिए. ऐसे भक्त और भक्त के घर परिवार में भगवान विष्णु कोई भी परेशानी नहीं आने देते हैं. अगर कोई समस्या आती भी है तो उसका हल भी तुरंत मिल जाता है. किसी भी दिक्कत के लिए श्रीहरि स्तोत्र रामबाण की तरह काम करता है. आइए श्रीहरि स्तोत्रम् के बारे में जानें.

॥ श्री हरि स्तोत्रम् ॥

जगज्जालपालं चलत्कण्ठमालंशरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं

नभोनीलकायं दुरावारमायंसुपद्मासहायम् भजेऽहं भजेऽहं॥1॥

Add Zee News as a Preferred Source

सदाम्भोधिवासं गलत्पुष्पहासंजगत्सन्निवासं शतादित्यभासं

गदाचक्रशस्त्रं लसत्पीतवस्त्रंहसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहं॥2॥

रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारंजलान्तर्विहारं धराभारहारं

चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपंध्रुतानेकरूपं भजेऽहं भजेऽहं॥3॥

जराजन्महीनं परानन्दपीनंसमाधानलीनं सदैवानवीनं

जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुंत्रिलोकैकसेतुं भजेऽहं भजेऽहं॥4॥

कृताम्नायगानं खगाधीशयानंविमुक्तेर्निदानं हरारातिमानं

स्वभक्तानुकूलं जगद्व्रुक्षमूलंनिरस्तार्तशूलं भजेऽहं भजेऽहं॥5॥

समस्तामरेशं द्विरेफाभकेशंजगद्विम्बलेशं ह्रुदाकाशदेशं

सदा दिव्यदेहं विमुक्ताखिलेहंसुवैकुण्ठगेहं भजेऽहं भजेऽहं॥6॥

सुरालिबलिष्ठं त्रिलोकीवरिष्ठंगुरूणां गरिष्ठं स्वरूपैकनिष्ठं

सदा युद्धधीरं महावीरवीरंमहाम्भोधितीरं भजेऽहं भजेऽहं॥7॥

रमावामभागं तलानग्रनागंकृताधीनयागं गतारागरागं

मुनीन्द्रैः सुगीतं सुरैः संपरीतंगुणौधैरतीतं भजेऽहं भजेऽहं॥8॥

॥ फलश्रुति ॥

इदं यस्तु नित्यं समाधाय चित्तंपठेदष्टकं कण्ठहारम् मुरारेः

स विष्णोर्विशोकं ध्रुवं याति लोकंजराजन्मशोकं पुनर्विन्दते नो॥9॥

श्रीहरि स्तोत्र पाठ के लाभ

श्रीहरि स्तोत्र का पाठ करने से भक्त रोग मुक्त होते हैं.

मानसिक अशांति और तनाव दूर होता है.

जीवन से लेकर सोच में सकारात्मकता आती है.

जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं रह जाती है.

आध्यात्मिक रूप से जातकों को मजबूती मिलती है.

सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव प्राप्त होने लगता है. घर में सुख-शांति बनी रही रहती है.

इस विष्णु मंत्र का करें जाप

ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु ।

यद्दीदयच्दवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्”।।

इस विष्णु मंत्र का करें जाप

वृंदा,वृन्दावनी,विश्वपुजिता,विश्वपावनी |

पुष्पसारा,नंदिनी च तुलसी,कृष्णजीवनी ।।

एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम |

य:पठेत तां सम्पूज्य सोभवमेघ फलं लभेत।।

इस विष्णु मंत्र का करें जाप

ॐ वासुदेवाय विघ्माहे वैधयाराजाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ||

ॐ तत्पुरुषाय विद्‍महे अमृता कलसा हस्थाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ||