श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ कर पाएं एक साथ भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा!

Shri Lakshminarayana Ashtakam Path lyrics: श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने से एक साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी दोनों की स्तुति और आराधना हो जाती है. इस शक्तिशाली अष्टकम का पाठ करने से जीवन के सभी दुःखों का नाश होता है और विष्णु जी व लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है. जो भक्त अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करता है उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है. भगवान ऐसे भक्त का भाग्य खोल देते हैं. श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने से सुख, समृद्धि प्राप्त होती है और फिर मोक्ष का रास्ता भी खुल जाता है. आइए श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करें.

॥ श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् ॥

आर्तानां दुःखशमने दीक्षितं प्रभुमव्ययम्।

अशेषजगदाधारं लक्ष्मीनारायणं भजे॥1॥

अपारकरुणाम्भोधिं आपद्बान्धवमच्युतम्।

अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे॥2॥

भक्तानां वत्सलं भक्तिगम्यं सर्वगुणाकरम्।

अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे॥3॥

सुहृदं सर्वभूतानां सर्वलक्षणसंयुतम्।

अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे॥4॥

चिदचित्सर्वजन्तूनां आधारं वरदं परम्।

अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे॥5॥

शङ्खचक्रधरं देवं लोकनाथं दयानिधिम्।

अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे॥6॥

पीताम्बरधरं विष्णुं विलसत्सूत्रशोभितम्।

अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे॥7॥

हस्तेन दक्षिणेन यजं अभयप्रदमक्षरम्।

अशेषदुःखशान्त्यर्थं लक्ष्मीनारायणं भजे॥8॥

यः पठेत् प्रातरुत्थाय लक्ष्मीनारायणाष्टकम्।

विमुक्तस्सर्वपापेभ्यः विष्णुलोकं स गच्छति॥

॥ इति श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने के लाभ क्या हैं?

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने से आर्थिक समृद्धि और स्थिरता आती है. धन, वैभव बढ़ता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है.

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने से पारिवारिक सुख बढ़ता है. जीवन में सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है.

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने से बुरी नजर दूर होती है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म होता है, वास्तु दोष दूर होता हैं.

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने से भक्त का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने से भक्त की आध्यात्मिक उन्नति होती है और मन व आत्मा की शुद्धि होती है.

श्री लक्ष्मीनारायणाष्टकम् का पाठ करने से मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है.

ये हैं देवी लक्ष्मी के शक्तिशाली मंत्र

1. ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नम:

2. धनाय नमो नम:

3. ॐ लक्ष्मी नम:

4. ॐ ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नम:

5. लक्ष्मी नारायण नम: इस

ये हैं भगवान नारायण के शक्तिशाली मंत्र

1. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

2. यह मंत्र भी है प्रभावशाली

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे।

हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।

3. इस मंत्र का करें जाप

ॐ नारायणाय विद्महे।

वासुदेवाय धीमहि।

तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।



4. ॐ विष्णवे नम:

5. ॐ हूं विष्णवे नम: