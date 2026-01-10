Advertisement
शुभ फलों की प्राप्ति के लिए करें मधुराष्टकम् का पाठ, अधरं मधुरं वदनं मधुरंनयनं मधुरं...

Madhurashtakam Adharam Madhuram Lyrics: मधुराष्टकम् का पाठ करने से भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति का वरदान देते हैं. मधुराष्टकम् का पाठ करते समय नियमों का पालन करना चाहिए.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 10, 2026, 01:12 PM IST
Shri Madhura Ashtakam
Shri Madhura Ashtakam Benefits: मधुराष्टकम् का पाठ करने से जीवन के सभी कष्टों का नाश होता है. मधुराष्टकम् में भगवान श्रीकृष्ण के बालरूप के माधुरतम रूप के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है. जिसके पाठ से श्रीकृष्ण अति प्रसन्न होते हैं. मधुराष्टकम् में वर्णन है कि श्रीकृष्ण के प्रत्येक अंग मधुर है, भगवान की गतिविधि और क्रिया-कलाप कितना मधुर है. भगवान इतने मधुर हैं कि उनके प्रभाव सेअन्य सजीव और निर्जीव वस्तु भी मधुर हो जाते हैं. श्रीकृष्ण को प्रसन्न करने के लिए मधुराष्टकम् का गायन कर सकते हैं. इससे जीवन में आनंद आता है.  मधुराष्टकम् में भगवान मधुसूदन का अति मधुरता से वर्णन मिलता है जिसका पाठ करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और तन-मन प्रसन्न होता है.

॥ मधुराष्टकम् ॥
अधरं मधुरं वदनं मधुरंनयनं मधुरं हसितं मधुरम्।

हृदयं मधुरं गमनं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥1॥

वचनं मधुरं चरितं मधुरंवसनं मधुरं वलितं मधुरम्।

चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥2॥

वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरःपाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ।

नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥3॥

गीतं मधुरं पीतं मधुरंभुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्।

रूपं मधुरं तिलकं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥4॥

करणं मधुरं तरणं मधुरंहरणं मधुरं रमणं मधुरम्।

वमितं मधुरं शमितं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥5॥

गुञ्जा मधुरा माला मधुरायमुना मधुरा वीची मधुरा।

सलिलं मधुरं कमलं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥6॥

गोपी मधुरा लीला मधुरायुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम्।

दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥7॥

गोपा मधुरा गावो मधुरायष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा।

दलितं मधुरं फलितं मधुरंमधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥8॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृतं मधुराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

मधुराष्टकम् का पाठ करने के नियम
मधुराष्टकम् का पाठ करने से पहले स्नान जरूर करें और साफ कपड़ा पहने.
पूजा स्थान को साफ कर दीपक जलाएं और भगवान कृष्ण की पूजा शुरू करें.
भगवान को फूल और फल चढ़ाएं. इससे मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है.
इसके बाद सच्चे मन से मधुराष्टकं का पाठ करें और फिर श्रीकृष्ण की आरती करें.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Madhura Ashtakam

