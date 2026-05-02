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Hindi Newsआरतीश्री नारद चालीसा का करें पाठ, होगी बुद्धि ज्ञान और भक्ति में वृद्धि

श्री नारद चालीसा का करें पाठ, होगी बुद्धि ज्ञान और भक्ति में वृद्धि

Narad Muni Chalisa Hindi Lyrics: नारद जयंती पर नारद मुनि की पूजा करें और देवर्षि नारद के चालीसा का पाठ करें. श्री नारद चालीसा का पाठ करने से नारद जी और भगवान नारायण की कृपा भी प्राप्त होती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 02, 2026, 11:30 AM IST
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Narad Ji
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Narad Jayanti 2026: ब्रह्मा पुत्र और भगवान नारायण के परम भक्त नारद जयंती 3 मई, 2026 को इस साल मनाया जाएगा. इस पर्व पर नारद मुनि की पूजा उपासना करने से ज्ञान बुद्धि और भक्ति की प्राप्ति होती है. इस शुभ मौके पर देवर्षि नारद की पूजा करें और फिर भगवान नायरण का ध्यान करें. इससे भक्त को ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस मौके पर श्री नारद चालीसा का पाठ करें तो यह अति कल्याणकारी होता है.

श्री नारद चालीसा पाठ के लाभ-

  • श्री नारद चालीसा पाठ से से ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है.

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  • श्री नारद चालीसा पाठ से से अटूट भक्ति की प्राप्ति होती है. 

  • श्री नारद चालीसा पाठ से से वाणी में मधुरता आती है.

  • श्री नारद चालीसा पाठ से ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है.

  • श्री नारद चालीसा पाठ से मोक्ष का मार्ग खुलता है.

  • श्री नारद चालीसा पाठ से तनाव और अशांति दूर होती है.

।।श्री नारद चालीसा।।
जय नारद मुनि, दिव्य ऋषि,

तेरे नाम का जप हमारी भाषा।

बुद्धि को बनाएं प्रकाशमय,

प्रकाश के मार्ग पर हमको लाएं।

ब्रह्मा के पुत्र, अद्वितीय सूचक,

दिव्य दूत, एक स्वर्गीय सूचक।

वीणा हाथ में, सुरमय मेलोदी,

भक्ति में, हमारे हृदय की धूपी।

नारायण भक्त, आकाश में विहार,

बुद्धिमान सलाहकार, विचार।

भक्ति का प्रतीक, पवित्र और सच,

नारद मुनि, तुझे नमन हम करें।

तेरे दिव्य ध्वनि की शक्ति के साथ,

आसमानों में गूंथा गया तेरा आवाज।

शाश्वत सत्य के हरित पथ पर,

आध्यात्मिक युवा से सजीव होता जगत।

जय नारद मुनि, कृपा के रूप,

तेरे सामने, हमारा असत्य टूटे।

सात्विक भक्ति की कला सिखा,

हमें शाश्वत आनंद की ओर ले जाएं।

भटक ऋषि, तेरी दिव्य काया,

तेरी बुद्धि में हमारा भय गाया।

ज्ञान, बुद्धि, और कला से हमें संपन्न,

प्रत्येक हृदय में एक आश्रय।

तेरे नाम का जप करते हैं हम,

नारद मुनि, महान कृपालु हमारे प्रभु।

धर्म के मार्ग पर हमें मार्गदर्शन करो,

तेरे दिव्य प्रेम में हम सुखी होते हैं।

जय नारद मुनि, हम तेरी स्तुति करते हैं,

प्रतियोगिता से हम समस्त कष्टों को दूर करते हैं।

हमें सामर्थ्य प्रदान करो,

एक धार्मिक, उद्दीपनपूर्ण जीवन की ओर ले जाओ।

हमें विवेकी बनाओ,

भक्ति की आग में सदा जलते रहें।

जय नारद मुनि, कृपा के रूप,

तेरे दिव्य सानिध्य में हम अपनी जगह पाते हैं।

इस चालीसा को भक्ति और प्रेम से पढ़ते हैं,

नारद मुनि से जुड़ने में।

उसका आशीर्वाद स्वर्ग से बरसाएं,

प्रत्येक हृदय में उसकी उपस्थिति चमके।

|| इति श्री नारद मुनि चालीसा ||

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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