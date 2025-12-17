गुरुवार को करें श्री नारायणाष्टकम् का पाठ, खुल जाएंगे भाग्य और बाधाएं होंगी दूर!

Shri Narayana Ashtakam Lyrics: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अगर सच्चे मन से श्री नारायण अष्टकम् का पाठ करें तो जीवन के दुखों का अंत हो सकता है. आइए श्री नारायणाष्टकम् को जानें.
Trending Photos
Shri Narayana Ashtakam Ka Path: गुरुवार का दिन सभी दिनों में अति शुभ माना जाता है. गुरुवार का दिन विष्णु जी को समर्पित है. इस दिन जो भी व्यक्ति विधि विधान से विष्णु जी और लक्ष्मी जी की उपासना करता है उसके जीवन से दुर्भाग्य का अंत होने लगता है और जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं. गुरुवार को भक्त जब विष्णु जी की पूजा करते हैं तो उन्हें उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसी तरह से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री नारायण अष्टकम् का पाठ करें तो इसके अति शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. यह अति लोकप्रिय अष्टकम् है जिसका पाठ करने से घर और जीवन में सकारात्मकता आती है. भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप को श्री नारायणाष्टकम् समर्पित है. आइए श्री नारायणाष्टकम् को जानें.
॥ श्री नारायणाष्टकम् ॥
वात्सल्यादभयप्रदान-समयादार्तिनिर्वापणा-
दौदार्यादघशोषणाद-गणितश्रेयःपदप्रापणात्।
सेव्यः श्रीपतिरेक एवजगतामेतेऽभवन्साक्षिणः
प्रह्लादश्च विभीषणश्चकरिराट् पाञ्चाल्यहल्या ध्रुवः॥1॥
प्रह्लादास्ति यदीश्वरो वदहरिः सर्वत्र मे दर्शय
स्तम्भे चैवमितिब्रुवन्तमसुरं तत्राविरासीद्धरिः।
वक्षस्तस्य विदारयन्निजन-खैर्वात्सल्यमापाद-
यन्नार्तत्राणपरायणः सभगवान्नारायणो मे गतिः॥2॥
श्रीरामात्र विभीषणोऽयमनघोरक्षोभयादागतः
सुग्रीवानय पालयैनमधुनापौलस्त्यमेवागतम्।
इत्युक्त्वाभयमस्यसर्वविदितं यो राघवो
दत्तवानार्तत्राणपरायणः सभगवान्नारायणो मे गतिः॥3॥
नक्रग्रस्तपदं समुद्धतकरंब्रह्मादयो भो सुराः
पाल्यन्तामिति दीनवाक्यकरिणंदेवेष्वशक्तेषु यः।
मा भैषीरिति यस्यनक्रहनने चक्रायुधः श्रीधर।
आर्तत्राणपरायणः सभगवान्नारायणो मे गतिः॥4॥
भो कृष्णाच्युत भो कृपालयहरे भो पाण्डवानां सखे
क्वासि क्वासि सुयोधनादपहृतांभो रक्ष मामातुराम्।
इत्युक्तोऽक्षयवस्त्रसंभृततनुंयोऽपालयद्द्रौपदी-
मार्तत्राणपरायणः सभगवान्नारायणो मे गतिः॥5॥
यत्पादाब्जनखोदकं त्रिजगतांपापौघविध्वंसनं
यन्नामामृतपूरकं चपिबतां संसारसन्तारकम्।
पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसाशापान्मुनेर्मोचित।
आर्तत्राणपरायणः सभगवान्नारायणो मे गतिः॥6॥
पित्रा भ्रातरमुत्तमासनगतंचौत्तानपादिध्रुवो दृष्ट्वा
तत्सममारुरुक्षुरधृतोमात्रावमानं गतः।
यं गत्वा शरणं यदापतपसा हेमाद्रिसिंहासन-
मार्तत्राणपरायणः सभगवान्नारायणो मे गतिः॥7॥
आर्ता विषण्णाः शिथिलाश्च भीताघोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः।
सङ्कीर्त्य नारायणशब्दमात्रंविमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति॥8॥
॥ इति श्रीकूरेशस्वामिविरचितं श्रीनारायणाष्टकं सम्पूर्णम् ॥
भगवान विष्णु के विशेष मंत्र-
इस मंत्र का जाप करें- ॐ विष्णवे नम:
यह मंत्र भी अति शुभ- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
यह मंत्र है शक्तिशाली- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नम:
इस मंत्र के जाप से बनेंगे काम- ॐ नमो नारायण। श्री मन नारायण नारायण हरि हरि।
इस मंत्र के जाप से पाएंगे श्रीहरि की कृपा- ॐ नारायणाय विद्महे। वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।।
इस मंत्र के जाप से भगवान होंगे प्रसन्न- श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।।