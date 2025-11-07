गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत पर करें संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, कटेंगे सारे संकट!

Shri Sankatanashana Ganesha Stotram: गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर्व भगवान गणेश को समर्पित है. इस पर्व पर भक्त गणेश जी के निमित्त व्रत रखते हैं. अगहन यानी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है और इस साल यह पर्व 08 नवंबर 2025 को है. इस दिन व्रत का संकल्प करके गणेश जी की पूजा करने वाले भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में सुख और सौभाग्य आता है. गणेश जी की पूजा के समय अगर संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें तो जीवन में इसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. गणेश जी प्रसन्न होते हैं और लाभ व बुद्धि का वरदान देते हैं. संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है. आइए जानते हैं संकटनाशन गणेश स्तोत्र...

Sankata Nashana Ganesha Stotram Sanskrit | संकट नाशन गणेश स्तोत्रं (संस्कृत)

||श्री संकटनाशन गणेश स्तोत्र||

॥ नारद उवाच ॥

प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् ।

भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुःकामार्थसिद्धये ॥१॥

प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् ।

तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् ॥२॥

लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च।

सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् ॥३॥

नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् ।

एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् ॥४॥

द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः ।

न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो ॥५॥

विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् ।

पुत्रार्थी लभते पुत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम् ॥६॥

जपेद्गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै: फलं लभेत् ।

संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥७॥

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् ।

तस्य विद्या भवेत्सर्वा गणेशस्य प्रसादतः ॥८॥

॥ इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनं नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

इस स्तोत्र के पाठ का सही तरीका

प्रातः स्नान करें और साफ कपड़े पहनें.

गणेश जी के सामने दीया जलाएं.

दूर्वा, लड्डू का भोग लगाएं.

लाल पुष्प अर्पित करें.

"ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप 11 बार करें.

फिर शांत मन को शांत और एकाग्र करें.

अब गणेश जी का ध्यान करते हुए संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करें.

स्तोत्र का पाठ सुबह, दोपहर और शाम किसी भी समय स्वच्छा शरीर और शुद्ध मन से कर सकते हैं.