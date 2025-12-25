धन वैभव और सुख की नहीं होगी कमी, शुक्रवार को करें श्री सूक्तम् का पाठ!

Advertisement
Hindi Newsआरतीधन वैभव और सुख की नहीं होगी कमी, शुक्रवार को करें श्री सूक्तम् का पाठ!

Shri Suktam Path Benefits: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको शाम के समय में श्री सूक्तम् का पाठ करना चाहिए. माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से व्यक्ति के पास अपार धन और सं​पत्ति होती है.

Dec 25, 2025, 05:43 PM IST
Shri Sukt Path Lyrics
Ath Shri Suktam Path: शुक्रवार का दिन सुख, संपत्ति और वैभव की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन शुक्रवार का व्रत करने और मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन की सभी आर्थिक परेशानी दूर हो सकती है. जिस घर में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है उस घर में सुख समृद्धि और धन की आवक बढ़ती है. घर के सदस्यों पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में सुख, धन, संपत्ति आती है. भौतिक सुख की प्राप्ति आती है.  माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो शुक्रवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं ताकि अपार धन का आशीर्वाद पा सकें. शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें व सच्चे मन से श्री सूक्तम् का पाठ करें. इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा भक्त पर बनी रहेगी.

॥श्री सूक्तम् पाठ॥

ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रजाम्।
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह॥ (1)
 
ॐ तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् ।
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम॥ (2)
 
ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद्प्रमोदिनिम।
श्रियं देविमुप हव्ये श्रीर्मा देवी जुषताम ॥ (3)

ॐ कां सोस्मितां हिरण्य्प्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्।
पद्मेस्थितां पदमवर्णां तामिहोप हवये श्रियम्॥ (4)
 
ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ती श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्।
तां पद्मिनीमी शरणं प्रपधे अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे॥ (5)
 
ॐ आदित्यवर्णे तप्सोअधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोsथ बिल्वः।
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याष्च बाह्य अलक्ष्मीः॥ (6)
 
उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह।
प्रदुर्भूतोsस्मि राष्ट्रेsस्मिन कीर्तिमृद्धिं ददातु में ॥ (7)
 
 क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठमलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्।
अभूतिमसमृद्धि च सर्वां निर्णुद में गृहात्॥ (8)
 
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यापुष्टां करीषिणीम्।
ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप हवये श्रियम्। (9)
 
मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि।
पशुनां रूपमन्नस्य मयि श्रियं श्रयतां यशः॥ (10)
 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम।
श्रियम वास्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्॥ (11)
 
आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस् मे गृहे।
नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥ (12)
 
आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगलां पदमालिनीम्।
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह॥ (13)
 
आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम्।
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह॥ (14)
 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम् ।
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योsश्रान विन्देयं पुरुषानहम्॥ (15)
 
यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्।
सूक्तं पञ्चदशर्च च श्रीकामः सततं जपेत्॥ (16)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

