रथ सप्तमी पर करें श्री सूर्यमण्डलाष्टकम् का सच्चे मन से पाठ, सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण!

Trending Photos
Shri Surya Mandala Ashtakam: सूर्य मंडल अष्टकम के पाठ करने का बहुत महत्व है. भगवान सूर्य देव को समर्पित इस अष्टक को बहुत शक्तिशाली माना गया है. जिसका पाठ करने से जातक को अच्छे स्वास्थ्य, धन लाभ, ज्ञान प्राप्ति से लेकर अच्छे व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का आशीर्वाद प्राप्त होता है. जीवन की सभी बाधाओं का अंत हो जाता है और आत्मिक शांति मिलती है. श्री सूर्यमण्डलाष्टकम् का पाठ करने से शरीर तेजवान होता है और ऊर्जा की प्राप्ति होती है. भविष्य की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.
॥ श्री सूर्यमण्डलाष्टकम् ॥
नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषेजगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे।
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणेविरञ्चिनारायणशङ्करात्मने॥1॥
यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालंरत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम्।
दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं चपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥2॥
यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितंविप्रैः स्तुतं भावनमुक्तिकोविदम्।
तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यंपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥3॥
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यंत्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपम्।
समस्ततेजोमयदिव्यरूपंपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥4॥
यन्मण्डलं गूढमतिप्रबोधंधर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानाम्।
यत्सर्वपापक्षयकारणं चपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥5॥
यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षंयदृग्यजुः सामसु संप्रगीतम्।
प्रकाशितं येन च भूर्भुवः स्वःपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥6॥
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्तिगायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः।
यद्योगिनो योगजुषां च संघाःपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥7॥
यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितंज्योतिश्च कुर्यादिह मर्त्यलोके।
यत्कालकल्पक्षयकारणं चपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥8॥
यन्मण्डलं विश्वसृजांप्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगल्भम्।
यस्मिञ्जगत्संहरतेऽखिलचपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥9॥
यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मापरं धाम विशुद्धतत्त्वम्।
सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यंपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥10॥
यन्मण्डलं वेदविदो वदन्तिगायन्ति यच्चारणसिद्धसंघाः।
यन्मण्डलं वेदविदः स्मरन्तिपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥11॥
यन्मण्डलं वेदविदोपगीतंयद्योगिनां योगपथानुगम्यम्।
तत्सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यंपुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्॥12॥
मण्डलाष्टतयं पुण्यंयः पठेत्सततं नरः।
सर्वपापविशुद्धात्मासूर्यलोके महीयते॥13॥
॥ इति श्रीमदादित्यहृदये मण्डलाष्टकं सम्पूर्णम् ॥
श्री सूर्यमण्डलाष्टकम् का पाठ करने की विधि
रविवार को या रथ सप्तमी के दिन सूर्योदय से पहले उठें.
स्नान ध्यान कर नारंगी या लाल वस्त्र धारण करें.
अब सूर्य देव को अर्घ्य देने की तैयारी करें.
एक तांबे का लोटा लें और उसमें जल भर लें.
इसके बाद उसी जल वाले लोटे में रोली, लाल चंदन, लाल पुष्प डाल दें.
अब पूर्व दिशा की ओर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें.
अब एक पीले आसन पर बैठें और श्री सूर्यमण्डलाष्टकम् का पाठ करें.
नियमित रूप से श्री सूर्यमण्डलाष्टकम् का पाठ का पाछ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.
किसी कारण हर दिन न श्री सूर्यमण्डलाष्टकम् का पाठ कर पाएं तो रविवार के दिन करें.
सूर्यदेव के मंत्र
सूर्य वैदिक मंत्र का करें जाप
ऊँ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यण्च ।
हिरण्य़येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन ।।
सूर्य पौराणिक मंत्र का करें जाप
जपाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम ।
तमोsरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोsस्मि दिवाकरम ।।
सूर्य गायत्री मंत्र का करें जाप
ऊँ आदित्याय विदमहे दिवाकराय धीमहि तन्न: सूर्य: प्रचोदयात ।।