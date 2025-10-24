छठ पूजा पर करें श्री सूर्य स्तुति का पाठ, पाएंगे हर मोड़ पर सफलता!

Shri Surya Stuti: धरती पर सूर्यदेव साक्षात देवता के रूप में पूजे जाते हैं जिनके लिए रविवार का दिन समर्पित है. इस दिन सूर्यदेव की विशेष पूजा अर्चना ती जाती है और सूर्योदय के समय अर्घ्य दिया जाता है. इसके अलावा सूर्यदेव को समर्पित छठ पूजा पर सूर्यास्थ और सूर्योदय के समय उपासना और अर्घ्य देने का विधान है. जो भी जातक सूर्यदेव को जल का अर्घ्य सुबह सवेरे देते हैं और पूजा अर्चना करते हैं उस जातक के व्यक्तित्व में निखार आता है. भाग्य का साथ प्राप्त होता है और शारीरिक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है. सूर्यदेव को जल चढ़ाने से व्यक्ति हर मोड़ पर सफल होता है. सूर्यदेव की पूजा करते हुए अगर उनकी स्तुति गाई जाए तो सूर्य देवता अति शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा जातक पर बनाए रखते हैं.आइए पढ़ते हैं श्री सूर्य स्तुति का पाठ करें.

।। श्री सूर्य स्तुति ।।

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन ।।

त्रिभुवन-तिमिर-निकन्दन, भक्त-हृदय-चन्दन॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सप्त-अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी।

दु:खहारी, सुखकारी, मानस-मल-हारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सुर-मुनि-भूसुर-वन्दित, विमल विभवशाली।

अघ-दल-दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सकल-सुकर्म-प्रसविता, सविता शुभकारी।

विश्व-विलोचन मोचन, भव-बन्धन भारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

कमल-समूह विकासक, नाशक त्रय तापा।

सेवत साहज हरत अति मनसिज-संतापा॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

नेत्र-व्याधि हर सुरवर, भू-पीड़ा-हारी।

वृष्टि विमोचन संतत, परहित व्रतधारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सूर्यदेव करुणाकर, अब करुणा कीजै।

हर अज्ञान-मोह सब, तत्त्वज्ञान दीजै॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सूर्य प्रार्थना मंत्र का करें जाप

ग्रहाणामादिरादित्यो लोक लक्षण कारक:।

विषम स्थान संभूतां पीड़ां दहतु मे रवि।।

सूर्याष्टकम मंत्र का करें जाप

आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर

दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते।

ये हैं शक्तिशाली सूर्य मंत्र

ॐ घृ‍णिं सूर्य्य: आदित्य:।

ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः।

ॐ सूर्याय नम:।

ॐ घृणि सूर्याय नम:।

ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणराय मनोवांछित फलम् देहि देहि स्वाहा।

ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशों तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपयेमां भक्त्या, गृहाणार्घय दिवाकर:।

ॐ ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ॐ ।