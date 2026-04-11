Shri Surya Stuti: श्री सूर्य स्तुति का पाठ कर सूर्य देवता की करें उपासना, बढ़ेगा सम्मान और आत्मविश्वास!

Shri Surya Stuti: धरती पर सूर्यदेव प्रत्यक्ष देवता हैं जिनकी उपासना से जीवन की परेशानियों का अंत होता है और सम्मान में वृद्धि होती है. रविवार को सूर्यदेव की पूजा करने और जल से अर्घ्य देने से भाग्य का साथ मिलता है और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है. शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव को जल चढ़ाने से जीवन में हर क्षेत्र से सफलता प्राप्त होती है और मन शांत होता है. सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए अगर रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें तो यश प्राप्ति होती है. सूर्य देव की आराधना करते हुए सूर्यदेव की स्तुति पाठ करें तो इसका शुभ परिणाम जल्द दी दिखने लगेंगे. आइए श्री सूर्य स्तुति पढ़ते हैं और इसके पाठ से होने वाले लाभ को जानते हैं.

सूर्य स्तुति पाठ के लाभ क्या हैं-

सूर्य स्तुति पाठ से स्वास्थ्य लाभ होता है. नेत्र संबंधी रोग दूर होते हैं और त्वचा संबंधी विकार भी दूर होते है.

सूर्य स्तुति पाठ से आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है. भय से मुक्ति मिलती है.

सूर्य स्तुति पाठ से करियर व व्यवसाय में अपार सफलता मिलती है. सरकारी नौकरी पाने के योग बनते हैं.

सूर्य स्तुति पाठ से जीवन से नकारात्मकता का अंत होता है और दरिद्रता का भी नाश होता है.

सूर्य स्तुति पाठ से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है. यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है.

सूर्य स्तुति पाठ से ग्रह दोष दूर होता है और कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. पितृ दोष भी दूर होता है.

।। श्री सूर्य स्तुति ।।

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जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन ।।

त्रिभुवन-तिमिर-निकन्दन, भक्त-हृदय-चन्दन॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सप्त-अश्वरथ राजित, एक चक्रधारी।

दु:खहारी, सुखकारी, मानस-मल-हारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सुर-मुनि-भूसुर-वन्दित, विमल विभवशाली।

अघ-दल-दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सकल-सुकर्म-प्रसविता, सविता शुभकारी।

विश्व-विलोचन मोचन, भव-बन्धन भारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

कमल-समूह विकासक, नाशक त्रय तापा।

सेवत साहज हरत अति मनसिज-संतापा॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

नेत्र-व्याधि हर सुरवर, भू-पीड़ा-हारी।

वृष्टि विमोचन संतत, परहित व्रतधारी॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।

सूर्यदेव करुणाकर, अब करुणा कीजै।

हर अज्ञान-मोह सब, तत्त्वज्ञान दीजै॥

जय कश्यप-नन्दन, ॐ जय अदिति नन्दन।।