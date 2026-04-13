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Hindi Newsआरतीआध्यात्मिक उत्थान के लिए गाएं श्री वामन देव जी की आरती, जीवन से नकारात्मकता का होगा नाश!

आध्यात्मिक उत्थान के लिए गाएं श्री वामन देव जी की आरती, जीवन से नकारात्मकता का होगा नाश!

Shri Vaman Dev Ji Ki Aarti Lyrics: वामन द्वादशी पर्व पर अगर वामन भगवान की पूजा कर उनकी आरती करें तो भक्त आध्यात्मिक उत्थान का आशीर्वाद पा सकते हैं. आइएं आरती जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 13, 2026, 12:24 PM IST
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Shri Vaman Dev Ji Ki Aarti: भगवान विष्णु के अनेक अवतारों में से एक अवतार भगवान वामन बहुत प्रसिद्ध है. राजा बली को दर्शन देने वाले और भगवान विष्णु के 5वें अवतार भगवान वामन की पूजा उपासना विधि विधान से करने व उनकी आरती गाने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का प्रवेश होता है. भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त होती है. भगवान वामन को समर्पित पर्व वामन द्वादशी पर पूजा उपासना व्रत करें व श्री वामन आरती का गान करें तो भक्तों के पाप धूल जाते हैं और मानसिक कष्टों का भी नाश होने लगता है. नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और आध्यात्मिक उत्थान के भी रास्ते खुलते हैं. 

वामन आरती गाने से क्या लाभ होता है?

  • वामन आरती गाने से घर में सुख-समृद्धि और शांति आती है. 

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  • वामन आरती गाने से जीवन से पाप और कष्टों का नाश होता है.

  • वामन आरती गाने से आध्यात्मिक विकास और भक्ति बढ़ती है.

  • वामन आरती गाने से भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है और समर्पण की चाह पैदा होती है.

  • वामन आरती गाने से मानसिक शांति मिलती है. ध्यान केंद्रित होने लगता है.

  • वामन आरती गाने से भक्त के ज्ञान में वृद्धि होती है और विनम्रता आती है.

  • वामन आरती गाने से जीवन की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और भक्त चुनौतियों से लड़ पाते हैं.

॥श्री वामन देव जी की आरती॥
ॐ जय वामन देवा, हरि ॐ जय वामन देवा ।
बलि रजा कें द्वारे…2, सन्त करे सेवा ॥

वामन रूप अनुपम, छत्र दंड शोभा…2 ।
तिलक भालकी मनोहर भक्तन मन मोहा ॥

आगम निगम पुराण बतावे, मुख मंडल शोभा…2 ।
करनन कुंडल भूषण, पार पड़े सेवा ॥

परम कृपाला जाके, भूमी तीन पड़ा…2 ।
तीन पाव है कोई, बलि अभिमान खड़ा ॥

प्रथम पाद रखे ब्रह्मा, लोक में दुजो धार धरा…2 ।
तृतीय पाद मस्तक पे, बलि अभिमान खड़ा ॥

रूप त्रिविक्रम हरे, जो सुखमे गावे…2 ।
सुख सम्पती नाना विध, हरि जीसे पावे ॥

॥ इति श्री वामन देव आरती संपूर्णम् ॥

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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