भगवान विष्णु के इस स्तोत्र का पाठ कर पाएं भगवान विष्णु की कृपा, मिलेगी शांति और समृद्धि!

Shri Venkatesha Stotram: श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मानसिक शांति मिलती है. घर में सुख-समृद्धि आती है.
Trending Photos
Shri Venkatesha Stotram Lyrics: श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का जिस घर में नियमित पाठ किया जाता है उस घर पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है. भगवान भक्तों को मानसिक शांति और सुख देते हैं. श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का पाठ करने से जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और एकाग्रता बढ़ती है. आर्थिक समस्याएं दूर होती है और जातक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. सुबह सवेरे जागें और फिर स्नान आदि करें. भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें और फिर सच्चे मन से श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का पाठ करें.
श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् के बारे में
श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् में विष्णु जी के श्रीवेङ्कटेश रूप का वर्णन किया गया है. यह विष्णु जी के सर्वाधिक लोकप्रिय स्तोत्रों में से एक है जिसका पाठ एकादशी तिथि पर और गुरुवार के दिन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. आइए श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का पाठ करें.
॥अथ श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रम्॥
'कमलाकुचचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो।
कमलायतलोचन लोकपते विजयीभव वेङ्कटशैलपते॥1॥
सचतुर्मुखषण्मुखपञ्चमुखप्रमुखाखिलदैवतमौलिमणे।
शरणागतवत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते॥2॥
अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः।
भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे॥3॥
अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरतात्।
परदेवतया गदितान्निगमैः कमलादयितान्न परं कलये॥4॥
कलवेणुरवावशगोपवधूशतकोटिवृता स्मरकोटिसमात्।
प्रतिवल्लविकाभिमतात्सुखदात् वसुदेवसुतान्न परं कलये॥5॥
अभिरामगुणाकर दाशरथे जगदेकधनुर्धर धीरमते।
रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भव देव दयाजलधे॥6॥
अवनीतनयाकमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहम्।
रजनीचरराजतमोमिहरं महनीयमहं रघुराममये॥7॥
सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुकायममोघशरम्।
अपहाय रघूद्वहमन्यमहं न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे॥8॥
विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि।
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ॥9॥
अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामेच्छयाऽऽगत्य सेवां करोमि।
सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश॥10॥
अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान्विहितान् हरे।
क्षमस्व त्वं क्षमस्व त्वं शेषशैलशिखामणे॥11॥
॥ इति श्री वेङ्कटेश स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥'
विष्णु जी के मंत्र
गुरुवार और एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करने से भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं.
ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।
ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि।