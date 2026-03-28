trendingNow13156589
भगवान विष्णु के इस स्तोत्र का पाठ कर पाएं भगवान विष्णु की कृपा, मिलेगी शांति और समृद्धि!

Shri Venkatesha Stotram: श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मानसिक शांति मिलती है. घर में सुख-समृद्धि आती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 28, 2026, 12:54 PM IST
Shri Venkatesha Stotram Lyrics: श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का जिस घर में नियमित पाठ किया जाता है उस घर पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है. भगवान भक्तों को मानसिक शांति और सुख देते हैं. श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का पाठ करने से जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और एकाग्रता बढ़ती है. आर्थिक समस्याएं दूर होती है और जातक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. सुबह सवेरे जागें और फिर स्नान आदि करें. भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें और फिर सच्चे मन से श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का पाठ करें.

श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् के बारे में
श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् में विष्णु जी के श्रीवेङ्कटेश रूप का वर्णन किया गया है. यह विष्णु जी के सर्वाधिक लोकप्रिय स्तोत्रों में से एक है जिसका पाठ एकादशी तिथि पर और गुरुवार के दिन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. आइए श्री वेङ्कटेश स्तोत्रम् का पाठ करें.

॥अथ श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रम्॥
'कमलाकुचचूचुककुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो।

कमलायतलोचन लोकपते विजयीभव वेङ्कटशैलपते॥1॥

सचतुर्मुखषण्मुखपञ्चमुखप्रमुखाखिलदैवतमौलिमणे।

शरणागतवत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते॥2॥

अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः।

भरितं त्वरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे॥3॥

अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरतात्।

परदेवतया गदितान्निगमैः कमलादयितान्न परं कलये॥4॥

कलवेणुरवावशगोपवधूशतकोटिवृता स्मरकोटिसमात्।

प्रतिवल्लविकाभिमतात्सुखदात् वसुदेवसुतान्न परं कलये॥5॥

अभिरामगुणाकर दाशरथे जगदेकधनुर्धर धीरमते।

रघुनायक राम रमेश विभो वरदो भव देव दयाजलधे॥6॥

अवनीतनयाकमनीयकरं रजनीकरचारुमुखाम्बुरुहम्।

रजनीचरराजतमोमिहरं महनीयमहं रघुराममये॥7॥

सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुकायममोघशरम्।

अपहाय रघूद्वहमन्यमहं न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे॥8॥

विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि।

हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ॥9॥

अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्म प्रणामेच्छयाऽऽगत्य सेवां करोमि।

सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश॥10॥

अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान्विहितान् हरे।

क्षमस्व त्वं क्षमस्व त्वं शेषशैलशिखामणे॥11॥

॥ इति श्री वेङ्कटेश स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥'

विष्णु जी के मंत्र
गुरुवार और एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करने से भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं.

ॐ भूरिदा भूरि देहिनो, मा दभ्रं भूर्या भर। भूरि घेदिन्द्र दित्ससि।
ॐ भूरिदा त्यसि श्रुत: पुरूत्रा शूर वृत्रहन्। आ नो भजस्व राधसि।

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

Video: शर्म नहीं आती, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा
bengaluru news
Video: शर्म नहीं आती, टेररिस्ट... क्लासरूम में स्टूडेंट पर फूटा प्रोफेसर का गुस्सा
फारूक अब्दुल्ला पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
Farooq Abdullah Attack
फारूक अब्दुल्ला पर हमले से विधानसभा में हंगामा, ज्यूडिशियल जांच की मांग तेज
IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 161 यात्रियों से भरी Indigo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
IGI
IGI एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, 161 यात्रियों से भरी Indigo फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
Kerala Elections 2026
केरल चुनाव: किस तरफ झुकेंगे मुस्लिम वोट; क्या BJP बना देगी मुकाबले को त्रिकोणीय जंग
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
West Bengal Election 2026
घर में जो चीज मिले... ममता ने महिलाओं से क्या कह दिया, चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मंगाई
अभी आधा काम हुआ, सिर्फ पर्दा हटाया है... जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी
Noida International Airport
अभी आधा काम हुआ, सिर्फ पर्दा हटाया है... जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले मोदी
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
amit shah news
आप उतना ही पेट्रोल भरवाइए... गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता से क्या अपील की?
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
Rupali Chakankar
रुपाली चाकणकर का एक और इस्तीफा, छोड़ा इस पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष का पद
असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे किंगमेकर? NDA की वापसी का गणित तैयार; सरमा का दांव
Assam Elestion 2026
असम में महिलाएं और Gen-Z बनेंगे किंगमेकर? NDA की वापसी का गणित तैयार; सरमा का दांव
जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?
History of Time
जब दिन को 10 घंटे और घंटे को 100 मिनट में बांटा गया; कैसे तय हुआ 60 वाला फॉर्मूला?