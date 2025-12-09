Shri Vinayaka Aarti Lyrics In Hindi: हिंदू धर्म में गणेशजी प्रथम पूज्य हैं और बुधवार के दिन भक्त उनकी पूजा विधि विधान से करते हैं. ताकि उनका आशीर्वाद पा सकें. आइए जानें गणेश की पूजा के समय किस आरती का गान कर सकते हैं.
Ganesh ji famous Aarti: गणेश जी को श्री विनायक नाम से भी जाना जाता है. बुधवार को गणेश जी की विशेष पूजा आराधना करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष पूजा आराधना करता है उसका उसके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं. वहीं पूजा के समय श्री विनायक आरती, आरती गजबदन विनायक की... का जाप करने से गणेश जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और बुद्धि का वरदान देते हैं. आइए श्री विनायक आरती, आरती गजबदन विनायक की... जानें.
॥ आरती गजबदन विनायक की ॥
आरती गजबदन विनायक की।सुर-मुनि-पूजित गणनायक की॥
आरती गजबदन विनायक की।सुर-मुनि-पूजित गणनायक की॥
आरती गजबदन विनायक की॥
एकदन्त शशिभाल गजानन,विघ्नविनाशक शुभगुण कानन।
शिवसुत वन्द्यमान-चतुरानन,दुःखविनाशक सुखदायक की॥
आरती गजबदन विनायक की॥
ऋद्धि-सिद्धि-स्वामी समर्थ अति,विमल बुद्धि दाता सुविमल-मति।
अघ-वन-दहन अमल अबिगत गति,विद्या-विनय-विभव-दायककी॥
आरती गजबदन विनायक की॥
पिङ्गलनयन, विशाल शुण्डधर,धूम्रवर्ण शुचि वज्रांकुश-कर।
लम्बोदर बाधा-विपत्ति-हर,सुर-वन्दित सब विधि लायक की॥
आरती गजबदन विनायक की॥
गणेश स्तुति मंत्र
ॐ श्री गणेशाय नम:।
ॐ गं गणपतये नम:।
ॐ वक्रतुण्डाय नम:।
ॐ हीं श्रीं क्लीं गौं ग: श्रीन्महागणधिपतये नम:।
ॐ विघ्नेश्वराय नम:।
ॐ ऐं ह्वीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
ॐ नमो गणपतये कुबेर येकद्रिको फट् स्वाहा।
ॐ एकदन्ताय विहे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
गजाननं भूतगणादि सेवितं, कपित्थ जम्बूफलसार भक्षितम्।
उमासुतं शोक विनाशकारणं, नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्।
बीज मंत्र
'गं'
मूल मंत्र
ॐ गं गणपतये नमः
बुधवार को बुध देव के मंत्रों का जाप करें
बुध देव का पौराणिक मंत्र
ॐ प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्।सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्।।
बुध देव का गायत्री मंत्र करें
ॐ सौम्यरुपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नौ सौम्यः प्रचोदयात्।।
बुध देव का वैदिक मंत्र का जाप करें
ॐ उदबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स सृजेथामयं च अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत।।
बुध देव का बीज मंत्र का जाप
ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः।।
बुध देव की पूजा के समय मंत्र जाप
ॐ ऐं स्त्रीं श्रीं बुधाय नमः