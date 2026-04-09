शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली का जाप कर पाएं अपार धन, जीवन में बढ़ेगा प्रेम भोग और ऐश्वर्य!

Shukra Ashtottara Shatanamavali Shukra Ke 108 Naam Jaap: शुक्र ग्रह के 108 नाम यानी शुक्र अष्टोत्तर शतनामवली का पाठ करने से जीवन में प्रेम, भौतिक सुख और सुविधाएं बढ़ने लगती हैं. हर शुक्रवार को शुक्र के नाम मंत्रों का जाप करने से जातक का शुक्र ग्रह मजबूत होता है. जिसके बाद व्यक्ति का सौंदर्य और उसके जीवन में ऐश्वर्य बढ़ने लगता है. धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा भी घर परिवार पर बनी रहती है.

शुक्र के 108 नाम जाप से होने वाले लाभ क्या हैं-

शुक्र के 108 नाम जाप से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और दांपत्य जीवन में सुख बढ़ता है. Add Zee News as a Preferred Source

शुक्र के 108 नाम जाप से आर्थिक समृद्धि होती है जीवन में सुविधाएं बढ़ती हैं.

शुक्र के 108 नाम जाप से जातक के व्यक्तित्व में निखार आता है. जातकों क कलात्मक प्रतिभा बढ़ती है.

शुक्र के 108 नाम जाप से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.

शुक्र के 108 नाम जाप से रिश्तों में मधुरता और प्रेम बढ़ता है.

||शुक्र अष्टोत्तर शतनामावली||

1. ॐ शुक्राय नमः।

2. ॐ शुचये नमः।

3. ॐ शुभगुणाय नमः।

4. ॐ शुभदाय नमः।

5. ॐ शुभलक्षणाय नमः।

6. ॐ शोभनाक्षाय नमः।

7. ॐ शुभ्रवाहाय नमः।

8. ॐ शुद्धस्फटिकभास्वराय नमः।

9. ॐ दीनार्तिहरकाय नमः।

10. ॐ दैत्यगुरवे नमः।

11. ॐ देवाभिवन्दिताय नमः।

12. ॐ काव्यासक्ताय नमः।

13. ॐ कामपालाय नमः।

14. ॐ कवये नमः।

15. ॐ कल्याणदायकाय नमः।

16. ॐ भद्रमूर्तये नमः।

17. ॐ भद्रगुणाय नमः।

18. ॐ भार्गवाय नमः।

19. ॐ भक्तपालनाय नमः।

20. ॐ भोगदाय नमः।

21. ॐ भुवनाध्यक्षाय नमः।

22. ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः।

23. ॐ चारुशीलाय नमः।

24. ॐ चारुरूपाय नमः।

25. ॐ चारुचन्द्रनिभाननाय नमः।

26. ॐ निधये नमः।

27. ॐ निखिलशास्त्रज्ञाय नमः।

28. ॐ नीतिविद्याधुरन्धराय नमः।

29. ॐ सर्वलक्षणसम्पन्नाय नमः।

30. ॐ सर्वापद्गुणवर्जिताय नमः।

31. ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः।

32. ॐ सकलागमपारगाय नमः।

33. ॐ भृगवे नमः।

34. ॐ भोगकराय नमः।

35. ॐ भूमिसुरपालनतत्पराय नमः।

36. ॐ मनस्विने नमः।

37. ॐ मानदाय नमः।

38. ॐ मान्याय नमः।

39. ॐ मायातीताय नमः।

40. ॐ महायशसे नमः।

41. ॐ बलिप्रसन्नाय नमः।

42. ॐ अभयदाय नमः।

43. ॐ बलिने नमः।

44. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।

45. ॐ भवपाशपरित्यागाय नमः।

46. ॐ बलिबन्धविमोचकाय नमः।

47. ॐ घनाशयाय नमः।

48. ॐ घनाध्यक्षाय नमः।

49. ॐ कम्बुग्रीवाय नमः।

50. ॐ कलाधराय नमः।

51. ॐ कारुण्यरससम्पूर्णाय नमः।

52. ॐ कल्याणगुणवर्धनाय नमः।

53. ॐ श्वेताम्बराय नमः।

54. ॐ श्वेतवपुषे नमः।

55. ॐ चतुर्भुजसमन्विताय नमः।

56. ॐ अक्षमालाधराय नमः।

57. ॐ अचिन्त्याय नमः।

58. ॐ अक्षीणगुणभासुराय नमः।

59. ॐ नक्षत्रगणसञ्चाराय नमः।

60. ॐ नयदाय नमः।

61. ॐ नीतिमार्गदाय नमः।

62. ॐ वर्षप्रदाय नमः।

63. ॐ हृषीकेशाय नमः।

64. ॐ क्लेशनाशकराय नमः।

65. ॐ कवये नमः।

66. ॐ चिन्तितार्थप्रदाय नमः।

67. ॐ शान्तमतये नमः।

68. ॐ चित्तसमाधिकृते नमः।

69. ॐ आधिव्याधिहराय नमः।

70. ॐ भूरिविक्रमाय नमः।

71. ॐ पुण्यदायकाय नमः।

72. ॐ पुराणपुरुषाय नमः।

73. ॐ पूज्याय नमः।

74. ॐ पुरुहूतादिसन्नुताय नमः।

75. ॐ अजेयाय नमः।

76. ॐ विजितारातये नमः।

77. ॐ विविधाभरणोज्ज्वलाय नमः।

78. ॐ कुन्दपुष्पप्रतीकाशाय नमः।

79. ॐ मन्दहासाय नमः।

80. ॐ महामतये नमः।

81. ॐ मुक्ताफलसमानाभाय नमः।

82. ॐ मुक्तिदाय नमः।

83. ॐ मुनिसन्नुताय नमः।

84. ॐ रत्नसिंहासनारूढाय नमः।

85. ॐ रथस्थाय नमः।

86. ॐ रजतप्रभाय नमः।

87. ॐ सूर्यप्राग्देशसञ्चाराय नमः।

88. ॐ सुरशत्रुसुहृदे नमः।

89. ॐ कवये नमः।

90. ॐ तुलावृषभराशीशाय नमः।

91. ॐ दुर्धराय नमः।

92. ॐ धर्मपालकाय नमः।

93. ॐ भाग्यदाय नमः।

94. ॐ भव्यचारित्राय नमः।

95. ॐ भवपाशविमोचकाय नमः।

96. ॐ गौडदेशेश्वराय नमः।

97. ॐ गोप्त्रे नमः।

98. ॐ गुणिने नमः।

99. ॐ गुणविभूषणाय नमः।

100. ॐ ज्येष्ठानक्षत्रसम्भूताय नमः।

101. ॐ ज्येष्ठाय नमः।

102. ॐ श्रेष्ठाय नमः।

103. ॐ शुचिस्मिताय नमः।

104. ॐ अपवर्गप्रदाय नमः।

105. ॐ अनन्ताय नमः।

106. ॐ सन्तानफलदायकाय नमः।

107. ॐ सर्वैश्वर्यप्रदाय नमः।

108. ॐ सर्वगीर्वाणगणसन्नुताय नमः।